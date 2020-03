Colombia: preocupación de avicultores por el alza del dólar frente al peso

Informes indican que Colombia ha tenido una reciente devaluación del peso frente al dólar. Esto afectaría considerablemente a los costos de producción, la cual podría incrementar hasta en un 21%.

Fuente: eurocarne digital

Recientemente el Presidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Gonzalo Moreno Gómez, habló sobre la creciente preocupación del sector avícola por la devaluación del peso frente al dólar. En lo que va del año, esta supera el 22%, el doble de lo registrado cuando se compara con la devaluación promedio del año pasado.

Asimismo, muchos empresarios colombianos del sector, tenían una proyección de 3.300 pesos por dólar promedio al año para la TRM en el 2020. Ahora, ante esta situación, con un dólar en 4.000 pesos, los costos de producción, sólo por el efecto cambiario, se incrementarían en una cifra superior al 21%.

Adicionalmente, el pasado año se registraron importaciones de cereales y materias primas para alimentación animal por un valor superior a los 1.800 millones de dólares. De este número, aproximadamente el 75% se destinó a la avicultura. Aquí surge la preocupación de cientos de avicultores de Colombia.

Ahora, por cada 100 pesos en que se incremente la tasa cambiaria, se tiene un impacto en la estructura de costos superior a los 139.000 millones de pesos. Además, la estructura de costos estaría en 157,5 pesos por kilo de pollo y 6,5 pesos por huevo.

Por otro lado, si bien aún no se ha percibido el impacto del incremento de la TRM en el precio del pollo y el huevo, preocupa que, en el corto plazo, por ajustes en la producción, no sólo se registre un incremento en los precios, sino una reducción en el consumo per cápita.

Para finalizar, la Fenavi resaltó las medidas tomadas por el Banco de la República para calmar la volatilidad de la tasa de cambio. Sin embargo, hace un llamado para que se activen medidas tales como los subsidios a las coberturas cambiarias y el alivio a las tasas de interés. Esto para mitigar los efectos de subida de la tasa de cambio.