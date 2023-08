Uso racional de antibióticos

Los antibióticos son compuestos con acción bactericida o bacteriostática, y algunos de estos fármacos, cuando se utilizan en dosis sub terapéuticas, ejercen una acción promotora del crecimiento en los animales de producción. Sin embargo, este uso como promotores del crecimiento está asociado a una mayor selección de bacterias resistentes, lo que puede suponer un riesgo tanto para la salud animal como humana (De Almeida et al., 2022).

La resistencia de los microorganismos a los antibióticos promotores del crecimiento (APC) se convirtió hace unos años en una preocupación mundial, con importantes mercados que comenzaron a demandar una producción libre de antibióticos, siendo Europa uno de los mercados pioneros ya desde 1986 (Phillips, 2007). Con eso, un grupo de especialistas en antibióticos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dividió los antibióticos en cuatro categorías según las posibles consecuencias para la salud pública y su uso en medicina veterinaria, que son: A – Evitar; B – Restringir; C – Precaución; y D – Prudencia, siendo la categoría A la más restringida y la D la menos restringida. Se puede acceder al informe completo en https:/ bit.ly/30ZEuRi.

En Estados Unidos, existe una gran tendencia de las empresas avícolas a no utilizar ninguna sustancia antibiótica en la producción avícola, incluso los ionóforos aprobados solo para uso medicinal (Smith, 2019).

En Brasil, algunas empresas han tomado la iniciativa de adoptar un sistema de producción con restricciones en el uso de antibióticos. Además, se prohíbe en todo el territorio nacional la importación, fabricación, venta y uso de aditivos para mejorar el rendimiento que contengan los antimicrobianos tilosina, lincomicina y tiamulina (IN 1/2020, MAPA).

Contrariamente a lo esperado, en Europa, poco después de la prohibición del uso de APC, aumentó el número de animales enfermos, aumentando así el uso de antibióticos en dosis terapéuticas. Como consecuencia, comenzaron a usarse más antibióticos de relevancia para la salud humana y hubo un aumento en la resistencia microbiana a algunos de estos antibióticos. Además, llegaron al mercado más animales con infección subclínica, aumentando la cantidad de carcasas contaminadas que llegaron al consumidor, lo que tampoco es deseable (Phillips, 2007).

Actualmente, el Reglamento (UE) 2019/4 en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos y con el objetivo de garantizar la protección de la salud pública, prohíbe el uso de antimicrobianos a través de alimento medicado para la profilaxis y la promoción del crecimiento, restringe la validez y la duración de las recetas veterinarias con antimicrobianos; establece límites de residuos combinados para agentes antimicrobianos.

La experiencia europea muestra que la retirada de antibióticos puede traer más riesgos para la salud pública, por lo tanto, la producción libre de APC debe ser considerada e implementada junto con un plan de acción que tenga en cuenta: bioseguridad, manejo animal, apoyo inmunológico y salud intestinal.

Ante estas restricciones en el uso de APC, el escenario actual que vive la avicultura en países de América Latina, como Brasil, las acciones que se han tomado se enfocan en la búsqueda de alternativas no antibióticas para el control de bacterias con potencial patógeno y también para actuar como promotores del crecimiento (Samad, 2022). Así, el uso de ácidos orgánicos (Vieira et al., 2008), aditivos fitogénicos (Paraskeuas et al., 2017), probióticos (Alagawany et al., 2018) y prebióticos (Patterson y Burkholder, 2003) son los protagonistas de la investigación en alternativas efectivas y han representado soluciones para controlar enfermedades y promover un mejor desempeño zootécnico.

Los ácidos orgánicos, por ejemplo, pueden reducir el pH del intestino, suprimiendo así la proliferación de bacterias con potencial patógeno (Ao et al., 2009). Se caracterizan por tener un efecto antimicrobiano, lo que mejora la modulación intestinal, la digestión y la absorción de nutrientes (Kumar et al., 2022).

Por otro lado, los fitogénicos son aditivos herbales, sustancias naturales derivadas de hierbas, especias, otras plantas y sus extractos y aceites esenciales. Se caracterizan por tener un efecto antioxidante y antiinflamatorio (Paraskeuas et al., 2017).

Se ha explorado el uso de estas alternativas, ya que la cadena productiva está cada vez más en sintonía con el concepto One Health (salud única), que engloba la salud entre el ser humano, los animales y el medio ambiente, y la presión para restringir y/o prohibir diversos antibióticos en productores directos de agricultura para establecer planes estratégicos y nuevas soluciones para lograr sus metas productivas.

Además, las buenas prácticas de producción y manejo, la bioseguridad y la calidad nutricional son medidas económicamente viables que permiten la producción de alimentos respetando el concepto de One Health que, sumado al uso racional de los antimicrobianos, son factores que representan mecanismos clave para el éxito efectivo en la avicultura.

