El huevo: el alimento más consumido

Aunque los datos demuestran que los productos avícolas están siendo consumidos por la población, es el huevo el producto avícola más favorecido durante estas semanas de cuarentena manteniendo buenos niveles de consumo y buen precio en el mercado.

Algunas razones que explicarían esta preferencia en la canasta básica de los peruanos serían cuatro características principales:

Versatilidad: Tienen muchísimas formas de preparación en la amplia gama de recetas peruanas siendo además uno de los productos preferidos en los desayunos y cenas de los peruanos.

Alto valor nutricional: Un huevo cubre el 11% del requerimiento diario de proteínas de un adulto (aporta 5.5 gr. de proteína) y solo contiene 68 calorías (Kcal) y posee vitaminas del complejo B, colina, zinc y selenio.

Son asequibles.- Es uno de los alimentos de menor costo de la canasta básica de los peruanos.

Se conserva muy bien durante mucho tiempo, incluso sin refrigeración (aunque se recomienda refrigerarlos).

Huevos a domicilio: una nueva frontera brasileña

Club-Egg-Brazil

(Cortesía del Grupo Mantiqueira)

Grupo Mantiqueira, la compañía productora de huevos más grande de Brasil, presenta una nueva forma de vender huevos durante el cierre de COVID-19, y quizás mucho más allá

24 DE ABRIL DE 2020 BENJAMÍN RUIZ

Con esto en mente, Grupo Mantiqueira, el mayor productor de huevos en Brasil (con 10.5 millones de capas en producción) y la cuarta compañía de huevos más grande en América Latina (precedida por las compañías mexicanas Proan, Bachoco y Empresas Guadalupe) expandió sus servicios de Clube de Ovo (Egg Club), en la unión perfecta del bloqueo causado por el virus SARS-CoV-2.

¿De qué se trata esto? Se trata de entregar huevos en casa, por lo que no tiene que salir a comprarlos, ofreciendo una ventaja.

La oferta de Mantiqueira es interesante. No se trata solo de huevos, sino que presenta cinco variedades de productos y presentaciones: paquetes familiares de 30 unidades (10 huevos gourmet, 10 huevos sin jaula y 10 huevos enriquecidos con omega-3, selenio y vitamina E) u orgánicos ( de gallinas de corral), paquetes con huevos especialmente seleccionados, huevos en una docena de bandejas de blister e incluso huevos «fitness» de tamaño gigante.

Al registrarse para el club, se elige el producto y la frecuencia de entrega (semanal, quincenal o mensual) y, por lo tanto, el cliente ya no se preocupa por comprar huevos. Por el momento, la entrega es solo en Río de Janeiro y toma un período mínimo de 48 horas. Los precios varían de BRL19.90 a BRL39.90 (US $ 3.57 a US $ 7.15).

Dadas las circunstancias, creo que es una buena idea, incluso si todavía parece un proyecto piloto. Al menos, la compañía está siendo creativa, está probando otras formas de promocionarse y viendo cómo se adapta a las circunstancias.