Estrategias ganadoras para aumentar la venta de huevos

Fuente: Poultry World.

Traducción: Equipo de Actualidad Avipecuaria

Exaltar los beneficios para la salud de los huevos y entrar en mercados sin explotar son dos áreas en las que el sector avícola mundial necesita hacer más, según David Hughes, destacado académico de la alimentación y profesor de marketing de alimentos en el Imperial College de Londres. Durante el seminario web de información empresarial de la Comisión Internacional del Huevo, Hugshes resaltó que los consumidores aún no comprenden la gran cantidad de beneficios para la salud de los huevos naturales.

El sector avícola debe celebrar la naturalidad y la nutrición de los huevos de “etiqueta limpia”, se debe enfatizar cómo los huevos son excelentes, apoyando el sistema inmunológico de su familia, fuentes de proteínas y contienen carotenoides agregados.

El profesor Hughes agregó que el sector también debería considerar vender más huevos al sector de las mascotas, destacando la creciente demanda entre las familias para comprar perros durante la pandemia de COVID-19. Dijo que las dietas de humanos y perros estaban convergiendo y que los cachorros mimados querían ahora comida elegante.

Mercados de alimentos

En cuanto a los mercados europeos más amplios, el profesor Hughes predijo que en los próximos años los supermercados tradicionales perderían cuota de mercado frente a las tiendas de descuento con una gama de productos reducida y el sector online. La empresa británica de investigación de mercado, Kantar, ha informado que el sector en línea tomará el 46% del mercado, seguido de las tiendas de descuento (24%) y los supermercados (15%). Habrá una mayor presión sobre los precios minoristas de comestibles.

Sin embargo, también se produjeron cambios masivos en el sector de la entrega de comidas en restaurantes, acelerados por COVID-19. Just Eat Takeaway adquirió Grubhub por US $ 7,3 mil millones para crear la empresa de entrega de alimentos más grande fuera de China en junio de 2020. De manera similar, hubo un gran crecimiento en el mercado de comidas listas para comer, y la empresa alemana HelloFresh adquirió Factor75 en noviembre y ahora. con una capitalización de mercado de US $ 12 mil millones. Estos cambios, dijo, tenían implicaciones para el sector del huevo, y agregó que la industria todavía no había promovido realmente con éxito los huevos como un refrigerio natural y saludable.

Problemas de sostenibilidad no atenuados por COVID-19

Los problemas de cambio climático y sostenibilidad no habían sido atenuados por COVID-19 y Kantar informó un número creciente de ecoactivos (20%) y ecoconsideradores (39%), que ahora superan a los que los descartan (41%). Las corporaciones globales estaban reconociendo cada vez más esta tendencia y la necesidad de hacer más.

El sector del huevo se está poniendo de moda, los envases más llamativos se estaban volviendo mejores, aunque a partir de un nivel bajo, pero todavía hay demasiado material que no es reciclable.

El profesor Hughes manifestó que las empresas de huevos necesitaban comprender los problemas sociales y ambientales que enfrentan: “Después del COVID-19, ¿cuáles son los principales problemas sociales que perturbarán el crecimiento de sus mercados de huevos? ¡Ordénelos ahora!»