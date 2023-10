México domina la producción y el consumo de huevo a nivel Latinoamérica

Se calcula que el consumo de huevo en México es de 24 kg per cápita al año, posicionándose como el país que más consume esta proteína de origen animal en el mundo

México también destaca por abastecer el 99.9% del huevo fresco en el mercado nacional y a nivel internacional se posiciona como el quinto productor más importante del mundo

El 13 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo con el objetivo de recordar a la población los múltiples beneficios de su consumo a la salud humana

Reconocido por su densidad de proteínas y nutrientes, el huevo es considerado como uno de los alimentos más nutritivos del planeta. Además, por su versatilidad, también se ha posicionado como una de las proteínas favoritas en todo el mundo. Por ello, el segundo viernes de octubre se conmemora el Día Mundial del Huevo, fecha establecida desde 1996 en Viena con el objetivo de informar sobre su amplia gama de beneficios únicos a la salud humana1 y, a la par, destacar la participación de los productores del alimento indispensable en la dieta mexicana.

Dentro de la canasta básica mexicana no puede faltar el huevo y se calcula que el consumo per cápita es de 24 kg al año3, cifra que posiciona a México como el principal consumidor de esta proteína de origen animal a nivel global; ello demuestra la relevancia e importancia de la producción avícola en nuestro país.

El huevo es un alimento de origen animal producto de las gallinas ponedoras y su contenido es capaz por sí mismo de dar vida a un ser vivo completo, convirtiéndose en una opción altamente nutritiva, fácil de producir y muy accesible para las familias mexicanas. Con cerca de 172 millones de aves de postura en México, en 2022 se produjeron 3.1 toneladas de huevo para plato, posicionándose como el sexto productor más importante del mundo.

Cabe señalar que los estados de la República que encabezan la producción de huevo son Jalisco, con 1,672,483 toneladas, Puebla, con 461,665 toneladas, Sonora, con 179,775 toneladas, San Luis Potosí, con 113,542 toneladas, y Yucatán, con 113,157 toneladas. Asimismo, el valor de la producción avícola mexicana de huevo se calcula en 68 mil 505 millones de pesos.

“La producción de huevo es parte fundamental en la industria pecuaria nacional, pues se calcula que cerca de 51 mil personas en el país se dedican a la crianza avícola, de los cuales el 17% se dedican exclusivamente a la producción de huevo de plato” dijo Georgina Romero, Directora de las Unidades de Avicultura y Acuicultura de MSD Salud Animal en México. “Una de las tareas principales de los productores es garantizar la inocuidad del huevo a través de altos estándares de calidad y atención veterinaria oportuna que asegure la salud de las aves y de los consumidores finales de los productos derivados de la avicultura”, señaló.

Pero ¿por qué es tan importante incluir huevo dentro de la ingesta diaria? El huevo es uno de los alimentos de origen animal más completos y saludables que existe, sobre todo, por la gran cantidad de nutrientes que contiene, su biodisponibilidad y el equilibrio de los aminoácidos de su proteína.

Los componentes del huevo se dividen en:

Cascarón: la cobertura exterior del huevo que se confirma por carbonato de calcio y tiene la función de proteger y contener a la clara y la yema.

la cobertura exterior del huevo que se confirma por carbonato de calcio y tiene la función de proteger y contener a la clara y la yema. Yema: Es la parte central amarilla del huevo que representa el 30% de su peso y es rica en nutrientes y vitaminas liposolubles.

Es la parte central amarilla del huevo que representa el 30% de su peso y es rica en nutrientes y vitaminas liposolubles. Clara: Equivale al 60% del peso del huevo y tiene la función de proteger la yema. Es de consistencia viscosa y transparente que contiene proteínas, vitaminas hidrosolubles y minerales.

Equivale al 60% del peso del huevo y tiene la función de proteger la yema. Es de consistencia viscosa y transparente que contiene proteínas, vitaminas hidrosolubles y minerales. Cutícula: Capa proteica de queratina que cierra los poros del cascarón.

Capa proteica de queratina que cierra los poros del cascarón. Chalazas: Son los ligamentos que mantienen la yema en medio de la clara. Si son prominentes y espesos indican que el huevo es fresco.

Son los ligamentos que mantienen la yema en medio de la clara. Si son prominentes y espesos indican que el huevo es fresco. Cámara de aire: Son celdas de aire que se encuentran en la parte más ancha del huevo que se forman cuando baja la temperatura después de que lo pone la gallina.

Asimismo, el huevo es un destacado protagonista en la gastronomía de México, pues es el eje rector de muchas recetas tradicionales y contemporáneas, pues este ingrediente lo podemos encontrar en entradas y sopas, hasta ensaladas y postres, sin mencionar que por sí mismo, el huevo es un platillo completo que se puede preparar revuelto, estrellado, cocido, mollet, poché, entre otras.

“Incluir huevo en la dieta diaria es altamente recomendado, ya que esta proteína de origen animal es fuente de vitaminas A, E y K, contiene colina que es necesaria para la formación y el correcto funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, además de contener ácido fólico, biotina, riboflavina, ácido pantoténico, fósforo, hierro, zinc, selenio, vitamina B1, B6 y B12, así como proteínas ricas en aminoácidos que ayudan a mantener en buen estado los músculos y los huesos del cuerpo”, destacó Georgina Romero.

Por su origen y composición nutricional, el huevo es una de las proteínas de origen animal más asequibles en todo el mundo, convirtiéndola en una excelente opción de alimentación durante todas las etapas de la vida.

