Reino Unido: transforman desechos avícolas en fertilizante para reducir el carbono ambiental

Fuente: Wattanet

Lo que ha sido aclamado como la mayor iniciativa de eliminación de carbono del Reino Unido ahora está en marcha, y los avicultores no solo serán fundamentales para su éxito, sino que también se beneficiarán directa e indirectamente de él.

El proyecto contemplará la transformación a gran escala de la basura avícola mediante pirólisis para convertirla en biocarbón, que luego se puede utilizar como fertilizante de liberación lenta.

Se planean dieciséis centros alrededor del río Wye, clasificado como uno de los más emblemáticos del Reino Unido, pero que se ha ido deteriorando debido a la contaminación, en gran parte se dice que es el resultado de la escorrentía debido a la ganadería intensiva.

El proyecto comprende la construcción y operación de 16 centros de pirólisis y Onnu, la empresa detrás del proyecto, ya ha comprado su primera parcela y espera completar el primer centro en abril del próximo año.

La eventual serie de 16 centros debería poner fin a la dispersión de estiércol de aves de corral alrededor del río Wye y secuestrar más de 500,000 toneladas métricas (TM) de carbono, que de otro modo se habrían liberado a la atmósfera.

Se compró un terreno para la construcción del primero de una serie de centros para convertir la basura avícola en fertilizante

de liberación lenta, ayudando a proteger el medio ambiente y ofreciendo a los agricultores una nueva fuente de ingresos.

¿Blot en el paisaje?

El CEO de Onnu, Giles Welch, cree que convertir el estiércol de aves en un fertilizante orgánico seguro y transportable es la única solución genuinamente sostenible para los problemas del río Wye.

Pero, ¿serán los 16 centros de Onnu simplemente una mancha en el paisaje, reemplazando un problema con otro?

Según Welch, cada centro no será más grande que un granero típico del Reino Unido y serán unidades autosuficientes con almacenamiento subterráneo. No habrá ruido ni olores perceptibles, lo que significa que el funcionamiento de los hubs no tendrá un impacto negativo en su entorno. Cada uno se construirá a solo unos minutos en automóvil de las granjas avícolas para minimizar el tráfico.

Cada centro albergará dos máquinas de pirólisis capaces de procesar 10.000 TM de residuos al año. Una vez que los 16 estén operativos, podrán procesar 160 000 TM de desechos avícolas al año, suficiente para dar cuenta de todos los desechos producidos en el área de captación de Wye Valley.