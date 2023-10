Tecnologías ómicas en salud y productividad avícola: un vistazo profundo

Autora: Blga. Maria Castañeda Fernandez

Área de Investigación + Desarrollo + Innovación en ilender Perú S.A.

En la búsqueda constante de nuevos enfoques para mejorar la salud y el rendimiento productivo avícola ha surgido la aplicación de las tecnologías ómicas. Estas han emergido como herramientas poderosas capaces de brindar un análisis profundo y confiable en el monitoreo de diferentes sistemas a nivel molecular en aves (Long, 2020; Quiroga, 2016; Ricke et al., 2022; Zampiga et al., 2018). Entre estas tecnologías se encuentran (Figura 1):

• Genómica: se centra en el estudio de los genes y su interacción usando técnicas de secuenciación del ADN. Proporciona información sobre la predisposición genética a enfermedades y sobre la salud intestinal, al relacionarla con la abundancia de bacterias benéficas (Feng et al., 2021; Gilroy et al., 2021).

• Transcriptómica: abarca el análisis de la expresión génica, es decir, de los genes activos en un momento de tiempo determinado. Ha sido utilizada ampliamente para evaluar cómo responden las aves a diferentes desafíos como infecciones virales o condiciones de estrés ambiental, y para analizar las variaciones en la expresión génica al emplear suplementos nutricionales (Lee et al., 2020; Mishra et al., 2020).

• Proteómica: estudia las proteínas presentes en un organismo. Lo que nos proporciona un estado actual sobre salud en tejidos y órganos de manera cuantitativa y fidedigna (Aslam et al., 2017; Cao et al., 2022).

• Metabolómica: analiza las moléculas pequeñas o metabolitos. Este tipo de estudios se ha utilizado en el campo de investigación de probióticos y prebióticos con el objetivo de garantizar la producción de metabolitos derivados de su suplementación.

Esto se realiza para demostrar su actividad beneficiosa para las aves (Julian, 2005; Subramanian et al., 2020; M. Wu et al., 2022). Si bien la tecnología ómica más usada en avicultura ha sido la genómica, la cual ha sido enfocada en estudios de microbioma intestinal; recientemente ha cobrado importancia la ejecución de estudios más profundos mediante la integración de los datos con las otras tecnologías, lo que se ha denominado como “holo-ómica” (Nyholm et al., 2020).

La holo-ómica se basa en el concepto de que los seres vivos son sistemas complejos, por lo que cada nivel de información ya sea genético, proteico o metabólico, influye y es influido por otros niveles.

Partiendo de esta idea, se debería estudiar los sistemas biológicos de forma integral, teniendo en cuenta tanto la parte celular como molecular usando la información obtenida de las tecnologías en conjunto a fin de tener una imagen completa y precisa en cómo se ve afectada el ave (Figura 2). Sin embargo, debido a desventajas como el costo elevado, el tiempo de análisis de resultados y la necesidad de equipamiento especializado para la integración de datos, actualmente no se usa rutinariamente en la producción avícola, si no en investigación (Dehau et al., 2022).

Impacto en la salud avícola

Las tecnologías ómicas han revolucionado la forma de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades en aves de granja, demostrando ser un enfoque prometedor para abordar desafíos clave en la industria como:

• Identificación temprana de enfermedades virales y bacterianas mediante la detección temprana de cambios en la expresión génica, lo que facilita la detección y tratamiento oportuno de enfermedades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que actualmente no hay un umbral universal exacto para discriminar entre un ave sana y una enferma, si no un rango que depende del estado del ave al inicio del ciclo de producción y de la granja (Kubasova et al., 2019; Long, 2020; Stanley et al., 2016).

• Selección genética más precisa de aves mediante el uso de marcadores, perfiles de expresión génica y metabolitos relacionados a resistencia a enfermedades, crecimiento rápido y mejor eficiencia de conversión alimenticia (Mazhar et al., 2021; Z. Wu et al., 2023).

• Desarrollo de dietas nutricionales personalizadas para un óptimo rendimiento (Olson et al., 2022).

• Mejora en la producción y calidad de productos avícolas (Zhang et al., 2023; Zhou et al., 2022).

• Mayor comprensión de la inmunidad aviar y adaptación al estrés (Micciche et al., 2018).

Desde la genómica hasta la metabolómica, estas herramientas nos brindan una visión integral de la biología aviar, lo que permite una toma de decisiones más informada y oportuna. Además, contribuyen a una mejora continua en la salud, lo que a su vez se traduce a una mayor productividad. Cada avance nos acerca a un futuro en el que la industria avícola será más eficiente y sostenible, gracias a la viabilidad de la prevención que ofrece el uso de las tecnologías ómicas.

La literatura se encuentra a disposición del lector y debe ser solicitada al siguiente correo electrónico: mcastaneda@ilendercorp.com