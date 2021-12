Factores climáticos en América del Sur benefician a precios del maíz y la soja

Fuente: AgrofyNews

El precio del maíz registró baja de US$ 2,6, colocándose en US$ 229, mientras que la soya retrocedió US$ 8,5 lo que la coloca en US$ 457,4. En el caso del trigo, subió US$ 3,3, colocándose actualmente en US$ 290,6.

Luego de haber alcanzado un máximo en dos semanas, el USDA informó que las exportaciones en la semana anterior totalizaron 1,7 Mt, por debajo de las estimaciones de los operadores.

Según la consultora brasilera AgRural, la siembra de soja 21/22 alcanzó el 96% en Brasil, luego de aumentar 2 pp. en la última semana, estando por encima del 95% del año anterior. En tanto, los mejores pronósticos de lluvia en el sur de Brasil y Argentina para las próximas semanas también sumaron presión a la baja. Sin embargo, la consultora brasilera estima que los cultivos de verano enfrentan pérdidas irreversibles en la productividad en Rio Grande do Sul, debido a la falta de precipitaciones.

En tanto, el trigo cierra con ganancias impulsada por una sólida demanda externa. En ese sentido, Turquía realizó una compra de 320.000 t, que se suma a las recientes compras por parte de China y Argelia y da indicios de que la demanda global del cereal se mantiene robusta.