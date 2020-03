COVID-19: habrá modificaciones en las importaciones porcinas y avícolas de Filipinas

El consumo de carne de pollo entre la población filipina ha incrementado para sustituir la parcial ausencia de la carne de cerdo, por esta situación, las importaciones avícolas también han experimentado alzas.

El mundo se paralizó tras el brote del coronavirus. El epicentro fue en Asia. Exactamente, en la ciudad de Wuhan, China. De ese punto geográfico migró a varios países de Europa, como Italia y España. La transmisión llegó a Perú, Argentina hasta someter a toda la región de América, como también lo hizo en Estados Unidos y en los países de África y Oceanía.

El coronavirus ha agarrado al mundo de sorpresa. El virus ha sido contraído, hasta el momento, por más de 419 000 personas. Solo en China yacen 81 500 ciudadanos contagiados y un total de 3281 muertes. El número de decesos supera los 18 700 y la de los recuperados bordea los 105 000. En Europa, los países más afectados por el COVID-19 son Italia y España. Ambos desplazaron en marzo a China respecto al número de muertes sumando un total de 10 000 fallecidos. Y en Perú, la situación no dista de alarmante y preocupante.

¿Por qué?

Porque, a pesar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció este jueves la ampliación del estado de emergencia nacional hasta el 12 de abril para controlar la expansión del coronavirus COVID-19 en el Perú, que ya ha generado 580 casos de contagio y 11 decesos a causa de la enfermedad, la gente no hace caso, es más la gente no quiere hacer caso, y así no acatar el Estado de Emergencia Nacional.

COVID-19 y la PPA, claves para el alza de importaciones de pollo y cerdo en Filipinas

Aterrizando al tema en cuestión, estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) indicaron que tanto los brotes de Peste Porcina Africana (PPA), como los de COVID-19 (coronavirus) en el territorio filipino serían factores determinantes para que ese país incremente sus importaciones de carne de cerdo y de pollo.

Esto, obedecería principalmente a una caída de 8.5% pronosticada en su producción del cárnico porcino para el cierre de 2020, respecto al año pasado, quedando en 1.4 millones de toneladas.

En el caso específico de esta proteína, Filipinas aumentaría sus compras al extranjero por el orden de 25%, logrando un total de 300,000 toneladas; esto, pese a que la demanda tuvo una reducción en 2019 de 4%, provocada por una oferta que hizo lo propio.

A mediados de este mes, desde el Departamento de Agricultura filipino aseguraron que el país contaba con la suficiente carne de cerdo para solventar el consumo local pese a las afectaciones de la PPA; no obstante, empresarios afirmaron para el medio local Panay News que en los próximos meses podría haber escasez, ya que la industria se había reducido al menos 30%.

Dicho vacío fue solventado con la ingesta de cárnicos de pollo, cuyas importaciones de este año se esperaba que incrementaran hasta las 390,000 toneladas, antes de que el Covid-19 comenzara a extenderse por el mundo, después de esto, las estimaciones bajaron a 360,000 toneladas reflejando un incremento de 4%.

El USDA espera que la producción filipina se alce 10% sobre 2019, con el procesamiento de 1.6 millones de toneladas pero esto no sería suficiente para solventar la demanda; sin embargo, la industria debería contar aún este alimento importado en sus almacenes, ya que el coronavirus se tradujo en una desaceleración para el consumo de este alimento.

