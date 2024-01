Evaluación de la relación filogenética de 106 IBDV Genogrupo 2 de siete países diferentes en Sudamérica, Europa y Asia

Busquet1*, M.; Woodward1, M.; Valls1 L.; Jackwood2 D.J

1HIPRA, Amer (Girona), España

2The Ohio State University, USA

*Autor de correspondencia: marta.busquet@hipra.com

Palabras clave: Enfermedad Infecciosa de la Bursitis, enfermedad de Gumboro, cepas variantes, genogrupos, inmunosupresión.

Introducción

La enfermedad infecciosa de la bolsa (IBD, también conocida como enfermedad de Gumboro) es una de las infecciones inmunosupresoras más importantes de los pollos y que causa grandes pérdidas económicas a la industria avícola en todo el mundo. El virus Gumboro (IBDV) se dividió generalmente en tres grupos principales según sus propiedades antigénicas y virulencia: variantes virulentas clásicas (cvIBDV), muy virulentas (vvIBDV) y variantes antigénicas (avIBDV). En el 2018, una nueva nomenclatura fue establecida, consistente en un sistema de genotipado y los virus pertenecientes a estos antiguos grupos fueron clasificados en Genogrupos G2, G4, G5, G6 y G71. En recientes años varias publicaciones han descrito el enorme impacto que ha tenido la forma subclínica de Gumboro en grandes granjas en América y Asia, especialmente debido a la circulación de nuevos virus G2 IBDV que podrían no controlarse con las vacunas comerciales actuales del tipo variante Del E2.

Es necesario un análisis amplio de caracterización y circulación de los virus tipo G2 en diferentes países para comprender mejor la evolución del virus y la implementación de medidas adecuadas para mejorar el control de la enfermedad en todo el mundo.

Materiales y métodos

Se analizaron un total de 106 secuencias de nucleótidos de IBDV G2 que contenían la región hipervariable de la proteína de la cápside VP2 con el objetivo de evaluar su relación filogenética. Las 106 cepas se obtuvieron de Perú (U), España (A), Filipinas (P), México (M), Francia (A), Polonia (A), Portugal (A), Malasia (A) y Sudáfrica (A) de 2020 a 2021. Para los análisis, las 106 secuencias de nucleótidos se tradujeron a sus secuencias de aminoácidos predichas y luego se alinearon con siete estándares IBDV conocidos, incluidos los de Variant G2, USA Classic G1, European Classic G1, USA Lukert Classic G1 y vvIBDV G3 europeo. Para comparar las secuencias se utilizaron el programa de software Geneious y el análisis filogenético Neighbor Joining.

Resultados

Los datos del análisis filogenético de Neighbor Joining se muestran en la Figura 1.

Dos virus (A167118/4 y A164437/2) se ubicaron en una subrama del Genogrupo 2, pero estaban estrechamente relacionados con la variante Del-E. Los otros virus se ubicaron en una de las 6 subramas identificadas como Genogrupo 2, pero diferentes al de la cepa tipo Del-E. Los virus M3110 y M3471 estaban en un mismo grupo, pero en una rama separada de los otros virus “M”. Asimismo, el virus M3925 estaba solo en una rama separada pero dentro del grupo de virus “M”. Estos tres virus estaban relacionados más lejanamente con los otros virus de este grupo. El resto de virus localizados en cada una de las subramas tenían el mismo país de origen.

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos en esta evaluación muestran la extensa y distinta evolución del virus de Gumboro Genogrupo 2 en todo el mundo. Sin embargo, el virus parece tener una evolución similar dentro de una región concreta, que puede responder a prácticas de producción similares. Muchos estudios han demostrado que las subramas de los virus del Genogrupo 2 pueden ser antigénicamente distintos de la cepa variante tipo Del-E y podrían no ser neutralizados por los anticuerpos de las vacunas comerciales actuales de tipo variante Del-E3. En tal escenario, el uso de vacunas vivas con buena capacidad de exclusión competitiva podría ser una buena solución para el control de estas cepas variantes emergentes.

Referencias

1. Jackwood, D.J., Schat, K.A., Michel, L.O. & de Wit, S. 2018. A proposed nomenclature for infectious bursal disease virus isolates. Avian Pathology, 47, 576–584.

2. Zachar T., Popowich S., Goodhope B., Knezacek T., Ojkic D., Willson P., Ashfaque K., Gomis S. 2016. A 5-year study of the incidence and economic impact of variant infectious bursal disease viruses on broiler production in Saskatchewan, Canada. Can. J. Vet. Res. 80:255–261.

3. Jackwood D.J., Susan E. SommerWagner S.E. 2011. Amino acids contributing to antigenic drift in the infectious bursal disease Birnavirus (IBDV). Virology 409: 33–37.

Expresiones de gratitud

Los autores desean agradecer a la unidad DIAGNOS de HIPRA por el apoyo brindado para este estudio.