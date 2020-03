El COVID-19 no afecta a los animales. Ni el coronavirus común de animales de producción afecta al humano

Coronavirus común de animales de producción del sector pecuario es distinto al COVID-19: de acuerdo con un especialista estadounidense, el coronavirus es una enfermedad común en los animales del sector pecuario, sin embargo, esta cepa no representa altos índices de mortalidad o peligro para los humanos.

Escribe: Redacción Actualidad Avipecuaria

De acuerdo a expertos estadounidenses: el COVID-19 no afecta a los animales. Ni el coronavirus común de animales de producción del sector pecuario, como: cerdos, reses y pollos, afecta al humano.

Los animales destinados a la producción de proteína animal pueden presentar un tipo de coronavirus distinto al que últimamente alarma al mundo. Este tipo de coronavirus de origen animal no afecta al hombre, porque no pueden ser trasmitidos al humano.

Hablan los expertos

Heather Simmons, experto en epidemiología veterinaria de la agencia gubernamental de Texas, AgriLife A&M, explicó que el sector pecuario ha lidiado con esta enfermedad «desde hace mucho tiempo», principalmente en la avicultura, donde tiene un alto nivel de presencia en las aves, aunque no así de mortalidad.

No obstante, aclaró que dicha cepa no es transmisible de animales a personas, por lo que no se considera como una incidencia que requiera ser reportada a las autoridades, ya que las afectaciones para los productores se limitan al factor económico.

Simmons expresó para el medio estadounidense US News que el tipo de coronavirus que ahora se está propagando en humanos es diferente al presentado en el ganado bovino, porcino y avícola, por lo que es importante crear una distinción entre ambos.

Factor de riesgo: los animales silvestres

Sin embargo, el especialista advirtió que las cepas registradas en la vida silvestre representan un peligro considerable, debido a que cuentan con el potencial de mutar, adaptarse y llegar a las personas.