Efecto de diferentes consumos de aminoácidos azufrados sobre la respuesta productiva y calidad de huevo de gallinas de postura – Segunda Parte

Elías Salvador T.1; Manuel Narváez R.2; Lorenzo Ríos J.3; Luis Ángel Lujan V. 4

1Jefe de Laboratorio de Investigación en Nutrición R&D;

2Profesor Principal DA de Medicina Veterinaria;

3Profesor Principal DA Producción Animal;

4Semillero de Investigación Club IDI Ciencia Avícola & Nutrición – Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia – Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”

II. Material y métodos

Aves

Se utilizaron 160 gallinas de postura de la línea genética Lohmann Brown de 90 semanas de edad.

Periodo de prueba y Fecha

– 90 a 100 semanas de edad. En la fase preexperimental se recolectaron datos como peso vivo de las gallinas, consumo de alimento, producción de huevo peso y masa de huevo. En base a estas características, se uniformizaron y seleccionaron las aves para la fase experimental.

– septiembre del 2020 – febrero del 2021

Instalaciones

Unidad experimental de gallinas de postura – Laboratorio de investigación en nutrición R & D – FMVZ-UNICA. Crianza en jaulas convencionales. Jaulas de malla metálica implementadas con comederos y bebederos.

Tratamientos experimentales:

T-1 Consumo de 730.11 mg/gallina/día de Met + Cis con 2800 Kcal/Kg de EM (alto)

T-2 Consumo de 677.20 mg/gallina/día de Met + Cis con 2800 Kcal/Kg de EM (Medio)

T-3: Consumo de 607.09 mg/gallina/día de Met + Cis con 2800 Kcal/Kg de EM (bajo)

T-4: Consumo de 676.88 mg/gallina/día de Met+Cis con 2725 Kcal/Kg de EM (testigo)

Formulación de las dietas y alimentación:

Se formularon 4 dietas experimentales de acuerdo con los tratamientos establecidos y tomando como referencia las recomendaciones energéticas y nutricionales de la guía de la línea genética LOHMANN Brown (21), N.R.C. (22) y composición de ingredientes.

Para la formulación de las dietas se utilizó el Programa de Formulación FEEDSOFT PROFESSIONAL 3.1

Diseño experimental

Se utilizó un DBCA. 4 tratamientos y 5 repeticiones.

Análisis estadístico.

Los datos de las variables evaluadas fueron procesadas y sometidos a los análisis de supuestos estadísticos (Normalidad y Homogeneidad de varianza), análisis de varianza (ANVA), prueba de comparación de medias de Tukey (datos paramétricos) y Kruskal-Wallis (datos no paramétricos). Se utilizó el procedimiento del Modelo Lineal General (GLM) de SAS v 9.4 (SAS Institute Inc., 2021) (23)

III. Resultados

3.1 Respuesta productiva

Los diferentes consumos de aminoácidos azufrados digestibles (AASD) no afectaron significativamente (P>0.05) la producción de huevos y consumo de alimento (Tabla 1).

El peso y masa de huevo no fueron afectados significativamente (P>0.05) por los diferentes consumos de AASD (Tabla 2).

El índice de conversión alimenticia y la eficiencia energética (conversión calórica) no fueron afectados significativamente (P>0.05) por los diferentes consumos de AASD (Tabla 3).

El consumo de energía metabolizable no fue afectado significativamente, aunque se encontró una tendencia estadística (P=0.0541). El consumo de AASD fue diferente significativamente (P<0.05) (Tabla 4).

En la tabla 5 se presentan las relaciones entre el consumo de AASD por cada 1 Kcal de EM consumida.

3.2 Calidad de huevo

La unidad Haugh e índice de yema no fueron afectados significativamente (Tabla 6).

El color de cáscara, color de yema y porcentaje de cascara de huevo no fueron afectados significativamente (P>0.05) (Tabla 7).

3.3 Respuesta económica

El margen bruto y retribución económica fueron más altos para el consumo de AASD de 676.88 mg/gallina/día.

IV. Discusión

Desde el punto de vista estadístico, los valores de la respuesta productiva y calidad de huevo no fueron diferentes ante los diferentes consumos de AASD. Esto indicaría que bajo las condiciones del estudio el rango utilizado desde 607 a 730 mg/gallina/día probablemente no representaría un déficit o exceso por lo que las gallinas mantienen esta respuesta. Sin embargo, también sería importante señalar que en algunas variables productivas desde el punto de vista de la respuesta biológica se observa diferencias numéricas como es el caso de la producción de huevos que quizás por su alto coeficiente de variación (12.60%) no resultaron significantes, sin embargo esta diferencia numérica que corresponde a 4.79% a favor del consumo de 676 mg comparado con el grupo de bajo consumo de 607 mg/ gallina/día podría explicar parcialmente el efecto sobre la respuesta económica ya que la retribución económica fue 14.32% más alta para este consumo (676mg) comparado al más bajo consumo.

Los 4 valores de consumos de AASD si fueron diferentes estadísticamente (P=<0.001) y los consumos de energía metabolizable (EM) mostraron una tendencia estadística (P=0.0541). En este sentido es importante destacar que bajo el concepto de una dieta balanceada uno de los principios que se debe mantener es la densidad energética y nutricional, lo que significa que los nutrientes (AASD) deben estar en la cantidad y proporción adecuada y en relación optima con la EM de la dieta.

Este punto es de importancia ya que el costo de una dieta depende mucho del nivel de EM (45% del costo total) y del costo de alimentación que esté ligado a la eficiencia energética, por lo que el consumo de AASD optimo dependerá del nivel y relación con la EM. Una relación de 2.31 mg/Kcal de EM entre AASD y EM resulta ser adecuada como se mostró en la tabla 5.

En esta línea, basado sobre la respuesta biológica ligado a la mejora económica es que los resultados de este estudio nos indican que el nivel de consumo de AASD está ligada al contenido y consumo de EM de la dieta. Sin embargo, no resultó significativa y en futuros estudios hay que evaluar con mayor profundidad.

Respecto a la necesidad de aminoácidos azufrados, el trabajo de Reid and Maiorino (24) que evaluaron los efectos de la deficiencia marginal de aminoácidos azufrados totales (TSAA) y la toxicidad de la metionina sobre la utilización de energía de gallinas ponedoras White Leghorn, encontraron que se requieren ingestas de 609 mg de TSAA/día y 17,3 g de proteína / día para un balance energético óptimo en las gallinas ponedoras.

Según la guía de manejo de la línea LOHMANN Brown (21) recomienda un nivel de EM de 11.4 MJ (2725 Kcal) de EM/Kg de alimento para condiciones de crianza con 20°C de temperatura ambiental, buen plumaje y un consumo de alimento esperado entre 110 – 120 g/gallina/día. Para gallinas mayores de 70 semanas de edad se indica un requerimiento de 693 mg/día de AASD y de 815 mg/ día de AAST y niveles desde 0.58 a 0.66% de AASD en la dieta. Otras líneas genéticas de plumaje marrón como la NOVOGEN (25) recomienda 690 mg de AASD/gallina/día. Kleyn (26) indica que, siguiendo el análisis económico, el óptimo nivel de AAST es de 737 mg/día, sin embargo, menciona que muchas dietas comerciales solo proveen 620 mg/día de AAST.

La ingesta diaria óptima de Met + Cys digestible se estimó en 756 mg, particularmente para la fase inicial del período de puesta hasta 45 semanas (1). Van Krimpen et al. (27), que se basó ampliamente en los mismos resultados del ensayo, recomendó 670 mg/día para maximizar la masa diaria de huevos, en dicho estudio no se consideró el contenido de energía del alimento en su evaluación.

Los AASD influyen sobre el peso de huevo, hay estudios que han demostrado un efecto lineal en el peso del huevo al incrementar los niveles de aminoácidos azufrados en la dieta de 0.65 a 0.81 % que conllevo a un incremento del peso del huevo en 0.7 g por cada 0.05 % de incremento de aminoácidos azufrados en gallinas de 59 semanas de edad (28). En el presente estudio no se encontró un aumento significativo del peso de huevo conforme aumento el consumo de AASD, lo que podría ser explicado porque el consumo más bajo de AASD fue el mínimo suficiente para mantener el peso para esa edad, es decir el requerimiento mínimo fue abastecido. Aumentar el nivel de AASD funciona si hay una deficiencia en la dieta, si no lo hay no hay efecto. Depende más de la proteína balanceada y la densidad energética. También considerar la formulación en base a los AA esenciales y no esenciales.

Otros estudios utilizan información de la literatura científica y combinan varios resultados a través de un metaanálisis que proporciona información más sólida sobre el requerimiento. Así un estudio que consideró un total de 19 pruebas de alimentación mediante este enfoque, aplicando un modelo de regresión exponencial, encontró que fue necesario una demanda de 65.75 mg de Met + Cys digestible/MJ EM/ d lo que corresponde a 777 mg de AASD/gallina/ día para maximizar la masa diaria de huevos (1). Siguiendo el mismo enfoque en nuestro estudio encontramos que para una máxima respuesta económica (margen bruto o ingresos sobre el costo de la alimentación) basado en la masa de huevo fue necesario una demanda de 59.37 mg de AASD/MJ de EM que corresponde a 676.88 mg AASD/ gallina/día este valor es 12.88% menos comparado a los 777 mg del estudio de metaanálisis anterior.

Un estudio de Joly (29), sugirió un valor óptimo de 650 mg de AASD/gallina/ día, mientras que Jeroch (30) indica un rango de requerimiento de met + cist entre 580 (22) hasta 780 mg/gallina/día. Según un estudio en gallinas de postura de la línea LOHMANN Brown el requerimiento de AASD fue de 0.698% (31, 32), lo que difiere de nuestro estudio donde se encontró que niveles desde 0.567 a 0.693% de AASD en la dieta lograron resultados similares.

Definir la dosis de AASD está relacionada al nivel de EM de la dieta ya que una dosis optima está en función de la EM de la dieta. Jeroch (30) reporta recomendaciones de EM en la dieta en un rango entre 10.5 y 12.5 MJ/Kg (2509 y 2987 Kcal/Kg) basado en experimentos científicos y valores entre 10.4 a 11.6 MJ/Kg (2485 y 2772 Kcal/Kg) basado en experiencias prácticas. En nuestro estudio un nivel de 2725 Kcal/Kg de EM en la dieta y un consumo de 292.78 Kcal/gallina/día fue el que mantuvo la respuesta productiva y maximizo el ingreso económico sobre el costo de alimentación.

De acuerdo con los resultados de estudios mencionados los valores de AASD requeridos varían ya que depende de múltiples factores como línea, edad, masa de huevo, ambiente, condiciones de crianza, desafíos, etc. Por lo tanto, dependiendo de la variable tomada como base la dosis optima es diferente ya que un nivel para maximizar masa de huevo es diferente para mejorar la eficiencia alimenticia. Sin embargo, se debe recalcar que para su aplicación práctica comercial es importante conocer que para definir una dosis de AASD/gallina/día y nivel o porcentaje en la dieta debe estar en relación a la densidad energética (relación de AASD y EM) que permita mantener o aumentar la respuesta productiva como base para mejorar el ingreso económico sobre el costo de la alimentación por kg de masa de huevo producido que es el factor que finalmente define, es decir optimizar una dosis o requerimiento económico de los AASD.

V. Conclusiones

1. Consumos de aminoácidos azufrados digestibles en el rango de 607 a 730 mg/ gallina/día no afectaron la respuesta productiva y calidad de huevo de gallinas de postura LOHMANN Brown de 90 semanas de edad.

2. El nivel de energía metabolizable de la dieta influye sobre la respuesta económica a diferentes consumos de aminoácidos azufrados digestibles.

3. El consumo de 676.88 mg/gallina/día de aminoácidos azufrados digestibles con un nivel de 2725 Kcal de energía metabolizable/Kg de alimento logró el mayor margen bruto y mejor retribución económica.

VI. Agradecimientos

Al Fondo Especial para apoyo a la investigación FEDU, de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, por la asignación económica que contribuyo con parte del presupuesto de la presente investigación.

A Suly Montoya Ortiz y Luis Valenzuela Lujan integrantes del semillero de investigación Club IDI en Ciencia Avícola & Nutrición -FMVZ-UNICA por su apoyo en el desarrollo del experimento.