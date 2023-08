Posible aumento de precios de granos: ¿Cómo afectaría al Perú?

Posible aumento de precios de trigo y maíz: ¿Cómo afectaría al Perú?

Fuente: Gestión

Acuerdo bilateral entre Rusia y Ucrania busca aliviar la crisis mundial de precios de alimentos, pero su no renovación podría tener un impacto futuro. Mercados se anticiparon al fin del acuerdo, manteniendo estabilidad en precios por ahora. Perú no sentiría un impacto a corto plazo, pero el maíz amarillo duro, principal insumo para la producción de pollo, podría afectar la economía nacional.

Otros países como Estados Unidos, Argentina y España han asumido el papel de productores y exportadores de granos. Se prevé un posible aumento en el precio del maíz, lo que impactaría en el Índice de Precios al Consumidor y la inflación. A pesar de esto, el mercado internacional de granos se recompondría, mitigando el impacto en precios para el Perú.

Y, los precios tampoco han reaccionado de manera muy volátil ya que el mercado no está tan convencido de que la interrupción del acuerdo sea prolongada.

Pero, los precios volverían a subir si Rusia no retoma las negociaciones, detalla Salazar.

Hasta ahora, los precios han continuado a la baja, pero todavía muy por encima de los niveles previos a la pandemia.

En julio último, el precio internacional del trigo se ubicó en US$ 348 por tonelada, por debajo de similar mes del 2022 (US$ 373 por tonelada), pero superior a julio del 2021 (US$ 264), del 2020 (US$ 192) y del 2019(US$ 194), de acuerdo con la data del Banco Central de Reserva (BCRP).

En similar situación, la cotización internacional de maíz se ubicó en US$214 por tonelada en julio del 2023, por debajo de similar mes del 2022(US$ 267 por tonelada) y del 2021 (US$ 250). Pero, supera lo registrado en julio del 2020 (US$123) y del 2019 (US$ 163).

¿Habrá un impacto para el Perú?

Por las razones antes mencionadas, el impacto al Perú no se sentiría en el corto plazo. En el escenario en el que no se retome el acuerdo comercial entre Rusia y Ucrania, la recomposición del mercado internacional de granos haría que el impacto en precios sea mucho más acotado que en el 2022.

Como prevención ante un mayor escalamiento del conflicto que pueda afectar el abastecimiento mundial de granos, otros países han tomado el lugar de Rusia y Ucrania como productores y exportadores. Este es el caso de Estados Unidos, Argentina y España.

“Al momento de la invasión se duplicaron los precios. Si sube el precio ahora, será solo en un 20% o 30%”, opina Eduardo Jimenez, jefe de sistema de información de Macroconsult.

El principal riesgo para la economía peruana viene del lado del precio del maíz amarillo duro, principal insumo para la producción de pollo.

Al ser la principal proteína de consumo a nivel nacional, un aumento importante en el precio de este producto se traduce en el Índice de Precios al Consumidor, lo cual finalmente impacta en la medición de la inflación. Si bien venía cayendo debido a la moderación en los precios de los alimentos, esto podría ralentizarse.

De acuerdo con data del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riesgo (Midagri), las importaciones de dicho producto ahora provienen de tres socios comerciales principalmente: Argentina, Estados Unidos y Brasil.

En el caso del último, en el periodo de enero a mayo del 2023, ha crecido el volumen exportado a nuestro país en 1,770% a comparación del mismo periodo del año anterior.