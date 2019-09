Avicultura de traspatio: principal causante de los brotes de salmonella

Cifras del CDC en Estados Unidos, reflejan que en lo que va del año al menos mil personas en ese país han sido contagiadas de Salmonella relacionadas con explotaciones de traspatio.

Fuente: avicultura.mx

De acuerdo con autoridades del Centro y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) en lo que va del año al menos mil personas en ese país han sido contagiadas de Salmonella relacionada con explotaciones avícolas de traspatio; tan solo el mes pasado se reportaron 235 afectaciones.

Las cifras revelan que de cada caso reportado de Salmonella en humanos atribuida a estos escenarios, hay otros 29 que no son notificados, por lo que las cifras reales podrían exceder las 29 mil personas afectadas. La causa principal de este brote, es la crianza de aves de traspatio —destinada entre otras actividades para la producción de huevo— práctica que ha cobrado popularidad. No obstante, se realiza mediante medidas de sanidad no adecuadas, lo que ha provocado la presencia de la enfermedad en 49 de los 50 estados de EE.UU.

De acuerdo con información de la Asociación Americana de Productos para Mascotas, en 2018 al menos 8% de la población estadounidense (10 millones de personas) contaba con aves de traspatio, la mayoría de estos hogares tenían niños, los cuales conforman 24% de los casos de salmonela.

La epidemióloga, Megin Nichols del CDC, explicó que muchas de las personas a las que se entrevista cuando suceden los brotes piensan que un ave sana no es portadora del virus, sin embargo, aseguró que el animal puede albergarlo en su intestino aún si no presenta síntomas ni se encuentra afectada.

Indicó, también, que otra de las creencias que se busca eliminar es que todas las gallinas padecen de salmonela, lo que lleva a los dueños a darles antibióticos, provocando que el virus se vuelva más resistente y virulento.