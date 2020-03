Control estadístico de procesos productivos

Cada vez las industrias, tanto de bienes como de servicios, enfrentan una mayor competitividad, donde los márgenes se reducen, la exigencia y demanda de

los mercados aumenta y los recursos cada vez son más escasos, por lo que existe una imperiosa necesidad de diferenciación, del establecimiento de estrategias que

permitan a las empresas ser sostenibles, de tal manera que contribuyan de esta forma a la dinámica productiva-económica de su sector.

Un punto importante para lograr dicho fin, yace en la necesidad de controlar y medir los procesos productivos a través de los controles estadísticos, herramientas que aportan y están relacionadas directamente con la eficiencia de los procesos y la gestión de calidad de la empresa, permitiendo la competitividad y sostenibilidad de las mismas, contribuyendo al círculo virtuoso de la sociedad.

Haciendo un poco de historia, antes de 1900 la producción era artesanal, donde cada artesano, prácticamente, firmaba su trabajo, con la revolución industrial y la mayor demanda, los artesanos se convirtieron en operarios de fábrica que producían masivamente, alejándose de la satisfacción de los clientes, disminuyendo los estándares de calidad (Rodríguez & Franco, 2004) y no fue hasta mediados de 1920 que Walter Shewhart desarrolló la carta de control, una gráfica que permitió determinar cuando la variación de un proceso de fabricación, excedía los límites aceptables.

Después de la segunda guerra mundial, la enorme producción en masa, obligó a surgir la herramienta de Control Estadístico de la Calidad aplicado a procesos, lo más resaltante es que se introdujo la técnica del muestreo desplazando a la inspección al 100% (Badii, Guillen & Abreu, 2012), es así que en 1950, un alumno de Shewhart, Edwards Deming, desarrolla una filosofía de calidad aumentando a lo

dicho por su maestro, respecto a la variación, que al disminuir esta, bajan los costos y mejora la imagen de la empresa así como el flujo financiero, estas ideas son tomadas por los japoneses en la década del 50 y 60 provocando una invasión con sus productos de buena calidad.

Ya en el 70 los americanos retoman las ideas de Deming y junto a Joseph Juran establecen lo que hoy conocemos como el Control Estadístico de Calidad (Rodríguez y Franco, 2004).

Un concepto interesante de la calidad, se refiere a ciertos atributos medibles en un producto ya sea bien o servicio, que buscan satisfacer a los clientes en cuanto a seguridad, confiabilidad y servicio (Juran & Godfrey, 2001).

La implementación de la gestión de calidad contribuye a eliminar desperdicios, optimizar recursos, mejorar la satisfacción del cliente, logrando que la empresa mantenga su competitividad (Orlandoni, 2012) con productos confiables, garantizados a costo óptimo, es así que la estadística en este sentido es muy importante como coadyuvante a la calidad, en la actualidad las técnicas de control estadístico de procesos son herramientas utilizadas para la supervisión de procesos productivos, controlando las características de calidad más importantes del producto a lo largo de la fabricación (Barbiero, Flury, Pagura,Quaglino & Ruggieri, 2003), principalmente al describir, comprender y controlar la variabilidad de un proceso.

Montomery, 2004, estableció que la variabilidad de un proceso se puede deber a dos tipos de causas: a) Causas aleatorias o comunes, que resulta de un efecto acumulado de causas inevitables y pequeñas propias de cualquier componente del proceso (mano de obra, materia prima, maquinaria, etc) que es inherente a él y b) Causas asignables o especiales, que son variaciones irregulares no predecibles, son identificables, y persiste mientras no se elimine la causa que la genera (desgaste, herramientas en mal estado, operarios nuevos), no son parte del proceso y surgen por condiciones específicas, ante la presencia de estas causas el proceso está fuera de control.

El control estadístico de procesos son un conjunto de herramientas estadísticas que permiten poner en evidencia las causas asignables o especiales de variación con el objetivo final de estabilizar y mejorar los procesos productivos al minimizar la variabilidad.

Se aplica a cualquier proceso y algunos son: histogramas de frecuencia, hojas de verificación, gráfica de Pareto, diagrama de causa-efecto, diagrama de dispersión cartas de control, etc (Orlandoni, 2012).

Un programa de control estadístico para un proceso requiere de dos fases (Montgomery, 2004):

Fase 1

Se realizan mediciones para estimar promedios, desviaciones estándar, y se calculan los límites de control superior e inferior, se define la línea central (LC) utilizando normalmente 3 sigma alrededor del promedio.

Con este gráfico se analiza si se cumple la hipótesis de que la variabilidad del proceso se debe a causas aleatorias (curva normal) o asignables, si no hay asignables, los limites calculados se consideran definitivos.

Si se evidencias variaciones asignables, se investiga para descubrirlas y se eliminan, luego se vuelven a calcular nuevos límites.

Fase 2

Las nuevas observaciones del proceso se presentan en el gráfico de control, verificando que estén dentro de los límites, y que no se observen variables aleatorias, el 99.8% deben estar dentro de los límites.

Badii, Guillen & Abreu, 2012, describieron las anomalías en la gráfica de control cuando a) Existen puntos fuera de los límites de control; b) Existen 7 puntos consecutivos a un mismo lado de la LC; c) Existen 7 puntos consecutivos ascendiendo o descendiendo; d) Existen 7 puntos alternando hacia arriba o hacia abajo; e) Existen 2 o 3 puntos consecutivos demasiado cerca de uno de los límites de control; f) Cuando el 75% de los datos se encuentra alrededor del límite central; g) Cuando uno de los puntos se encuentra extremadamente cerca de los límites

de control.

Hernández & Da Silva, 2016, recomendaron que para la implementación de controles estadísticos es necesario que los datos muestreados sean claros y fáciles de entender, su registro debe permitir una fácil utilización, algunos controles estadísticos son de uso común tales como: a) Grafica de control, es un método para evaluar si un proceso está o no en control estadístico; b) Diagramas de control para atributos, diagramas p (proporción) , cuando una variable cuantitativa puede tomar solo dos valores o atributos, sirve para detectar artículos defectuosos, proporciona la fracción o porcentaje de artículos defectuosos (Badii, et al.,2012 ), etc.

También existen controles estadísticos más sofisticados que exigen cálculos más complejos y requieren softwares especializados, de gran potencial en el ámbito industrial. (Barbiero, Flury, Pagura, Quaglino & Ruggieri, 2003).

Como ya se mencionó, líneas arriba, los controles estadísticos permiten mejorar y controlar diferentes procesos productivos que repercutirán positivamente en la eficiencia y rentabilidad de las empresas, sin importar el tamaño o la tecnología con la que se cuente, se cita algunos ejemplos prácticos en el ámbito pecuario:

a) Gráfico de Pareto para el control de mortalidad, establecer las causas y cantidad

para cada una de ellas, graficar y observar cuales son las de mayor impacto y atacar la causa raíz que las origina (Ver Gráfico 1).

b) Grafica de límites de control de peso de los sacos de alimento, que estos contengan la cantidad esperada, con dos beneficios principales, control de merma de alimento en planta y ración correcta de alimento a las aves, ambos benefician directamente la producción y la rentabilidad (Ver Gráfico 2).

Recordar siempre que no se puede mejorar lo que no se puede medir, sin importar el tamaño de la empresa o la capacidad tecnológica con la que cuente, se necesita un dato, un punto de partida, una foto que describa la situación actual de forma tangible y trazar los objetivos de mejora a partir de ahí, midiendo y controlando

los procesos mediante la utilización de los controles estadísticos, aportando directamente en la gestión de la calidad de la empresa, la cual a su vez integra de alguna manera los demás procesos productivos; por lo que resulta importante la implementación, interpretación y entendimiento de dichos controles en la empresa, repercutiendo en la satisfacción de los stakeholders al coadyuvar en la sostenibilidad de compañía