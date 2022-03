A medida que los precios de los ingredientes se disparan, ¿Qué soluciones pueden ofrecer los nutricionistas avícolas?

Autor: Leonel Mejia, Director Técnico, Cobb Vantress

Introducción

La industria avícola continúa enfrentando muchos desafíos para obtener las máximas ganancias. Es una industria que se basa en la máxima eficiencia y pequeños márgenes. El alimento representa casi el 70% del coste total de producción. Por lo tanto, el impacto que tiene el costo de la alimentación en los costos de los insumos y la rentabilidad está siendo examinado constantemente y considerado por muchos como un «punto de presión» en la toma de decisiones. Es responsabilidad del nutricionista evaluar constantemente alternativas que puedan reducir los costos de alimentación sin afectar la máxima rentabilidad.

Desde un punto de vista nutricional, la proteína y la energía, representan la mayor parte del costo en la dieta de las aves. Estos nutrientes representan una gran oportunidad para que los nutricionistas tengan un impacto en el costo total del alimento. Mejorar la utilización del alimento siempre debe considerarse una prioridad. El uso de la tecnología de espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS), la suplementación con enzimas y la inclusión de ingredientes alternativos en los alimentos son algunas de las alternativas que se analizarán en este artículo.

A medida que aumenta el costo de los ingredientes del alimento, los nutricionistas pueden tener algunas soluciones para ayudar a los productores a reducir el costo del alimento. Fuente de la foto: Cobb Vantress

Suplementación enzimática

Las enzimas para alimentos balanceados se centran en gran medida en mejorar los ahorros en los costes del alimento (a través de una mejor utilización del alimento), en lugar de aumentar el rendimiento en vivo. Representan una de las mejores herramientas disponibles para los nutricionistas para mejorar la utilización del alimento. Además, las enzimas reducen el impacto ambiental de la producción animal y tienen el potencial de mejorar la salud intestinal y el bienestar animal. Las fitasas, carbohidrasas y proteasas se utilizan para mejorar la digestibilidad de los nutrientes del fósforo unido a fitato, la eliminación de polisacáridos no amiláceos (PNA) que interfieren con la utilización de energía y la digestión de proteínas, respectivamente.

Hoy en día, las fitasas son de uso común en la industria y, recientemente, las carbohidrasas y las proteasas se han vuelto muy atractivas para los nutricionistas. Los aumentos actuales en los costos de harina de maíz y soya han presentado una oportunidad para que los nutricionistas usen carbohidrasas y proteasas. El uso de carbohidrasas debe depender de los principales componentes PNA de los principales ingredientes de la dieta. Los cereales, como el maíz y el trigo, contienen una gran cantidad de arabinoxilanos, y los arabinoxilanos del trigo casi duplican la cantidad de arabinoxilanos del maíz (Tabla 1). Por el contrario, la harina de soja contiene un pequeño porcentaje de arabinoxilanos pero un mayor porcentaje de pectinas y oligosacáridos.

Tabla 1. PNA relativo (%) en ingredientes para alimentos.1

1Adaptado de Ward 2014

El tracto intestinal del ave no está completamente desarrollado al nacer y no produce enzimas críticas (amilasa, tripsina, quimotripsina y lipasa) necesarias para la digestión de nutrientes. A lo largo de los primeros días posteriores a la eclosión y antes de que se logre la maduración intestinal, una estrategia a considerar es proporcionar al ave enzimas suplementarias para mejorar la digestibilidad de la energía y las proteínas. Además, los tipos de PNA en la dieta cambian de las dietas de inicio a las de finalización, por lo que la suplementación con diferentes tipos de carbohidrasas representa una posible solución. En un programa de alimentación típico, una fuente de proteína, como la harina de soya, disminuirá desde el inicio hasta el final, mientras que la fuente de energía de la dieta, como el maíz o el trigo, aumentará y provocará cambios en los tipos de PNA en la dieta. Por lo tanto, abordar este problema con un solo tipo de enzima en todo el programa de alimentación solo aliviará parcialmente el problema.

En algunos casos, el ave solo tiene la capacidad de producir cantidades muy pequeñas de una enzima. Este es el caso de la fitasa, que debe complementarse en la dieta durante todo el período de crecimiento del ave. Las fitasas aumentan la descomposición de los fitatos y mejoran la absorción de fósforo por parte de las plantas.

El principal beneficio de usar enzimas suplementarias es reducir los costos de alimentación. El uso de carbohidrasas y proteasas varía de una región a otra, según la disponibilidad del sustrato y la calidad de los ingredientes. Los valores de elevación promedio para las carbohidrasas están entre 40 y 100 kcal/kg de alimento. Las fitasas son capaces de suplir entre 0,10 a 0,20 % de fósforo disponible y 0,08 a 0,12 % de Ca en dietas para aves. Las enzimas brindan al nutricionista una herramienta para optimizar el uso de alimentos con el potencial de reducir el costo de los nutrientes.

Tecnología de espectrometría de infrarrojo cercano (NIRS)

A lo largo de los años, la industria ha dependido de los análisis de química húmeda para determinar los macronutrientes en el alimento. Los análisis inmediatos de los ingredientes del alimento normalmente incluyen humedad, ceniza bruta, proteína bruta, extractos de éter, fibra bruta y contenido de extractos libres de nitrógeno. En algunos casos, se pueden realizar análisis de actividad de ureasa y micotoxinas. La mayoría de los integradores tienen la capacidad de realizar análisis de química húmeda en sus fábricas de piensos. Las limitaciones para el análisis de química húmeda incluyen el tiempo que lleva realizar el análisis, la cantidad de reactivos químicos necesarios y el costo. Si estos análisis se realizan en un laboratorio independiente, existe una variabilidad de laboratorio a laboratorio y se debe tener en cuenta.

Actualmente, la tecnología NIRS ha sido ampliamente aceptada como un medio para realizar análisis de nutrientes en ingredientes de alimentos. NIRS proporciona un análisis rápido, no destructivo y cuantitativo de los ingredientes de alimentos comúnmente utilizados en la industria animal. Cada componente orgánico del alimento absorbe y refleja la luz infrarroja cercana de manera diferente. El alimento se expone a la luz y, midiendo las diferentes características de reflectancia, se determina la cantidad de componentes en la muestra del alimento.

Los beneficios de usar un sistema NIRS son que el análisis toma mucho menos tiempo, se considera más seguro porque no se usan reactivos, se pueden realizar más análisis por día y la preparación de la muestra es más simple en comparación con el análisis de química húmeda. Además, el análisis NIRS permite a los nutricionistas controlar la variabilidad de nutrientes en la formulación del alimento, lo cual es importante ya que la variabilidad en la calidad nutricional de los alimentos puede resultar en alimentos balanceados incorrectamente. Puede haber períodos en los que el nutricionista podría formular energía y aminoácidos en exceso o en exceso, lo que definitivamente puede afectar el rendimiento y los costos de producción. Durante los períodos de altos precios de los ingredientes, los integradores podrían perder mucho dinero. Los sistemas NIRS pueden proporcionar a los nutricionistas análisis de nutrientes en tiempo real de ingredientes y dietas.

En los EE. UU., la tecnología NIRS ha tenido un uso limitado debido a su alta inversión inicial y el costo de mano de obra asociado con su uso. En algunas partes del mundo, los integradores pueden dedicar un empleado a administrar el sistema NIRS. Otro factor a considerar es que, por lo general, los EE. UU. tienen ingredientes para piensos de buena calidad, lo que no siempre es el caso en otras partes del mundo. Por ejemplo, algunos países de Europa importan su harina de soja de EE. UU., Argentina o Brasil en diferentes épocas del año, que pueden variar significativamente en su composición nutricional (Cuadro 2). Además, se utilizan más ingredientes alternativos para piensos en otras partes del mundo, principalmente debido al alto costo de importar maíz y harina de soya. Estos ingredientes alimentarios alternativos tienden a ser muy variables y, por lo tanto, deben analizarse para determinar su composición nutricional.

Tabla 2. Contenido de proteína bruta y aminoácidos totales de harinas de soja de diferentes orígenes.2,3

288% Materia seca

3Adaptado de Mateos, 2009

Inclusión de ingredientes alimentarios alternativos

La volatilidad de los precios del mercado y la disponibilidad de materias primas para las dietas avícolas aumenta la presión para reducir los costos de alimentación. Cuando el precio de las materias primas dietéticas aumenta drásticamente, el uso de materias primas alternativas, menos tradicionales, puede volverse más atractivo económicamente. Un ingrediente de alimento alternativo sería uno que no se usa regularmente, cuya composición de nutrientes no se ha definido completamente y para el cual no está claro un nivel máximo de inclusión. Por lo tanto, los ingredientes alternativos varían de una región a otra. Un ingrediente puede considerarse alternativo en una región, pero en otra puede ser de uso común.

La presión continua para reducir los costos de alimentación exige una mejor comprensión de las diferentes alternativas de ingredientes, su uso potencial y sus limitaciones. Algunos ingredientes de alimentos alternativos comúnmente conocidos son: granos secos de destilería de maíz con solubles, sorgo, harina de gluten de maíz, harina de canola, harina de mandioca, salvado de arroz, harina de panadería, harina de palmiste y harina de semilla de algodón. Las consideraciones de disponibilidad, composición nutricional, factores antinutricionales, propiedades de manejo y características de procesamiento deben evaluarse antes de usar un ingrediente de alimento alternativo. Además, algunos ingredientes son más adecuados para pollos de engorde que para reproductoras de pollos de engorde y viceversa. Los nutricionistas primero deben desarrollar confianza en la calidad de los ingredientes alternativos y reducir el riesgo formulando niveles bajos de inclusión. Para aprovechar la reducción de costos mediante el uso de ingredientes alimentarios alternativos, los nutricionistas pueden considerar aumentar la tasa de análisis de muestreo y obtener el ingrediente de un proveedor, si es posible.

Resumen

La producción avícola implica convertir el alimento en carne o huevos. Los costos de alimentación representan aproximadamente el 70% de los costos totales de producción. Una mayor eficiencia de alimentación reducirá el costo de producción, lo que aumentará la rentabilidad. La suplementación con enzimas, la tecnología NIRS y los ingredientes alternativos del alimento son algunas de las soluciones disponibles para optimizar la eficiencia del alimento.



El alimento representa alrededor del 70 % del costo total de producción de aves de corral. Fuente de la foto: Cobb Vantress

Referencias:

Ward NE. Choosing enzyme solution depends on many factors. Feedstuffs. 2014;86:1-4.

Mateo CD. Evaluation of the Protein Quality of Soybean Meals from Different Sources in Broiler Chicks Fed with Semi-Purified Diets. Philippine Journal of Science. 2009;138:153.