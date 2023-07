Pollo a la brasa: los peruanos nos preparamos para celebrar a nuestro plato bandera este 16 de julio

Fuente: Asociación Peruana de Avicultura

Restaurantes de pollo a la brasa en el Perú, preparan más de 150 millones de platos de nuestro plato favorito al año.

Con el objetivo de reconocer a uno de los platos más tradicionales del Perú y el más consumido cuando salimos a compartir con la familia y los amigos, los principales restaurantes de pollo a la brasa del país y la Asociación Peruana de Avicultura (APA) celebrarán el Día del Pollo a la Brasa 2023, este domingo 16 de julio a nivel nacional.

En el marco de esta importante celebración y durante todo julio, los más importantes restaurantes de pollo a la brasa en el Perú, con el apoyo de las empresas avícolas peruanas, entregarán más de 5 mil platos de pollo a la brasa, posibilitando que poblaciones vulnerables y peruanos que trabajan en instituciones que tienen un rol clave en la salud y seguridad de la población, disfruten de este plato bandera como un gesto de compartir y gratitud a su enorme esfuerzo.

Del mismo modo, la APA compartirá videos que informan sobre la historia e impacto de nuestro plato de bandera en la economía peruana, contará con la participación de reconocidos influencers, quienes invitarán a toda la comunidad a disfrutar de esta importante celebración y un concurso dirigido a todos los seguidores de las redes sociales, quienes podrán ganar un delicioso pollo a la brasa en su restaurante favorito.

“Pollito con papas”, la unión familiar y el pollo a la brasa.

AL AÑO SE PREPARAN MÁS DE 150 MILLONES DE POLLO A LA BRASA

Es importante señalar que el pollo a la brasa es fruto del esfuerzo de una gran cadena productiva, la cual se constituye en una importante fuente de empleo y una gran actividad económica. Se estima que, para la preparación del pollo a la brasa, se destinan más de 150 millones de pollos al año, lo que equivale al 20% de producción anual en el sector avícola.

Este plato de bandera es muy relevante, además, debido a que impulsa la producción y consumo de papa peruana y hortalizas; productos agrícolas que son parte de la historia de éxito del pollo a la brasa.

Asimismo, miles de trabajadores, entre agricultores, avicultores, cocineros, mozos, personal administrativo y personal de reparto, son los responsables de llevar este emblemático plato nacional a las mesas de las familias peruanas cada día del año.

Industria avícola en cifras

– El consumo per cápita de carne de ave en Perú fue de 56.3 kg en el 2022 y, aproximadamente, un peruano consume 1 kg de carne de ave a la semana. También es importante considerar que el Perú es el país con mayor consumo per cápita de carne de pollo en Latinoamérica y es el Top 4 mundial en consumo per cápita de carne de pollo.

– Asimismo, el sector avícola genera 460 mil puestos de trabajo directos e indirectos, representado así el sustento de más de 1.8 millones de personas.

– Del mismo modo, el sector avícola aportó a la economía peruana el 65% del valor de la producción pecuaria, el 24% del valor de la producción agropecuaria y alrededor del 2% del PBI nacional, en el 2022.

– Esto ha permitido que el sector provea el 75% de proteínas de origen animal que consume el país y que tanto la carne de pollo como el huevo sean los alimentos que brinden más proteínas de origen animal por sol invertido, llegando a cuadriplicar lo ofrecido por otras carnes, siendo los sectores menos favorecidos los que han incrementado en mayor proporción su consumo. Por estas razones, el sector avícola es fundamental en la seguridad alimentaria del Perú.

