Estudios de la reducción del impacto económico de bronquitis variante en brotes de campo en ponedoras y reproductoras en Perú

Carranza Claudia

Ceva Salud Animal – Perú

Introducción

El Coronavirus Aviar, el agente causal de la Bronquitis Infecciosa (IB), es un patógeno que puede afectar a las aves industriales y causar graves pérdidas económicas, además de disminuir el bienestar animal. Desde finales de la década de 1960 la presencia del Virus de la Bronquitis Infecciosa (IBV) ha sido una constante en la industria avícola peruana (Comotto et al., 1965). Este virus puede infectar una variedad de órganos dependiendo de su tropismo y del estado sanitario de las aves. En las aves de vida larga, como las ponedoras y las reproductoras, los órganos reproductivos pueden verse muy afectados. Lo que lleva a caídas en la producción, mortalidad embrionaria, disminución de la

calidad de la cáscara del huevo, infertilidad, entre otros problemas. En las reproductoras pesadas y livianas puede, en última instancia, tener un impacto negativo en la calidad de los pollitos. En las ponedoras comerciales, los principales signos clínicos observados son una disminución en la calidad de la cáscara del huevo y una caída en la producción de huevos.

En el Perú, la detección de variantes Q1 del Coronavirus Aviar desde el año 2009 y su diseminación a todas las regiones productoras de aves en los años siguientes, representa un gran riesgo para la avicultura industrial (Icochea et al., 2016; Carranza et al., 2019, 2021, 2022, 2023). La evidencia de campo muestra que la vacunación con vacunas vivas atenuadas o inactivadas de tipo MASS no proporciona una protección completa (De Wit et al, 2020,2022). Las medidas de bioseguridad ya no son efectivas para controlar los signos clínicos asociados a la enfermedad, por lo que se necesita un nuevo enfoque.

Monitoreo de parámetros serológicos y zootécnicos de dos lotes de reproductoras pesadas , vacunadas con vacunas inactivadas multivalentes conteniendo antígenos variantes para IBV

Adaptado de: Carranza C., García B., Sesti L. (2023, junio). Serologic and zootechnical parameters monitoring of two broiler breeder flocks vaccinated with multivalent inactivated vaccines containing MASS and IBV variant antigenic fractions. Póster presentado en el Congreso de la AAAP, Jacksonville, FL, Estados Unidos.

Objetivos

En Perú, debido a la falta de una vacuna viva variante contra el virus IBV, este estudio propuso el uso de una vacuna inactivada multivalente que contenga las cepas IBV Mass y QX (cepa variante), como parte de un enfoque de protección heteróloga para disminuir las pérdidas de producción generadas por la infección con virus de Bronquitis variante en el campo.

Materiales y métodos

• Se llevó a cabo un ensayo de campo a largo plazo en una granja de reproductoras de pollos de engorde con detecciones virales recurrentes de IBVvar Q1 e IBVvar 793/B.

• Se monitorearon dos parvadas. El lote 1 recibió Cevac Megamune (que contiene virus inactivado de NDV, AMPV, EDS, IBV-MASS e IBV-QX) y el lote 2 recibió una vacuna inactivada multivalente que contiene NDV, AMPV, EDS, IBV-MASS e IBV-D274.

• Las muestras de sangre se tomaron el día antes de la vacunación, 3 semanas después de la vacunación y a las 30 semanas de edad. Se utilizaron pruebas de ELISA (Kit Idexx®) para detectar anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle, la bronquitis infecciosa y el APV.

• Los parámetros de producción se registraron semanalmente hasta las 50 semanas de edad.

• Para el análisis estadístico de datos y visualización de datos se utilizó el lenguaje de programación Python acoplado a los módulos Numpy/Scipy.

Resultados

A las 50 semanas de edad, el lote 1 presentó 1.25% menos de mortalidad, 6 huevos más por ave alojada y 9 huevos incubables más por ave alojada. Lo que da como resultado 9 huevos incubables más por ave enjaulada en el lote 1.

Los resultados muestran que 3 semanas después de la vacunación, el lote 1 generó una seroconversión más alta y homogénea (p<0.01) para los 3 patógenos evaluados.

Conclusiones

Una vacuna inactivada polivalente que contiene cepas de Bronquitis Mass y QX (variante) fue capaz de inducir una fuerte respuesta inmune serológica contra la enfermedad de Newcastle, la bronquitis infecciosa y el metapneumovirus aviar, mejorando el estado sanitario y zootécnico de la parvada.

Reducción del impacto económico de la infección por la variante Q1 del IBV en ponedoras mediante una vacuna inactivada multivalente con fracciones antigénicas MASS y QX

Adaptado de: Carranza C., García B., Castillo G., Lecoupeur M., Sesti L. (2023, septiembre). Economic impact reduction from IBV Q1 variant infection in layers using a multivalent inactivated vaccine with MASS and QX antigenic fractions. Póster presentado en el World Veterinary Poultry Association, Verona, Italia.

Objetivos

Evaluar la respuesta inmune humoral de un lote de ponedoras que recibieron una vacuna inactivada multivalente con fracciones antigénicas de Massachusetts y QX en comparación con el programa de vacunación regular de la granja y determinar el impacto económico de una infección por una variante del IBV en las aves.

Materiales

El presente trabajo se llevó a cabo en una granja donde la cepa Q1 se había detectado previamente en lotes clínicamente afectados entre las 18 y las 25 semanas de edad.

Un lote de 30 mil ponedoras Hy-line se dividió en dos grupos, los cuales recibieron a las 13 semanas de edad:

• Grupo A: Cevac Megamune (que contiene NDV, AMPV, EDS, IBV-MASS y IBV-QX).

• Grupo B: mantuvo el protocolo de vacunación vigente de la granja (vacuna inactivada que contiene NDV, AMPV, EDS, IBV-MASS e IBV-D274).

El seguimiento serológico se realizó antes de la vacunación (13 semanas) y a las 16, 22 y 30 semanas de edad.

El diagnóstico molecular del IBV se realizó cuando se consideró necesario.

Se utilizó la el kit comercial de ELISA (Kit Idexx®) para monitorear los anticuerpos circulantes contra Newcastle, Bronquitis y Metapneumovirus aviar.

La producción y los parámetros clínicos se registraron semanalmente.

Para el análisis estadístico de datos y visualización de datos se utilizó el lenguaje de programación Python acoplado a los módulos Numpy/Scipy.

Resultados

Se detectó un brote de bronquitis a las 19 semanas de edad (positivo con resultados de PCR y secuenciamiento), correspondiente a la variante tipo Q1.

Los resultados del análisis estadístico muestran que ambos grupos inician en las mismas condiciones en cuanto a los títulos serológicos para los 3 patógenos monitorizados (figura 1) a las 13 semanas de edad (en todos los casos p>0.05).

Los resultados muestran que 3 semanas después de la vacunación, el Grupo A generó una mayor seroconversión (p<0,05) para los 3 patógenos evaluados.

El grupo A (línea azul figuras 3 y 4) produjo 150 huevos más de alta calidad por cada mil aves, en comparación con el grupo B (durante las 30 semanas del monitoreo). Lo que equivale a un ingreso bruto de 16.93 USD por cada mil aves en ventas de huevos de primera clase.

Más importante aún, durante el brote del primer trimestre, el Grupo A (línea azul figuras 3 y 4) produjo 2.357 huevos adicionales de primera clase por ave, lo que equivale a un ingreso bruto de 266,75 dólares por cada mil aves.

Conclusiones

El grupo A mostró una mejor y más persistente seroconversión que el grupo B para todos los patógenos monitoreados. Una vacuna inactivada que contenía cepas de IBV Mass y QX fue capaz de disminuir significativamente el impacto económico causado por la infección de la variante Q1 del IBV en ponedoras comerciales.

Referencias

