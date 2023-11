Efecto Milei: el nuevo tipo de cambio y cómo impactó en el precio de la soja y el maíz de exportación

Fuente: Agrofy

En el mercado de granos argentino, el nuevo tipo de cambio diferencial para la exportación, que toma 50% al CCL y 50% al oficial, dio impulso al precio de los disponibles comodities.

El precio de la soja pasó de 193.000 pesos (US 541.27) a 215.000 pesos (US 603.04) por mercados abiertos e incluso valores mayores vía mercado de recompras, yendo el mercado disponible de MAT por encima de 230.000 pesos (US 645.11).

Al igual que en soja, los precios del maíz mejoraron a 105.000 pesos con la mejora en TC implícito, aunque el mercado espera dilucidar la participación de la exportación.

Para el trigo, en Rosario paso de 105.000 (US 294.49) a 120.000 pesos (US 336.56), siendo el único producto en cosecha. El mercado espera mayor participación de la exportación siendo este incentivo más que interesante para aumentar el origen de una campaña que no es de las mejores en lo productivo.

Otros mercados de granos

En el mercado internacional, la soja y el maíz experimentaron aumentos, influenciados por las inquietudes relacionadas con las condiciones meteorológicas en Brasil, que podrían poner en peligro la producción. Además, la cobertura de posiciones y las compras de oportunidad respaldaron al trigo.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que los contratos de maíz registran ganancias ligeras, impulsadas por el aumento en los precios de la soja y las preocupaciones acerca de la disminución de las plantaciones en Brasil debido a las malas condiciones meteorológicas al inicio de la temporada.

El trigo cerró alza gracias a la cobertura de posiciones cortas ya las compras de oportunidad, después de cinco sesiones a la baja. Sin embargo, las abundantes existencias a nivel mundial y la escasa demanda de exportación desde Estados Unidos limitaron las ganancias.

En cuanto a la soja, experimentó incrementos respaldados por las condiciones meteorológicas en Brasil que representan una amenaza para la cosecha. A pesar de las lluvias recientes en el principal exportador mundial de soja, Brasil, persisten las preocupaciones en el mercado sobre la posibilidad de que el clima extremadamente cálido a largo plazo afecte los cultivos.