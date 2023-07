Israel: nueva tecnología busca evitar la muerte de 7000 millones de pollitos al año

Fuente: Agrofy

Un investigador de Israel apunta al problema de bienestar animal más devastador del mundo.

Cada año, en la industria avícola se sacrifican 7000 millones de pollitos machos porque no pueden crecer para poner huevos y no son de la raza adecuada para la carne. Un laboratorio en Israel tiene una solución: ¿qué pasa si los huevos masculinos no eclosionan?

Pollitos hembras y huevos no eclosionados

Un artículo de Reuters destaca que todos los pollitos son hembras en el laboratorio del investigador Yuval Cinnamon, en el centro de Israel, donde la nueva tecnología ofrece una respuesta a lo que él llama “el problema de bienestar animal más devastador del mundo: el sacrificio y la clasificación de pollitos machos de un día”.

Los pollitos machos de un día normalmente son “macerados, asfixiados o electrificados. En algunos países ni siquiera se molestan en sacrificar a sus machos adecuadamente”, indicó Cinnamon, investigador principal del Instituto Volcani de Israel, que trabaja para lograr la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos.