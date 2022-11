Problemas locomotores en ponedora comercial y broiler

Javier Prieto Jiménez

Las nuevas líneas de broiler presentan un crecimiento muy rápido debido al progreso genético, la nutrición, instalaciones y medidas de bioseguridad y sanidad, principalmente. Todas ellas han experimentado una modernización considerable en los últimos años. Además, el centro de gravedad del pollo ha cambiado desplazándose hacia adelante debido a la selección de líneas, sobre todo por su proporción de desarrollo del músculo de la pechuga.

Estos factores y algunos otros que describiremos en este artículo, influyen en la aparición de problemas locomotores en pollo de engorde. Estos problemas suelen ocurrir durante la 2-3 semana de vida del animal, pero pueden ocurrir antes de ese periodo o después.

Por otro lado, en gallina comercial nos debemos centrar también en la calidad ósea, ya que un correcto desarrollo va a influir considerablemente en la calidad del cascarón, y por ende en el porcentaje de huevo comercializable. Además, debemos de evitar problemas como la fatiga de la ponedora de jaula, provocada por un desgaste excesivo y prematuro del hueso estructural.

Como es sabido, el hueso crece a partir de una placa de crecimiento cartilaginosa, además, su síntesis y resorción viene regulada por las hormonas calcitonina y parathormona. Examinando esta placa de crecimiento podemos identificar algunos problemas que afectan a nuestros animales.

Para este crecimiento adecuado del hueso son necesarios unos aportes adecuados de calcio, fósforo y magnesio, además de otros oligoelementos entre los que podemos destacar el cobre, zinc y manganeso.

Además, la vitamina D3, que es una pre hormona, interviene regulando la absorción de fósforo y calcio, esta pre hormona, debe activarse en el hígado primero, y después en riñón, principalmente, para convertirse en el metabolito activo.

Los principales problemas que afectan a nuestro pollo de engorde son, por orden de importancia:

Necrosis de la cabeza del fémur

Raquitismo por deficiencia de Ca/P

Discondroplasia Tibial

Espondilítis

Perosis

Malabsorción

Enfermedad del hueso negro

Otras causas

La necrosis de la cabeza femoral es la causa infecciosa más común de cojera en pollos de engorde, responsable de, aproximadamente un 60% de todos los casos de cojera.

Las bacterias pueden ingresar al torrente sanguíneo desde múltiples vías: Vía vitelina, si la infección procede de las madres o se “filtra” la bacteria en la incubadora, por la piel, debido a pequeñas heridas o arañazos, por inhalación o desde el propio intestino de los animales debido a infección oral-cecal.

Cuando estas bacterias están en el torrente sanguíneo, pueden quedar atrapadas en los pequeños vasos sanguíneos en el hueso de la articulación. Esta causa infección, lo que disminuye la calidad del hueso.

La espondilolistesis es el desplazamiento de una vértebra sobre la siguiente, pero no es un problema infeccioso. Es una patología muy poco frecuente.

La necrosis de la cabeza femoral puede estar causada principalmente por Escherichia coli, estafilococos y enterococos. Podrían estar involucradas otras bacterias, pero esto se produce en raras ocasiones. La infección se puede transferir verticalmente.

Los raquitismos se producen por deficiencias en el aporte de macrominerales y producen una serie de alteraciones que se pueden observar a nivel de granja o bien realizando una necropsia.

El raquitismo por falta de calcio o vitamina D3 produce algunas alteraciones macroscópicas en la estructura del hueso. Estos huesos presentan dos áreas de crecimiento totalmente distinguibles, la zona de proliferación y la zona de hipertrofia. En un hueso normal, estas zonas están equilibradas. Cuando los animales presentan alguna deficiencia de calcio o D3 esta zona de proliferación se encuentra engrosada.

En el raquitismo debido a falta de fósforo se observa un engrosamiento de la zona de hipertrofia, mientras que en la discondroplasia tibial se puede definir como un defecto de desarrollo de las placas de crecimiento. Se caracteriza por la formación anormal de masas cartilaginosas blanquecinas bajo las placas de crecimiento de los huesos largos.

En animales jóvenes afectados por raquitismo por falta de fósforo, podemos apreciar que la osificación no se produce adecuadamente, con lo que los huesos de los animales se pueden flexionar fácilmente, es lo que denominamos “huesos de goma”. Puede estar producido por defecto de fósforo en la dieta, una incorrecta dosificación de las fitasas, una desnaturalización debido a altas temperaturas de pelletizado o extrusión, o bien una falta de homogeneidad en su mezcla con el resto de compuestos del alimento.

La discondroplasia tibial se puede definir como un defecto de desarrollo de las placas de crecimiento. Se caracteriza por la formación anormal de masas cartilaginosas bajo las placas de crecimiento de los huesos largos. Además, los huesos presentan una curvatura anormal causada por la deficiencia mineral que afecta a su crecimiento. Se puede detectar fácilmente mediante necropsias.

Se denomina discondroplasia tibial porque se puede detectar fácilmente en este hueso mediante necropsia. Pero también puede ser observada en el fémur y en el húmero.

Produce cojeras y también pueden observarse fracturas. Entre las causas de la discondroplasia están los factores genéticos, el crecimiento rápido en pollos de engorde, un incorrecto metabolismo de la vitamina D3 o contaminación del alimento balanceado con micotoxinas. Está muy relacionada con niveles bajos de calcio y deficiencias de zinc.

La espondilitis aparece de la segunda a la quinta semana de edad. Se trata de un absceso lumbar que afecta a la movilidad del animal.

Existe una fase precoz que afecta a animales de 17 a 22 días, la cual se caracteriza por una elevada aparición de animales cojos. En ocasiones se observa tenosinovitis.

A partir de la cuarta semana se produce la fase tardía, que se caracteriza por la aparición de animales con dificultades de desplazamiento. Los animales presentan las patas estiradas en “V” y se apoyan en su trasero en una posición muy característica. Se les denomina “pollos moteros”. Rápidamente se extiende por la parvada afectando a gran número de sujetos y produciendo una gran heterogeneidad.

La enfermedad está atribuida a bacterias de los géneros enterococcus, estreptococcus y streptococcus. Suele estar relacionada con mala higiene de incubadoras o exceso de huevos sucios.

La perosis o condodistrofia se suele producir en aves jóvenes en cuya dieta hay deficiencia de manganeso, colina, ácido nicotínico (B3), piridoxina (B6), biotina (B7) o ácido fólico (B9).

Se trata de una deformación de los huesos de las patas en pollitos debido a un crecimiento retardado de los huesos largos. Se produce además una deformación de la articulación tibio metatarsal. En la granja se pueden observar animales con problemas locomotores debido a una típica posición postrada con una pierna totalmente estirada.

El síndrome de malabsorción es una enfermedad multifactorial, característica de aves jóvenes, Se debe a la combinación de determinados agentes infecciosos, principalmente reovirus, con otros factores ambientales. Muy relacionada con malos arranques (frío, falta de nutrientes esenciales…) En parvadas afectadas por este síndrome podemos observar bajas ganancia de peso, heterogeneidad, cojeras y diarreas y emplume deficiente caracterizado por aparición de plumas en las alas apuntando en dirección craneal (plumas en helicóptero tyh).

El síndrome de hueso negro se caracteriza por la aparición de una coloración negra en el hueso cocinado y su tejido adyacente que produce el rechazo del consumidor. Suele afectar a los pollos de crecimiento rápido, ya que los huesos se deben formar en un corto periodo de tiempo y la mineralización puede llegar a ser insuficiente.

La temperatura de conservación también influye en la aparición de este síndrome, las piezas que han sido congeladas tienden a tener mayor incidencia de este problema.

Otras causas

Parece ser que deficiencias en aporte de vitamina B6 (piridoxina) encargada del metabolismo de los aminoácidos sulfurados puede ser la causa de algunas cojeras que causan arqueamiento de las patas hacia adentro (varus) o hacia afuera (valgus), también podemos tener cojeras por infecciones articulares: Micoplasma sinoviae, Staphylococcus o gota articular; provocada normalmente por un exceso de proteínas en la dieta.

En gallinas comerciales es importante monitorizar la salud ósea con frecuencia, en ocasiones es muy fácil apreciar un defecto en la osificación realizando necropsias ya que las gallinas presentan una curva en forma de “S” en el hueso de la quilla. Si no corregimos la dieta con rapidez, estas gallinas se pueden ver afectadas por el denominado síndrome de fatiga de la ponedora de jaula.

Las gallinas deben usar sus reservas óseas para proporcionar parte del aporte de calcio diario al cascarón, estas reservas se encuentran en el hueso medular, si estas reservas se agotan, comenzarán a usar las reservas del hueso estructural rápidamente, produciéndose un agotamiento prematuro y la postración del animal.

Cabe destacar que siempre existe un pequeño aporte de mineral por parte del hueso estructural, por lo que el hueso se va debilitando poco a poco, por ello es necesario tener siempre las reservas minerales del hueso estructural bien cargadas.

Además, cuando las reservas minerales del hueso medular se liberan (principalmente calcio y fósforo), el calcio es aprovechable para la formación del cascarón, mientras que el fósforo se elimina por la orina. Por ello es fundamental un aporte extra de fósforo, principalmente por la mañana, cuando las gallinas ya han realizado la postura.

MiaPhos es un producto mineralizante basado en fósforo, calcio, magnesio, manganeso, cobre y zinc.

Con la aplicación de MiaPhos podemos solucionar gran cantidad de problemas locomotores en granja, ya que MiaPhos no solo aporta minerales propios, sino que acidifica el agua de bebida y permite una mejor absorción de los minerales incluidos en la ración.

MiaPhos está indicado para reducción de cojeras en las primeras fases de la necrosis de la cabeza del fémur (podemos evitar la administración de antibiótico), deficiencias de fósforo y algunos casos de discondroplasia tibial. Lo que supone un 80 % de las causas de problemas locomotores en granjas.

¿Por qué MiaPhos no lleva vitamina D3?

La vitamina D3 es sensible, se oxida fácilmente en contacto con el oxígeno, se trata de una vitamina liposoluble, con lo que no se lleva bien con el agua, además es también sensible a la luz y el calor, y lo más importante; se desestabiliza en contacto con minerales.

En Levania – Miavit hemos comprobado que en la mayoría de productos del mercado que reclaman aportar vitamina D3 en forma líquida junto con otros minerales, esta no está presente. Probablemente, por haberse desnaturalizado.

¿Qué ocurre cuando el hígado está dañado?

Cuando tenemos un daño hepático, la vitamina D3 no puede transformarse en 25 hidrocolecalciferol, que viaja a los riñones para transformarse en el 1,25 dihidrocolecalciferol, que es el metabolito realmente activo que va a aumentar la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal. Si el hígado se encuentra dañado, su capacidad de transformación se encuentra limitada, en estos casos la vitamina D3 no funcionaría, y es necesario usar vitamina D3 de alta biodisponibilidad.