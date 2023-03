Lelia Sánchez

Jefe de Sanidad – Aves y Cerdos

Agrovet Market

¿Por qué es importante la bioseguridad? La coccidiosis aviar es una enfermedad parasitaria de gran importancia en la industria avícola. Es causada por un parásito del género Eimeria spp. y afecta principalmente el intestino, perjudicando la producción y el rendimiento de las aves. ¿Qué es la coccidiosis aviar? La coccidiosis aviar es una patología causada por parásitos protozoarios intracelulares del género Eimeria spp. Estos parásitos afectan el tejido intestinal alterando la absorción de nutrientes y provocando en las aves diarrea, pérdida de la pigmentación, y en casos severos, la muerte del animal. Es conocida como una enfermedad de importancia económica para la industria avícola, ya que alrededor del 80% de las pérdidas ocasionadas por coccidiosis son debido a mortalidad, disminución de la ganancia de peso, ineficientes conversiones alimenticias, disminución de postura en gallinas ponedoras, entre otras.

Etiología

El parásito que causa la coccidiosis aviar pertenece al género de Eimeria spp. Hay 7 especies que se consideran capaces de infectar a las aves y son las siguientes: E. acervulina, E. brunetti, E. máxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox y E. tenella. Dependiendo la especie se van a ubicar en distintos lugares del intestino, como se señala a continuación:

¿Cómo se transmite la coccidiosis aviar?

La transmisión se produce principalmente por vía oral, de forma directa entre las aves, cuando se ingiere la forma infectiva del parásito: ooquistes esporulados. Estos van a provenir de aves enfermas que los eliminan por medio de las heces, contaminando el ambiente, el agua y el alimento. Otra forma posible de transmisión es la mecánica, como por ejemplo a través de los utensilios de la granja o larvas del escarabajo Alphitobius spp.

Ciclo de vida de la Eimeria spp

El ciclo de vida de Eimeria spp. es corto, efectuándose en un rango entre 4 a 7 días, dependiendo de la especie que sea. Este abarca dos fases de desarrollo:

1. Fase Exógena: se produce en las heces y da inicio después de la liberación de los oocitos no esporulados (no infecciosos) en estas. Acá es donde los oocitos van a esporular al presentarse las condiciones ambientales adecuadas, formándose los esporozoítos y convirtiéndose en infecciosos.

2. Fase Endógena: se desarrolla en el tracto digestivo de las aves y comienza luego de la ingesta de oocitos esporulados.

En la molleja van a ser liberados los esporozoitos, los cuales van a invadir y destruir las células epiteliales del tracto digestivo. Es ahí donde comienza su ciclo reproductivo, produciéndose varios ciclos de reproducción asexual. Luego se producirá la diferenciación sexual, la fecundación y la difusión de los oocitos no esporulados.

Signos clínicos y lesiones

Los signos clínicos de la coccidiosis aviar son varios, entre los que se encuentran diarrea severa con presencia de moco o sangre, deshidratación, anemia, plumas erizadas, disminución de peso, entre otros, pudiendo producirse una alta mortalidad.

Según la especie de coccidia que provoca la enfermedad y donde se ubican, se puede observar los signos que provocan:

– La E. acervulina, E. maxima y E. necatrix son las más patógenas y por su ubicación en el intestino alteran las funciones de absorción de nutrientes y carotenos, dándose una disminución de peso y despigmentación en las aves.

– La E. tenella y E. necatrix, al producirse la maduración de esquizontes en su desarrollo, provocan hemorragias que con llevan a una elevada tasa de mortalidad.

– La E. brunetti y E. maxima causan enteritis mucoide, que pueden llegar a convertirse en diarreas sanguinolentas, elevando la mortalidad de las aves.

– La E. acervulina ocasiona diarreas acuosas no hemorrágicas que van a afectar los parámetros productivos.

Las lesiones intestinales provocadas por los coccidios están principalmente relacionadas a su ciclo de vida, ya que es aquí donde se desarrollan y multiplican. Esto provoca daño en las células epiteliales de la cubierta mucosa, afectando la integridad del intestino.

Diagnóstico

El diagnóstico de coccidiosis aviar se obtiene por los signos clínicos y las lesiones intestinales macroscópicas que se encuentran al momento de efectuar las necropsias de las aves afectadas. Asimismo, se puede corroborar al realizar un raspado de la mucosa para observación microscópica de los ooquistes o sus formas parasitarias intermedias.

La técnica de lectura para la evaluación de las lesiones intestinales macroscópicas se basa en la escala descrita por Johnson y Reid (1970) que proporciona una clasificación numérica que va de +0 hasta +4, según la severidad de las lesiones, donde 0 = normal, sin lesiones y 4 = lesiones de grado máximo.

¿Cómo tratar la coccidiosis aviar?

Actualmente existen diversos tratamientos para controlar la coccidiosis aviar, para los que se usan anticoccidiales. Estos productos van a actuar en la primera fase del ciclo de vida del coccidio evitando la aparición de sintomatología. Se pueden clasificar en:

– Ionóforos: son menos efectivos para impedir la replicación del parásito por lo que existirá siempre un nivel de replicación y excreción de coccidias, sin embargo, esto resulta conveniente para desarrollar inmunidad natural contra la enfermedad y reduce el desarrollo de resistencias. Por esta razón este tipo de drogas pueden ser usadas por largos periodos.

– Químicos: son producidos sintéticamente y se usan por cortos periodos y esporádicamente para evitar el desarrollo de resistencias. Estos van a reducir la infección y prevenir pérdidas generadas por las infecciones subclínicas.

Entre los anticoccidiales químicos utilizados en diferentes programas tenemos al toltrazuril. El toltrazuril es un derivado triazinómico con un efecto coccidicida. Este activo impide el desarrollo de los distintos estadios de los coccidios, como la esquizogonia y la gametogonia, y no altera la capacidad del animal para adquirir inmunidad de por vida, promoviendo así la resistencia a la reinfección.

El toltrazuril se absorbe a nivel del intestino delgado, alcanzando altas concentraciones plasmáticas. Su mecanismo de acción se da por la interrupción de la división nuclear y el funcionamiento de las mitocondrias, produciendo la destrucción del parásito.

Se puede administrar en el agua de bebida para el establecimiento de programas eficientes metafilácticos contra la coccidiosis en pollos, lo que permite el desarrollo de inmunidad protectora. Presenta una actividad residual larga y puede retardar las infecciones coccidianas hasta por 2 semanas.

