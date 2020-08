Estudio de ICC Brazil sobre el uso de levaduras como adsorbente de micotoxinas tiene destaque internacional

El artículo científico elaborado por el equipo de I&D fue publicado en la revista Food Research International. Anualmente, la empresa invierte aproximadamente R$ 1 millón en investigación de nuevas soluciones para la salud y nutrición animal

Fuente: ICC Brazil

Un estudio de ICC Brazil, empresa pionera en la producción de soluciones innovadoras a base de aditivos de levadura para la salud y nutrición animal, tuvo destaque en la revista Food Research International, una publicación reconocida del sector. El artículo publicado «in vitro and in vivo capacity of yeast-based products to bind to aflatoxinas B1 and M1 in media and foodstuffs: a systematic review and meta-analysis» es el resultado de una investigación, realizada por el equipo de Investigación y Desarrollo (I&D) y especialistas de la USP, que muestra, por medio de una revisión sistemática y metaanálisis de datos variados, la eficiencia de productos a base de levaduras como adsorbentes de micotoxinas.

ICC Brazil prioriza la base científica y busca constantemente la evaluación de especialistas, para comprobar que sus productos tienen calidad probada y aprobada. Desde su fundación, la compañía ya realizó más de 200 estudios que aseguran la calidad de sus productos. Por año, se invierte aproximadamente R$ 1 millón en investigación y desarrollo en soluciones para salud y nutrición animal.

La empresa mantiene asociaciones con universidades en Brasil y en el extranjero que atestiguan la eficacia de cada producto y dan credibilidad y confiabilidad a los estudios realizados. En Brasil, las unidades de investigación están localizadas en el estado de São Paulo, en cooperación con universidades renombradas como la USP y UFSCAR, y recientemente fue firmada una asociación con una granja comercial de cerdos localizada en Leme. Además, ICC está asociada a diversas universidades como UNICENTRO, UNESP y Universidad Federal de Santa María. En el extranjero, son varios Centros de Investigación y Universidades, diseminados en varios países, por ejemplo: Canadá, China, Egipto, Estados Unidos, Irán, India, México, Pakistán y Tailandia.

Prueba de esa búsqueda constante por la investigación e innovación fue la indicación de ICC Brazil como la 3ª mejor empresa del sector Nutrición Animal del Premio Mejores del Agronegocio en 2019, organizado por la Revista Globo Rural en colaboración con Serasa Experian. «Para nosotros, es una alegría estar entre los tres primeros puestos del ranking. Es el reconocimiento de todo el trabajo de investigación e innovación que hemos realizado durante años para ofrecer siempre las mejores soluciones con la confianza de una empresa que es referencia en el mercado», destacó Glycon Santos, CEO de ICC Brazil. La empresa fue elegida con base en criterios técnicos de evaluación de desempeño y gestión.

El estudio – De acuerdo con la analista de I&D, Dra. Liliana Borges, los efectos observados de las levaduras están relacionados con los componentes de su pared celular, los manano oligosacáridos (MOS) que aglutinan bacterias patógenas mejorando la integridad intestinal, y los β-glucanos que tienen una acción inmunomoduladora y son adsorbentes de micotoxinas. El ambiente de fermentación que da origen al producto es muy importante, ya que este es uno de los factores principales que influyen en la concentración de β-glucanos.

«El proceso de fermentación de la caña de azúcar para obtener etanol es más agresivo que la fermentación primaria (cervecería o panadería), y esto influye directamente en la concentración de β-glucanos presentes en la pared celular de las levaduras. Las dos fotos microscópicas de luz en el artículo comparan las paredes celulares de origen de la fermentación de la caña de azúcar y la fermentación primaria. En las imágenes conseguimos ver claramente la diferencia en la densidad entre las paredes celulares, que prueban la alta concentración de β-glucanos que encontramos en nuestros productos», afirmó la investigadora, citando el ImmunoWall®, producto compuesto por una alta cantidad de β-glucanos y MOS, que asegura el equilibrio de la microbiota intestinal, mejora las respuestas del sistema inmune y adsorbe las micotoxinas, resultando en un aumento de productividad.