ICC Brazil presenta un estudio sobre la adición de aceites esenciales a las aves de corte en PSA 2019

Evento es uno de los principales del mundo en el sector avícola.

Fuente: ICC Brazil

ICC Brazil, empresa pionera en la producción de soluciones innovadoras para la nutrición animal a base de aditivos de levadura, estará presente en el Poultry Science Annual Meeting (PSA), que sucederá del 15 al 18 de julio en Montreal, Quebec, Canadá. Este es uno de los principales eventos del sector de avicultura.

La directora de I&D Melina Bonato presentará el estudio Growth performance of broilers fed diets supplemented with different levels of essential oils (Desempeño en el crecimiento de aves de corte alimentadas con dietas complementadas con diferentes niveles de aceites esenciales). «Estamos desarrollando una solución para el control de patógenos, basada en aceites esenciales, y las pruebas son realizadas con aves de corte. Hasta ahora hemos tenido éxito en pruebas con contaminación con Eimeria, con mejora en el aumento de peso y conversión alimentaria», dijo la doctora Bonato.

Las inversiones en investigación destacan la posición de ICC Brazil en el mercado. La empresa realiza investigaciones científicas concentradas en las soluciones que el mercado necesita para la salud y la nutrición animal. Desde su fundación en 1992, la empresa ha realizado más de 200 estudios que aseguran productos innovadores que garantizan una mayor rentabilidad a sus clientes. Cada año hay una inversión de aproximadamente R$ 1,5 millones en investigación y desarrollo de nuevas soluciones para la nutrición animal.

Sobre ICC Brazil

Hace 25 años, ICC Brazil une investigación y biotecnología, realizando experimentos que demuestran los beneficios del uso de aditivos de levadura en diferentes especies animales. Con un control riguroso de la calidad y un seguimiento en todas las fases de fabricación, ofrece soluciones innovadoras para el rendimiento animal, la salud y la seguridad alimentarias. ICC exporta sus productos a aproximadamente 180 clientes de más de 50 países.