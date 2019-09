DSM es la primera empresa asociada al programa ‘Value Chain Partner’ de la Comisión Internacional del Huevo (IEC)

Fuente: DSM

DSM es la primera empresa en asociarse al nuevo programa ‘Value Chain Partner’ de la Comisión Internacional del Huevo (IEC). La IEC es una asociación internacional de empresas que representa a los productores de huevos y ovoproductos en todo el mundo y fue fundada con el objetivo de fomentar la cooperación internacional entre todos los sectores de la industria del huevo, para beneficio mutuo.

Proyectado para promover la producción sostenible e impulsar desarrollos positivos en la industria del huevo, el nuevo programa ‘Value Chain Partnerships’ permitirá que la IEC establezca relaciones estratégicas con empresas globales para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en toda la cadena de valor de la industria del huevo. DSM es la primera empresa en asociarse a la IEC en este sentido y ha sido declarada miembro exclusivo de la Cadena de Valor de IEC para Aditivos Alimentarios y Sostenibilidad (IEC Value Chain Partner for Feed Additives and Sustainability).

Esta colaboración permitirá que ambas organizaciones trabajen en conjunto para abordar las siguientes cuatro principales áreas de interés mutuo: sostenibilidad ambiental de la nutrición animal; nutrición humana y alivio de la pobreza; resistencia antimicrobiana (AMR por su sigla en inglés); y bienestar animal.

El Dr. David Nickell, Vicepresidente de Sostenibilidad, Salud y Nutrición Animal de DSM, declaró lo siguiente: La sostenibilidad es un valor central y básico para DSM. Es una responsabilidad y también el motor que impulsa los negocios, como lo expresa nuestra estrategia ‘Purpose led, Performance driven’ (Guiados por un Propósito, Motivados por los Resultados). La creciente demanda de proteína animal y la vigilancia cada vez más estricta de la sostenibilidad del sector permiten que DSM esté bien posicionada para apoyar la producción animal más sostenible, mediante soluciones y tecnologías innovadoras en el área de nutrición. La colaboración entre DSM y la IEC es perfectamente razonable para apoyar el desarrollo sostenible de la industria global del huevo.

El presidente de IEC, Tim Lambert, también declaró lo siguiente: Nos hemos comprometido a colaborar para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Como socio del programa ‘IEC Value Chain Partner’, DSM tiene muchos valores en común que contribuyen para apoyar el desarrollo de la industria del huevo.

Las previsiones del Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute) señalan que la demanda de alimentos de origen animal tendrá un aumento significativo, del orden del 70%, en 2050, comparado con la situación actual, lo cual ejercerá gran presión sobre los recursos naturales finitos del planeta y sobre el medioambiente. Se considera que los huevos dejan una huella ambiental pequeña, comparados con las otras proteínas de origen animal, al mismo tiempo que ofrecen una forma asequible, segura y accesible de nutrición para la población mundial. Como uno de los principales fabricantes de micronutrición para aves, la colaboración de DSM con la IEC forma parte de los diversos compromisos asumidos por la empresa para ayudar a reforzar el rol fundamental de los huevos en la nutrición sostenible para todos.

El Dr. Fernando Cisneros, Director Global Sénior del área de Ponedoras y Carotenoides de DSM Salud y Nutrición Animal, ha señalado lo siguiente: Nosotros creemos en la importancia del huevo como un valioso componente de una nutrición sana y equilibrada para muchas personas, en todo el mundo. La industria del huevo ha tenido enorme éxito en satisfacer la creciente demanda de huevos como fuente asequible, sostenible y accesible de proteína. Nuestro profundo conocimiento y amplia cartera de productos, junto con las soluciones y los servicios, en combinación con la experiencia y el conocimiento de la IEC y sus miembros nos permitirán seguir avanzando juntos en la producción sostenible de huevos.

DSM es miembro de la IEC desde 2011. La empresa también está involucrada en la Iniciativa Global de IEC para Huevos Sostenibles (Global Initiative for Sustainable Eggs – GISE), cuyo objetivo es abogar por la mejora continua de la sostenibilidad en toda la cadena de valor del huevo. Entre las áreas de colaboración se encuentran las siguientes: suministro sostenible de alimento balanceado para animales; introducción de materias primas alternativas para alimentos balanceados y eficiencia del alimento balanceado; reducción de las emisiones directas e indirectas de GEI y reducción del flujo de nitrógeno y fósforo hacia el medioambiente.

DSM y la IEC también están activamente involucrados en promover los beneficios nutricionales de los huevos y mejorar el acceso a esta fuente clave de proteína, principalmente para las poblaciones que no cuentan con suficiente proteína animal en sus dietas y sufren de deficiencia de nutrientes. DSM también colabora con el grupo de expertos ‘Sight and Life’ para ofrecerles una nutrición más asequible y aspiracional a los millones de niños que forman parte de las poblaciones vulnerables del mundo.