Efecto de diferentes consumos de aminoácidos azufrados sobre la respuesta productiva y calidad de huevo de gallinas de postura – Primera Parte

Elías Salvador T.1; Manuel Narváez R.2; Lorenzo Ríos J.3; Luis Ángel Lujan V. 4

1Jefe de Laboratorio de Investigación en Nutrición R&D;

2Profesor Principal DA de Medicina Veterinaria;

3Profesor Principal DA Producción Animal;

4Semillero de Investigación Club IDI Ciencia Avícola & Nutrición – Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia – Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”

I. Introducción

En la crianza de gallinas ponedoras comerciales se deben de manejar y aplicar los principios que rigen una eficiente nutrición a través de una óptima formulación de las dietas balanceadas a utilizar. Los dos componentes principales de una dieta es el contenido de energía metabolizable y los aminoácidos. Debe existir una relación óptima entre estos dos componentes, lo que se denomina densidad energética y nutricional.

La densidad puede ser alta, mediana o baja, dependerá de las estrategias que se estén utilizando bajo las condiciones de la granja comercial. Si no existe una relación óptima, entonces se tiene una dieta en desbalance, lo que afecta la respuesta productiva, calidad de huevo y la retribución económica.

En el tema de los aminoácidos, existen los aminoácidos esenciales limitantes como son metionina (met), lisina (lis), treonina (tre), triptófano (trip), valina (val), principalmente, donde la metionina es el primer aminoácido limitante. Dado que las plumas de las gallinas tienen un contenido alto de un aminoácido no esencial como es la cisteína, es común considerar la metionina + cisteína como aminoácidos azufrados (AAS), por lo que es frecuente tomar en cuenta un requerimiento para met y otro para met + cys. Los aminoácidos azufrados tienen diferentes funciones en el organismo del ave, siendo uno de los principales su efecto sobre la producción y calidad de huevo. Por lo tanto, se debe dar la importancia debida en el sentido de conocer con precisión la cantidad óptima que se requiere para maximizar la respuesta productiva y mantener una buena calidad de huevo.

Actualmente, existen diferentes líneas genéticas de gallinas de postura que son utilizadas para las crianzas comerciales. Cada una de las líneas genéticas han sido mejoradas en características de producción de huevos, persistencia y eficiencia de producción, también se tiene una gallina de postura de menor tamaño corporal.

La industria de producción de huevos tiene buena perspectiva, sin embargo, atraviesa por muchos desafíos frecuentemente, lo que hay que gestionar para mejorar la producción. Las gallinas ponedoras modernas han mejorado su respuesta productiva y persistencia de producción de huevos. Sin embargo, en términos de productividad y rentabilidad, hay aún, varios temas que se requiere reevaluar y mejorar. Uno de esos temas está referido a la utilización eficiente de los aminoácidos.

Dentro de estos, el primer aminoácido esencial limitante es la metionina, que está relacionado con funciones importantes de producción y calidad de huevo, sin embargo, bajo nuestras condiciones actuales, no existe información acerca de la cantidad de met y met + cys, que requiere la gallina/día para maximizar la respuesta productiva y calidad de huevo.

La suma del requerimiento de mantenimiento y la demanda de producción de huevos se suman al requerimiento total de met + cys, de los cuales aproximadamente el 20% es necesario para el mantenimiento (1).

El requerimiento de aminoácidos para fines de mantenimiento depende de factores. Además de las demandas cuantitativas de aminoácidos por el cambio moderno de la gallina ponedora, también existe el potencial de que las demandas cualitativas de proteína en la dieta puedan haber cambiado ya que la composición óptima de aminoácidos para la producción de huevos difiere de la de mantenimiento (1).

Según algunos estudios, indican que las gallinas requieren aproximadamente 6.2 mg de met digestible para producir 1 g de huevo (2). Cambiar el consumo de met puede alterar el peso del huevo, la albúmina y componente de la yema de los huevos (3, 4).

Los aminoácidos son extremadamente importantes para el metabolismo de las gallinas debido a que tienen una relación directa con la producción de huevo, la eficiencia alimenticia, la calidad del huevo y la eficiencia en el uso de nitrógeno (5).

Un estudio acerca de los efectos de la alimentación dinámica con dietas altas y bajas en metionina sobre el rendimiento, los rasgos de calidad del huevo y los metabolitos séricos en gallinas ponedoras encontraron que la alimentación dinámica con dietas bajas y altas en met podría alterar la variación circadiana de metabolitos como Ca en suero, lo cual es consistente con el cambio de la relación de componentes de la albúmina de huevo y el grosor de la yema y la cáscara de huevo (6).

Otro estudio para evaluar los efectos de niveles de aminoácidos azufrados (TSAA) sobre el rendimiento, la calidad del huevo y el metabolismo óseo en gallinas ponedoras sometidas o no a temperatura ambiente alta (HT), encontraron que la HT tuvo un impacto negativo en el rendimiento, la calidad del huevo y ningún efecto en el desarrollo óseo (7). La suplementación de L-met hasta alcanzar el 85% o el 100% de los niveles de TSAA fue suficiente para asegurar un buen rendimiento, calidad del huevo y desarrollo óseo en gallinas ponedoras sometidas o no a HT (7).

La metionina es el primer aminoácido limitante en las dietas de aves de corral, es el precursor de la producción de cistina e influye en el peso y el contenido interno de los huevos (8).

La metionina y la cistina son aminoácidos que contienen azufre y pueden considerarse las primeras limitantes en las dietas a base de harina de maíz / soya (9). La met puede convertirse irreversiblemente en cys en el organismo mediante una vía de transsulfuración, y el requerimiento de met solo puede cumplirse mediante met, mientras que el de cys también puede cumplirse complementando met (9).

La met se encuentra principalmente en los músculos. Una deficiencia en la dieta de met o cys conduce a una disminución significativa en la ingesta de alimento y, como consecuencia, perjudica el crecimiento y la eficiencia alimenticia, así como también produce alteraciones en la composición de la canal (10).

Se han observado efectos similares en el consumo de alimento, el crecimiento y la eficiencia del alimento debido a un exceso de oferta de met o cys (11).

La met es un aminoácido esencial. En caso de que un aminoácido particular no esté disponible en el lugar y momento de la síntesis de proteínas, este proceso se interrumpirá inmediatamente y no se producirá más proteína (1).

Los aminoácidos azufrados desempeñan varias funciones en el metabolismo del organismo como donante de grupos metilo y azufre, participando en la deposición de proteínas, síntesis de poliamina, glutatión, carnitina y taurina (9).

La cys no es esencial y puede sintetizarse a partir de met. En consecuencia, una escasez de cys puede superarse eficientemente mediante un suministro adecuado de met, por lo que debido a esta relación siempre se deben considerar met y cys juntos, ya que el uso de met también depende del estado del suministro de cys, por ejemplo; las plumas de las aves contienen aproximadamente cinco veces más cys que met (1).

La metionina también tiene funciones esenciales específicas en el metabolismo, la donación de grupos metilo (CH3) es una de las funciones más esenciales de met. Como ejemplo, es la síntesis de creatina, proceso que liberaría homocisteína, que puede reciclarse a met o convertirse a cys., este ciclo de homocisteína es esencial en el metabolismo y subraya la importancia de un suministro constante de met ya que el ciclo no puede ejecutarse más de 3 a 6 veces (1).

La formulación del alimento en la actualidad debe basarse en aminoácidos digeribles, este enfoque ignora dos factores que pueden ser decisivos para la evaluación integral de la demanda de aminoácidos en el transcurso del período de puesta (1). Las ponedoras aún están creciendo, particularmente durante la primera parte del período de puesta, lo que subraya la necesidad de un suministro suficiente de met + cys a partir del alimento (1).

Hacia el final del período de puesta, el ligero aumento de peso puede consistir principalmente en la deposición de grasa. Se requiere met + cys adicional para el crecimiento y mantenimiento de la cubierta de plumas, lo que puede aumentar significativamente la demanda considerando el contenido de met + cys de aproximadamente 4% (3.4% cys) en las plumas, por lo que en caso de una ligera deficiencia de met + cys, los animales reaccionarán primero con un crecimiento reducido del cuerpo y las plumas (y también con el tamaño y peso del huevo) (1).

Existe un requerimiento específico para met y otro para met + cys, que se denominan aminoácidos azufrados totales (TSAA) y estos requerimientos para TSAA y met para gallinas ponedoras disponibles en la literatura varían considerable y generalmente se extrapolan de los estudios realizados bajo temperaturas de confort (7).

Hay una recomendación de un consumo de 805 a 833 mg/gallina/día de TSAA y 440 a 472 mg/gallina/día de met para aves que producen de 52 a 54 g de masa de huevo y otra recomendación para las aves criadas bajo la temperatura promedio de 26 °C, que es 0.92 a 0.933% de TSAA y 0.503 a 0.510% de met (7).

Las recomendaciones más sólidas se derivan de estudios de metaanálisis de un gran número de ensayos de respuesta a dosis individuales, utilizando esta metodología se ha determinado una recomendación de 415 mg/día de metionina digerible y 756 mg/día de metionina y cisteína digeribles para gallinas ponedoras (1).

La suplementación óptima de met a las dietas de aves puede aumentar la eficiencia de la utilización de las proteínas, atenuar el daño inducido por los radicales superóxidos (ROS) e influir sobre el peso del huevo, la yema y el porcentaje de albúmina (2).

La alimentación dinámica con dietas bajas y altas en met puede afectar el metabolismo energético no solo directamente, sino también a través del reloj circadiano (12).

Se demostró que la ingesta dietética de diferentes niveles de met en las dietas a lo largo del día puede alterar los niveles de ARNm y los genes relacionados con el metabolismo de los lípidos y la glucosa en el hígado de las gallinas ponedoras, tal vez a través del reloj circadiano, por lo que los cambios en las cantidades de met consumidas en diferentes momentos del día afectan el metabolismo de las gallinas ponedoras, por lo que sería mejor suministrar met a las gallinas en el momento adecuado (12).

En un estudio se encontró que el grosor de la cáscara de huevo disminuyó significativamente al reducir el contenido de met en la dieta de 0.34 a 0.27%, indicando que met puede participar en la formación de cáscaras de huevo (13).

Un aumento en la suplementación de metionina y metionina + cystina no presentó respuestas significativas en la calidad de la cáscara de huevo (14). Una cáscara de huevo fuerte es significativamente importante para los productores de huevos para reducir las pérdidas económicas de los huevos rotos (15).

Estudios anteriores informaron que hay pérdidas de producción de huevos del 8% debido a la mala calidad de la cáscara de huevo (16). El rol de los nutricionistas avícolas es formular dietas que maximicen el tamaño del huevo y que reduzcan los problemas de cáscara de huevo al final del ciclo de producción (17, 18). Por lo tanto, siendo los aminoácidos azufrados el primer aminoácido esencial y limitante en la nutrición de las gallinas de postura, se necesita una reevaluación de las recomendaciones actuales de aminoácidos para las líneas genéticas de gallinas de postura. En esta línea, se realizó el presente estudio en el año 2021, con el objetivo de determinar el efecto de diferentes consumos de aminoácidos azufrados digestibles (AASD) sobre la respuesta productiva y calidad de huevo de gallinas ponedoras comerciales.