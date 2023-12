Importancia de la vitamina D3 en pollos de engorde y gallinas de postura

Ingeniera Zootecnista Claudia Ramos Lama

Coordinadora de Negocio

Alifeed

La vitamina D cumple funciones de suma importancia en la producción de aves de postura y de engorde, dentro de las cuales se encuentra la regulación de la absorción de calcio y fósforo, mejorar el desarrollo esquelético, reducir la pérdida de calcio de los huesos y mejora la calidad de la cáscara (Salvador et al., 2009). Estas dos últimas funciones son de gran importancia para la economía de sistema productivo ya que puede generar la mayor pérdida económica por presencia de raquitismo en pollos de engorde o huevos rotos y resquebrajados en postura. Estudios han demostrado que la ruptura de la cáscara de huevo durante el proceso de postura puede promediar 3.5% con rangos de 0.3% a 8.2% durante la colección y de 1% a 11% durante su procesamiento (Hernández, M. et al. 2001). Figura 1.

Para poder mantener un óptimo nivel de la vitamina D en el organismo, las aves han desarrollado dos formas de obtención, la forma endógena que se da cuando el ave produce su propia vitamina y se encuentra expuesto a la luz solar, esta se sintetiza a nivel de epidermis, a partir del 7-dehidrocolesterol, mediante un proceso no enzimático que rompe un anillo con ayuda de la radiación ultravioleta en un rango de espectro de 280-320nm, procediendo con la formación de pre colecalciferol el cual se isomeriza en un proceso termosensible para llegar a su metabolito activo de vitamina D3 (Bover et al., 2015; Gonzales et al., 2021); mientras que la forma exógena se da cuando existe un aporte externo de vitamina D que se incluye en dietas nutricionales para así poder cubrir las necesidades que requiera el animal (Sepulveda y Rosales, 2014).

Si bien es cierto, existen dos formas de obtención de vitamina D, sus fuentes provienen mayormente de la exposición solar, alimentos de origen natural y dietas nutricionales. La vitamina D sintetizada en la piel de los animales, requiere de luz solar para poder llevar a cabo el proceso de obtención, pero ante la ausencia de este aporte de luz ultravioleta, debido a los grandes sistemas de crianza que el Perú tiene hoy en día, es que se ha optado por cubrir los requerimientos de las aves mediante la incorporación de

vitamina D en la dieta nutricional. Esta adición se basa en cubrir las necesidades de los animales, siendo los niveles establecidos desde 300 a 2,500 UI/KG para aves de postura (Rostagno et al., 2005).

La molécula de vitamina D se sintetiza en la dermis, esta se absorbe a nivel intestinal y se hidroxila en el hígado por efecto de la enzima 25-hidroxilasa convirtiéndose en 25 hidroxi-vitamina D3, esta molécula pasa por una segunda hidroxilación a nivel de los riñones por acción de la enzima 1α-hidroxilasa, finalmente llega al intestino y pasa al torrente sanguíneo siendo absorbido homeostáticamente a nivel óseo. Figura 2.

La primera hidroxilación a nivel de hígado es un proceso por el que se debe tener el mayor cuidado, ya que este es un órgano sensible a los cambios. Por ello, es importante tomar la mejor decisión al momento de elegir el metabolito de la vitamina D que se adicionará a la dieta nutricional. Inclinarse por un metabolito que no involucre la acción del hígado y que sea fácilmente detectable, sería la mejor opción.

