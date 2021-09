Incubación, nutrición y manejo dan tono a la participación de Aviagen en ACAV 2021

Durante los días 20 al 22 de Setiembre, Aviagen® América Latina participó, de manera virtual, junto con especialistas avícolas de todo Brasil, en el “Simposio de Calificación Técnica ACAV, Incubación, Reproductoras de Pollos de Engorde y Nutrición”. Organizado por la Asociación Catarinense de Avicultura (ACAV) y patrocinado por Aviagen, el evento posibilitó el encuentro de diversos profesionales del sector, para debatir las últimas tendencias de la industria avícola en Brasil y promover mejoras constantes en los procesos de rendimiento, salud y bienestar animal.

El primer día del evento, Aviagen fue responsable de una sesión paralela, sobre el tema “Construyendo la calidad de los pollitos de un día”. Con la participación de Felipe Kroetz Neto, supervisor regional de Servicios Técnicos, quien abordó los aspectos relacionados con la incubación; y Emilio Cura, especialista en nutrición, quien trató los aspectos nutricionales relacionados con el tema. El evento contó con la presencia de más de 600 profesionales.



El día 22 de Setiembre, en la sala principal del evento, el gerente de Servicios Técnicos de Aviagen en Brasil, Marco Aurélio Romagnole de Araújo dirigió el tema “Manejo de machos reproductores para alto rendimiento”.

Mejora en la calidad del pollito

Emilio Cura comentó sobre la contribución de la nutrición adecuada para el óptimo rendimiento, salud y bienestar de las aves. “La nutrición adecuada, incluyendo el correcto equilíbrio de macro y micronutrientes, es de suma importancia para maximizar la incubabilidad, el sistema inmunológico y disminuir la mortalidad, al mismo tiempo en que mejora la calidad y el rendimiento en carne”, explica. “Un pollito de buena calidad impactará el rendimiento del pollo en términos de calidad en el campo y en el matadero ,lo que torna la inversión en nutrición en una inversión en calidad.”



Después de la presentación de Cura, Neto abordó los procesos necesarios para garantizar una incubación de calidad, con atención hacia todo el proceso y enfoque en la calidad del producto y no solamente en la eclosión. “Cada eslabón de la cadena indica una característica particular del pollito de un día. Sin embargo, para construir un plantel de excelencia es preciso tener en cuenta factores como gravedad específica, almacenaje de huevos, temperatura de la cáscara, momento de vacunación in ovo, ventana de nacimiento, pérdida de humedad, volteo, confort térmico y rendimiento del pollito”.



Para Neto, “analizar la calidad del ave, incluso las que eventualmente son eliminadas, es esencial para el proceso de incubación. Verificar lesiones de patas y la buena cicatrización umbilical también es importante, puesto que es preciso mirar de manera amplia para tener un buen diagnóstico, garantizando la excelencia de la producción”.



Efectivo manejo de machos

El día 22 de Setiembre, en la sala principal del evento, Marco Aurélio Romagnole de Araújo debatió sobre cómo alcanzar los mejores resultados con los machos. “Lo esencial está en buscar los pesos objetivos para cada fase de vida de las aves vía estrategia alimentaria, equilibrio nutricional y buen manejo de base, aplicando las mejores prácticas que van a garantizar distribución igualitaria del alimento y, por lo tanto, conformación ideal del plantel. De la misma forma, promover comodidad para las aves permitirá un adecuado y duradero comportamiento reproductivo, con consecuente persistencia en los indicadores de fertilidad”.

Para Luiz Mansano, gerente comercial de Aviagen en Brasil, el evento fue un éxito. “Aviagen se dedica a la industria avícola en Brasil y en el mundo, y creamos una alianza con nuestros colegas para ayudar a los productores a alimentar al mundo con una proteína saludable, nutritiva y de calidad. Esperamos continuar colaborando con ACAV en la promoción de la industria por medio de investigación y desarrollo, mientras intercambiamos informaciones para promover la salud, el bienestar y el rendimiento de las aves”.