Evaluación de otros costos de producción avícola

Escribe: Mag. Carlos Delfín Altamirano [Gerente General GLISAC]

La mayor productividad del maíz y la cercanía de este en Brasil y Estados Unidos, ha originado que tengan ventajas de costos logísticos para los productores de pollo. La commoditización del pollo, ha originado que los grandes productores mundiales se enfoquen en generar nichos de mercado (despiezado, orgánico, free range, etc). La venta de pollo vivo en pie ha generado una barrera de entrada de pollo brasileño en Perú, sin embargo, esta barrera, con los cambios en los consumidores peruanos, no necesariamente se va a mantener.

El costo de producción como sabemos es: Materia Prima + Mano de Obra + Costos Indirectos de Fabricación.

La commoditización en las materias primas nos empuja a ser más eficientes en los otros costos de producción. Es por ello que la energía, agua, mantenimiento y depreciación se constituyen en factores clave en la mejora de la productividad.

A continuación veremos estos componentes:

1. Mano de Obra. La alta rotación de personal producto a una generación que busca otros horizontes, inclinan a las empresas a que busquen automatizar procesos.

Los factores a analizar son:

a. Incremento de costos en el tiempo. En producción tradicional tienes el incremento salarial versus en el automatizado tienes costos más estables, excepto el energético.

b. Confiabilidad del recurso. Aquí se evalúa las faltas del personal versus las veces que el equipo podría parar por desperfecto.

c. Curva de aprendizaje. En la automatización tienes un proceso de aprendizaje al inicio versus la curva de aprendizaje cada vez que hay rotación de personal. Aquí la elección de la marca de maquinaria es importante, porque la alta complejidad de operatividad podría originar problemas en conseguir personal que pueda manejarlo rápidamente y eficientemente.

Esto se puede atenuar teniendo inversión en capacitación continua y reduciendo la rotación de personal técnico.

2. Energía. Afecta a la incubación, al procesamiento y granjas. El control energético de cada área y maquinaria es importante, dado que una máquina descalibrada, tecnología antigua no eficiente, repuesto no original puede implicar mayores costos de consumo de

energía. No olvidar que la energía eléctrica llega a ser el segundo costo más importante en incubación tras el personal.

3. Agua. La sostenibilidad ambiental es crucial. Por ejemplo en incubación afecta la

viabilidad en el largo plazo de la incubadora/ nacedora. En granja, si el agua no está tratada termina dañando los niples y dando ciertos minerales en exceso a las aves que puede terminar repercutiendo en la productividad.

4. Mantenimiento. Es importante saber cómo es la operatividad del mantenimiento preventivo, la disponibilidad de los consumibles y la rotación de repuestos. El comprar repuestos genéricos puede ahorrarnos costos de corto plazo, pero podría originar que el engranaje no sea exactamente el mismo que en el original, por tanto podría haber más rotación del respuesto en cuestión o de otro respuesto distinto afectado por la no idéntica operatividad del sistema. Aquí es importante ver más que el porcentaje de diferencia del precio del repuesto original versus repuesto genérico, analizar cuántos

US$/Soles se ven afectados por este cambio en caso algo no resulte bien y/o cambie parte

de la operatividad de la máquina.

5. Depreciación. Es la enajenación de la inversión de los activos. Muchas veces las áreas tomadoras de decisiones de compra, evalúan solo precio y aparente modernidad de la adquisición. Sin embargo, hay otros factores que son importantes y a veces no se

consideran en el análisis económico:

a. Duración del activo/repuesto. A veces algunos tomadores de decisión pueden decir he visto el producto 30 va 40% más barato. Por ejemplo, en comederos infantiles de pollo el producto en plástico virgen puede costar US3.50 versus US$2.50 de plástico reciclado. En apariencia puede ser la misma, pero el plástico virgen suele durar 7 años más. En 10 años, invertiste US$3.50 por comedero infantil de pollo versus US$7.50 (3 veces) en el mismo tiempo.

b. Manejo de equipamiento. Cuando el equipamiento es complejo la operatividad es mayor. Por ejemplo, el tiempo de regulación de platos automáticos para 32,000 aves puede demorar entre las marcas desde 1 hora y media hasta 4 horas, dependiendo de la complejidad del equipo. Este ahorro de 2 horas y media permite al operario enfocarse óptimamente en otras actividades que generan valor en la producción. ¿Cuántas de las funciones que nos brinda la máquina comprada, realmente usamos? Recuerden que compramos celulares con 1500 funciones y mucha veces usamos solo 5.

c. Costo de repuestos. La complejidad del equipamiento, implica muchas veces mayor delicadeza en la manipulación de los equipos, lo que conlleva a mayor rotación y costo en repuestos. Asimismo, algunas marcas tienen como estrategia vender el equipo muy barato y recuperar la inversión a futuro cuando compres los repuestos. ¿Les suena conocido el ejemplo de las impresora y las tintas originales?.

d. Servicio técnico. Muchas veces las marcas más económicas se ahorran el costo de tener servicio técnico en el país que venden y/o tener stock de repuestos. El tener parada una máquina tiene un costo muy importante.

Una incubadora que se malogra puede lograr la muerte de 80 mil a 90,000 pollos aprox. En granja si la ventilación no es la adecuada, puede generar asfixia y/o problema sanitarios que repercuten en la productividad.

e. Cercanía con el proveedor. Aquí ocurre cuando una máquina se malogra si alguien puede ayudarte rápidamente o solo vas a poder comunicarte por e-mail/WhastApp a otra persona que NO habla tu idioma, que está a 7 u 12 horas de diferencia horaria y que

su venida puede demorar varios días (con los costos de viaje).

f. Experiencia en realidades similares. Muchas veces se ven tecnologías muy atractivas pero que son difíciles de aplicar a nuestra realidad a costos similares. Por ejemplo, tener incubación de etapa única implica tener a disposición equipamiento con poca variabilidad de energía eléctrica y rapidez en actuar en caso de emergencia. En la incubación de etapa múltiple los errores pueden ser aún atenuados por la estructura de carga que hay en la incubadora.

g. Eficiencia de equipamiento. Las nuevas tecnologías suelen ser más caras por la inversión en investigación y desarrollo de las marcas, sin embargo es importante evaluar si esta realmente nos hace ahorrar de manera evidente y tangible en la producción.

No basta con que sea moderno o sea vea moderno. Acaso, ¿compramos un Ferrari para hacer taxi? ¿Es eficiente? Obviamente nos gustaría manejar ese auto, pero no llega a ser eficiente su uso para transporte regular de pasajeros.

h. Diseño de producto. Cuando una marca nos vende el equipamiento de granja, ellos han hecho un diseño de flujos de ventilación según las dimensiones del galpón y de los otros equipos que van dentro del galpón.

El comprar diferentes partes, puede ahorrarnos monto de inversión, pero no necesariamente ahorrarnos costo de operación y eficiencia óptima de equipos.

Ademas implica para las áreas de compras, tener diferentes proveedores en vez de tener un proveedor.

Finalmente, con estas mezclas, el proveedor de una parte del equipamiento podría acusar a la otra parte del problema que surge en la operación.