Impacto del estrés por calor en las aves de corral

Autor: Ing. Gustavo Draghi R.

Silvateam Perú Comercial S.A.C.

gdraghi@silvateam.com

El estrés es un mecanismo adoptado por el organismo para hacer frente a cualquier desafío. Las aves en particular son muy sensibles a los desafíos ambientales, como las altas

temperaturas que causan estrés por calor. En las aves de corral, el estrés por calor tiene efectos indeseables sobre la salud intestinal, la digestión y absorción de nutrientes, el sistema inmunológico y aumenta los niveles de estrés oxidativo, lo que lleva a una disminución de la

productividad y un aumento de las pérdidas económicas para los productores.

Salud intestinal

El tracto gastrointestinal es particularmente sensible a los factores estresantes, por lo cual las uniones estrechas, la altura de las vellosidades y la profundidad de la cripta, la composición del microbiota y las enzimas digestivas se ven afectadas.

El tracto gastrointestinal es particularmente sensible a los estresores. En condiciones de estrés por calor, se observan cambios morfológicos y fisiológicos que afectan negativamente la funcionalidad e integridad del epitelio intestinal y aumentan la susceptibilidad a enfermedades como infecciones por Salmonella spp. El estrés por calor afecta la permeabilidad intestinal debido a la ruptura y la alteración de las proteínas de unión estrecha. Además, a través de la vasodilatación, el estrés por calor reduce el flujo sanguíneo a las células epiteliales, lo que resulta en un menor suministro de oxígeno y nutrientes a los enterocitos.

Además del aumento de la permeabilidad intestinal, el estrés por calor también afecta a las poblaciones microbianas intestinales. El estrés por calor aumenta la cantidad de

bacterias dañinas al tiempo que disminuye la abundancia de bacterias benéficas. Esta población de microbiota profundamente alterada también contribuye a aumentar la permeabilidad intestinal y a la disfunción inmune y metabólica.

Absorción y digestión de nutrientes

El intestino juega un papel vital en la absorción y digestión de nutrientes. Se observan alteraciones morfológicas del epitelio intestinal en aves de corral bajo estrés por calor. La altura de las vellosidades, la profundidad de la cripta, el ancho de las vellosidades y/o la relación entre la altura de las vellosidades y la profundidad de las criptas se ven afectadas por el estrés por calor, lo que resulta en una reducción de la superficie de absorción de las vellosidades y un impacto negativo en la absorción de nutrientes.

Además, la absorción de nutrientes se reduce debido a los cambios en la expresión de los transportadores de nutrientes intestinales. Sumado al hecho de que las aves bajo estrés por calor reducen su consumo de alimento, el estrés por calor también conlleva a una reducción en la digestibilidad de la dieta. La digestibilidad de los carbohidratos, proteínas y lípidos se reduce por alteraciones en las actividades de las enzimas digestivas como la amilasa, maltasa, lipasa, tripsina y quimotripsina. En última instancia, ciertos nutrientes esenciales como proteínas, aminoácidos, minerales y vitaminas se tornan deficientes.

Sistema inmunológico

El estrés por calor aumenta la susceptibilidad a las enfermedades en las aves de corral, ya que tiene un efecto inmunosupresor. La función de los tejidos linfoides, como el timo, el bazo y la bolsa de Fabricio, disminuye durante el estrés por calor. Se observan niveles más bajos de anticuerpos circulantes totales que dan como resultado una reducción en la

eficacia de la vacunación.

La función de los macrófagos también se ve afectada negativamente por el estrés por calor. Se reduce la cantidad de células en proceso de fagocitosis, así como su capacidad fagocítica y su participación en la reacción oxidativa, lo que resulta en una respuesta inmune menos efectiva.

Estrés oxidativo

En condiciones de estrés ambiental, como el estrés por calor, las células tienen una mayor necesidad de energía y consumen el doble de energía que de costumbre. Para satisfacer esta necesidad, el metabolismo energético aumenta y esto conlleva a una mayor fuga de electrones fuera de la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias y una mayor producción de especies reactivas de oxígeno (ROS).

Además, la creciente concentración de ROS durante el estrés oxidativo contribuye a una mayor permeabilidad intestinal, lo que facilita la fuga de bacterias. Los animales que experimentan estrés por calor tienen una capacidad antioxidante reducida. En consecuencia, el organismo del ave entrará en una etapa de estrés oxidativo que afectará las células y los tejidos, y causará una disminución adicional en el desempeño del ave.

Crecimiento y producción

Para que las aves mantengan su temperatura corporal normal y sus actividades metabólicas cuando están fuera de su zona termoneutral, tienen que utilizar energía que normalmente se usaría para el crecimiento y la producción de carne/huevo. Cuando las aves jadean para perder calor, pierden 540 kcal de energía por cada 1 ml de evaporación de agua. Además, durante el estrés por calor, el consumo de alimento disminuye, mientras que el de agua aumenta, lo que da como resultado una mayor tasa de conversión alimenticia y una menor ganancia de peso y rendimiento en canal en pollos de engorde.

Las parvadas de ponedoras y reproductoras muestran una disminución en la producción de huevos, tamaño y calidad de la cáscara, incubabilidad y fertilidad debido al estrés por calor.

Combinación de Polifenoles:

Los polifenoles, un grupo de compuestos químicos antioxidantes encontrados extensamente en las plantas, frutas y verdura, se llaman como ‘modificantes biológicos de la respuesta de la naturaleza. Tienen una capacidad incorporada fuerte de afectar la manera que el cuerpo responde a los alergénicos, virus y a los agentes carcinógenos.

Están extensamente presentes en plantas y las protegen contra microbios e insectos. Estos compuestos naturales, al ser combinados adecuadamente, potenciados y complementados con otros aditivos quelantes (ácido cítrico, ácido ascórbico y EDTA), ayudan a un mejor funcionamiento de los compuestos base. Poseen actividad antioxidante y captadora de radicales libres y aumentan la capacidad de los sistemas endógenos de defensa frente a la oxidación, modulando así, el estado redox celular.

Son antioxidantes naturales capaces de prevenir la formación de radicales libres a través de las enzimas implicadas en su producción como la xantina-oxidasa, de secuestrar metales de transición que promueven la formación de dichos radicales y regenerar antioxidantes, como el α-tocoferol.

Alta eficacia de los antioxidantes de origen natural:

Una combinación equilibrada de extractos de plantas ricos en polifenoles, son conocidos como los antioxidantes más poderosos y responsables de enormes efectos beneficiosos. Estos extractos ejercen un efecto antioxidante a través de múltiples modos de acción: eliminando los radicales libres, regulando positivamente las enzimas antioxidantes, regenerando la vitamina E, inactivando los iones de metales de transición e inhibiendo las enzimas generadoras de radicales libres.

Los polifenoles tienen un importante rol fortaleciendo el sistema de defensa antioxidante natural del organismo al contribuir contrarrestando el estrés oxidativo, mejorando así el estado antioxidante, el rendimiento y la calidad de la carne.

Las propiedades antioxidantes de los polifenoles se pueden atribuir a su estructura química, incluida la presencia de grupos hidroxilo. Actúan como antioxidantes primarios (captadores de radicales libres) o antioxidantes preventivos (agentes co-antioxidantes, inhibidores de catalizadores de oxidación) para mantener el equilibrio antioxidante / oxidante.

Control de estrés por calor:

La combinación adecuada de polifenoles es un poderoso antioxidante que alivia los efectos negativos del estrés por calor. Claramente mejora el estado antioxidante de los animales expuestos a altas temperaturas por diferentes mecanismos. Primero, mejora el TAOC en todas las especies animales (+ 49% en promedio entre estos ensayos). En segundo lugar, aumentan los niveles de enzimas antioxidantes, como GSHPx y SOD, según lo informado por los ensayos en mucosa yeyunal (pollos de engorde) y plasma (corderos y conejos).

Por último, es eficaz para reducir el daño oxidativo en el plasma y el hígado, previniendo los efectos celulares destructivos y sus consecuencias sobre la salud.

Por otro lado, los osmorreguladores permiten que los animales mantengan un alto nivel de rendimiento en épocas de calor o estrés por enfermedad. Tienen propiedades osmoprotectoras, siendo la Betaina, el que se considera el osmolito más efectivo debido a que se acumula en las células del tubo gastrointestinal regulando el flujo de agua a través del epitelio intestinal. Se ha demostrado que ellos están involucrados en la protección del epitelio intestinal, resultando en un mejoramiento de la producción y eficacia alimenticia debido a su acción osmorreguladora.

Desempeño animal sometidos a estrés calórico:

Las aves de corral son particularmente sensibles al estrés por calor debidoa la ausencia o deficiencia de los mecanismos fisiológicos involucrados en la termorregulación. El uso de los polifenoles tiene un efecto positivo sobre el rendimiento de los animales con estrés por calor (hasta + 14% de ADP y hasta -17% de CA), en pruebas donde se aumentó la temperatura ambiente entre 32 a 35 °C. Los antioxidantes ayudaron a prevenir una caída en la producción diaria de huevos por gallina (PDHG) y mejoraron la salud de las aves durante la temporada de verano.

