Suplementación de microorganismos eficientes sobre indicadores productivos en broilers – I Parte

Autores: Ing. Zoot. Carol Lisbet Antonio Ramírez; M.V.Z. Doris Chirinos Peinado

Facultad de Zootecnia – Universidad Nacional del Centro del Perú

1. Introducción

La franja costera que presenta el Perú ofrece condiciones favorables para la crianza avícola; sin embargo aún en condiciones adversas en el Valle del Mantaro viene siendo una actividad económica realizada por pequeños avicultores con los efectos del alto costo de los alimentos utilizados en la alimentación de los pollos y en los rendimientos productivos de estas aves, consecuentemente a estos inconvenientes y viendo el aprovechamiento del alimento bajo los principios de mejorar la nutrición de los animales se vio conveniente realizar pruebas experimentales con microorganismos eficientes (ME) que mejoren ganancia de peso y conversión alimenticia en el engorde de pollos en nuestra zona entre otros beneficios productivos a los pequeños productores.

Los microorganismos eficientes (ME) apunta a un futuro en el que se resuelvan los problemas comunes a los que se enfrentan los seres humanos: crisis alimentarias, degradación del medio ambiente, asistencia sanitaria, etc. así como el cultivo de alimentos con productos EM puede ayudar a que los productores y consumidores sean sanos y enriquecerá el ecosistema (Higa, 2009). EMRO (2009) publica, una de las maneras más simples de hacer uso de esta tecnología es mezclando el EM-1 en el agua que se les ofrece a las aves y si se usan tanques para el almacenamiento del agua; el EM•1 puede ser diluido ahí mismo. Por consiguiente, el presente estudio pretendió evaluar la utilización de un suplemento que son los microorganismos eficientes que se encuentran en el mercado para ser utilizados en las diversas etapas de crianza en animales domésticos de producción de carne en condiciones comerciales; por lo que, se diseñó el presente trabajo. En tal sentido el problema general plantado fue ¿Cuál es el efecto de la suplementación de microorganismos

eficientes en la mejora de los indicadores productivos y la respuesta económica en pollos de engorde – Huancayo? Y como problemas específicos fueron: ¿Cuál es el efecto de la suplementación de microorganismos eficientes en la mejora de los indicadores productivos en pollos de engorde – Huancayo? y ¿Cuál será la respuesta económica con la

suplementación de microorganismos eficientes en pollos de engorde – Huancayo?

Consecuentemente la hipótesis general dada fue: el efecto de la suplementación de microorganismos eficientes mejora los indicadores productivos y económicos por el aprovechamiento más eficiente del alimento suministrado a los pollos de engorde – Huancayo. Y las hipótesis específicas dadas para el primer problema específico fue; que el efecto de la suplementación de microorganismos eficientes mejora los indicadores productivos en pollos de engorde – Huancayo. La respuesta para la segunda hipótesis fue que, con la inclusión de mayor nivel de suplemento de microorganismos eficientes se obtendrá un mérito económico aceptable por la ganancia de peso por el mejor aprovechamiento del ave la cual promueva el engorde en el Valle del Mantaro.

El objetivo general: determinar el efecto de la suplementación de microorganismos eficientes en la mejora de los indicadores productivos y respuesta económica en pollos de engorde – Huancayo. Y como objetivos específicos planteadas fueron, primero; determinar el efecto de la suplementación de microorganismos eficientes en la mejora de los indicadores productivos en pollos de engorde – Huancayo; y en segundo fue determinar la respuesta económica de la suplementación de microorganismos eficientes en pollos de engorde – Huancayo.

2. Antecedentes

Álvarez, et al., (2017) mencionan que, realizaron un trabajo de investigación en pollos de engorde en la provincia de Santo Domingo, Ecuador, para ello emplearon 400 animales distribuidos en un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos, estos consistieron en la adición de 0.5 mL/L de agua de microorganismos eficientes para (T1), uno (T2), 1.5 (T3) y un testigo T4 sin esta, cada uno con cinco réplicas de 20 ejemplares. Cuyos objetivos fueron determinar el comportamiento de diferentes indicadores productivos y la flora intestinal, al emplear microorganismos eficientes en la dieta de pollos para engorde siendo las variables estudiadas (el peso inicial y final, ganancia media diaria, consumo y conversión alimentaria) también se analizó la microflora intestinal para conocer la cantidad de microorganismos mesófilos, hongos, levadura y los patógenos.

Se concluyó que las variables estudiadas se incrementaron al emplear los probióticos en las raciones de los pollos. Lo que atribuye a la importancia de los probióticos, ya que al ser administrado provoca un impacto positivo en la salud, debido a su efecto nutritivo directo, ya que puede regular las reacciones metabólicas que producen sustancias tóxicas, además del estímulo de enzimas endógenas y la producción de vitaminas o sustancias antimicrobianas. En el análisis de la microflora intestinal reflejó que el empleo de los probióticos en la dieta de las aves incrementó la aparición de microorganismos benéficos, mostrando la mayor cantidad para el tratamiento tres, para T4 aparecen los

perjudiciales.

Ello debido a que los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cierta cantidad, pueden proporcionar efectos beneficiosos para el organismo, ya que actúan en el tracto gastrointestinal y limitan el crecimiento de las bacterias excretoras de toxinas, reducir la proliferación de E. coli, Salmonella y otros enteropatógenos, mejora el funcionamiento intestinal y lograr de esta forma la salud animal. Cajamarca (2015), realizo estudios sobre utilización de tres niveles de Saccharomyces cereviciae como prebiótico de origen natural en la dieta de pollos parrilleros con el fin de evaluar el impacto del prebiótico natural Saccharomyces cerevisiae en la alimentación de pollos de engorde. La población total fue de 396 pollos. Los cuales fueron divididos en cuatro tratamientos (T1, T2, T3, T0). La cantidad de inclusión de Saccharomyces cerevisiae al balanceado comercial fue de 500gr para T1, 700gr para el T2 y 900gr para el T3. Se aplicó desde el primer día hasta el último día de la semana séptima. los resultados demostraron que los parámetros productivos más altos tuvieron el T1 con un peso promedio de 3434.55gr, con un ICA de 1.69 y un porcentaje de mortalidad de 3.03%; seguido por el T2 con un peso promedio de 3427.25gr, con un ICA 1.70 y un porcentaje de mortalidad de 1.01%; seguido por el T0 con un peso promedio de 3411.36gr, con un ICA de 1.72 y con un porcentaje de mortalidad del 3.03%; el T3 ocupo el último lugar con una ganancia de peso promedio de 3403.42gr, con un ICA de 1.72 y un porcentaje de mortalidad del 3.03%.

Ordóñez, et al., (2013) en su trabajo “Efecto de la adición de microorganismos eficientes en el 20% de balanceado en cerdos de levante” desarrollado en Colombia, con el objetivo de evaluar las variables técnicas como ganancia de peso diario, índice de conversión alimentaría y consumo de alimento, para las económicas fueron: utilidad neta de efectivo, margen de utilidad, relación beneficio/costo, utilidad neta por animal y valor de costo por animal, al adicionar 20% de alimento balanceado, fermentado y sin fermentar con microorganismos eficientes en cerdos en etapa de levante. Se utilizaron 30 cerdos, 15 hembras y 15 machos castrados; mestizos (Pietran, Duroc, Landrace, Large White), distribuidos en un diseño estadístico completamente al azar, con tres tratamientos (T1, T2, T3) y dos réplicas de 5 animales hembras y machos.

El alimento balanceado fermentado con microorganismos eficientes y alimento balanceado sin fermentar con microorganismo eficientes se suministraron en forma manual durante los 45 días que duró el trabajo de campo. El análisis de varianza no detectó diferencias estadísticas significativas (p≤0.05) para la variable ganancia de peso entre sexos y tratamientos evaluados, sin interacción entre sí, las diferencias encontradas en cuanto al índice de conversión alimenticia no fueron estadísticas significativas (p≤0.05); con respecto al consumo de alimento los machos y hembras del tratamiento 2 y 3 respectivamente tuvieron el mismo lo cual indica que no se presentó el rechazo a la incorporación de microorganismos eficientes a la dieta base.

Con relación al estudio económico, la unidad neta de efectivo más sobresaliente la obtuvieron las hembras del tratamiento 1, con una utilidad neta de efectivo de $152.190 mientras que el tratamiento 2 los machos con $23.515 fue la de más baja rentabilidad financiera, cabe resaltar que las hembras del tratamiento 1 manifestaron mejores ganancias de peso vivo con un menor consumo de alimento. La relación beneficio costo más alta la obtuvo el tratamiento 1 (1.10); cuando el valor ideal es de 1.25.

Cambios morfológicos en vellosidades intestinales, en pollos de engorde alimentados a partir de los 21 días con una dieta que incluyó el 10% de microorganismos eficientes, desarrolló un trabajo de investigación con el objetivo de determinar cambios morfométricos en las vellosidades intestinales, en pollos de engorde alimentados con la inclusión del 10% de microorganismos eficientes en su dieta a partir de los 21 días de crecimiento, se utilizaron cien (100) pollos de engorde de un día de edad, divididos en dos lotes de cincuenta (50) animales cada uno (testigo y experimental),de los cuales se tomaron 30 pollos por tratamiento completamente al azar el día del sacrificio, se midieron muestras de duodeno y ciego para observar las variables altura, ancho y densidad de las mismas.