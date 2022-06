Conferencia ONE de Alltech concluyó enfocando temas de innovación y resiliencia

Fuente: Alltech

La Conferencia Alltech ONE (ONE) concluyó ayer, 24 de mayo, en Lexington, Kentucky (EE.UU.), después de una sólida agenda de actividades y presentaciones presenciales y virtuales. ONE dio la bienvenida a casi 2000 delegados internacionales en persona, entre los que se encontró una importante delegación de peruanos de nuestra industria. En su 38º año, este evento de clase mundial trajo al escenario oradores principales inspiradores y más de 100 líderes de la industria, compartiendo información valiosa en talleres en vivo y pistas de enfoque y descubriendo los desafíos y oportunidades en agricultura, negocios, salud y bienestar, y desarrollo profesional.

“Debemos unirnos y tomar medidas, hoy, por el futuro de la agricultura y nuestro planeta”, dijo el Dr. Mark Lyons, presidente y director ejecutivo de Alltech. “Juntos, tenemos el coraje colectivo y el impacto para trabajar juntos por Planet of Plenty™”

Lyons estuvo acompañado en el ONE Mainstage para la sesión de clausura por Mick Ebeling, fundador y CEO de Not Impossible Labs, y el aventurero discapacitado visual, reconocido a nivel mundial, Erik Weihenmayer.

Ebeling fue nombrado recientemente por la revista Fortune como uno de los 50 mejores líderes del mundo. Recibió el Premio Humanitario del Año Muhammad Ali y está catalogado como una de las personas creativas más influyentes del mundo por The Creativity 50s. Ebeling ha provocado un movimiento de innovación pragmática e inspiradora, y como productor y cineasta de carrera, aprovecha el poder de la tecnología y la narración para cambiar el mundo.

“Lo que hacemos es comenzar contando la historia de una persona”, dijo Ebeling. “Y luego, contar la historia de esa persona, eso es lo que nos ayuda a ayudar a muchas personas”.

A pesar de perder la vista a los 14 años, Weihenmayer es un escalador, parapentista, esquiador y kayakista consumado que nunca permite que la ceguera interfiera con su pasión por llevar una vida estimulante y plena. En 2001, se convirtió en la primera persona ciega de la historia en llegar a la cima del monte Everest. En 2008, completó su búsqueda para escalar las Siete Cumbres, las montañas más altas de cada continente. Además, ha ascendido docenas de picos importantes, paredes rocosas y escaladas en hielo en todo el planeta, incluido el primer ascenso a ciegas de la Nariz de El Capitán de 3,000 pies en el Parque Nacional Yosemite y el ascenso de una cascada congelada de 3,000 pies que rara vez se escala en Nepal.

“Todos podríamos pararnos en este escenario y hablar sobre nuestros logros, pero de lo que no se habla lo suficiente es de nuestras luchas”, dijo Weihenmayer.

Durante la sesión de clausura, Lyons presentó el Premio Humanitario de Alltech, un premio que se otorga anualmente a alguien de carácter fuerte que usa su plataforma para influir positivamente e inspirar a quienes los rodean, tanto a Ebeling como a Weihenmayer.

“Nos complace presentar a los amigos y por primera vez los Premios Humanitarios de Alltech dobles a Mick Ebeling y Erik Weihenmayer en la Conferencia Alltech ONE”, dijo Lyons.

Entre los ganadores de premios anteriores se encuentran Muhammad Ali, Steve Wozniak, Bear Grylls y el difunto fundador de Alltech y padre de Mark, el Dr. Pearse Lyons.

Cuando Lyons cerró, notó un mantra que su padre repetía a menudo.

“‘No lo entiendas bien. Ponlo en marcha’… ¡Y tenía razón! No se trata de perfeccionismo, se trata de progreso. Si cambiamos la lente y la forma en que vemos las cosas, podemos cambiar la forma en que pensamos”.

La conferencia Alltech ONE regresa del 21 al 23 de mayo de 2023. Para obtener más información, visite one.alltech.com