Israel: sacrifican 70 mil aves tras detectar brote de gripe aviar

Fuente: La Vanguardia

De acuerdo con información de un alto cargo del Ministerio de Agricultura de Israel, se calcula que hasta el momento se han sacrificado unos 63.000 pollos y entre 5 mil y 6 mil ejemplares de grullas, tras el brote de gripe aviar detectado en dicho país.

«Espero que no continúe propagándose, aunque no sabemos qué pasará ahora. Hemos venido preparados para desalojar a los 24.000 ejemplares por si hiciera falta, pero espero que no siga así. No sabemos cómo se comportan estos animales cuando se infectan», señaló la fuente.

Mientras las autoridades intentan contener la propagación de la enfermedad, los agricultores israelíes se han visto obligados a sacrificar cientos de miles de pollos. En tanto, operarios del Ministerio de Agricultura de Israel han desechado huevos de gallina que se encontraban en cuarentena en una granja en una aldea de Margaliot, al norte del país, por estar contagiados de gripe aviar.

Asimismo no se ha confirmado ningún caso de transmisión humana, indicó la Oficina del Primer Ministro, y las personas que trabajan en contacto con estos animales ya están recibiendo tratamiento preventivo.