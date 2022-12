La Conferencia ONE de Alltech se embarca en una gira mundial en 2023

El ONE World Tour de Alltech llevará el evento insignia de la compañía a sus clientes de todo el mundo.

En 2023, Alltech convertirá su evento insignia anual, la Conferencia ONE de Alltech (ONE), en una serie de encuentros internacionales en distintos países; que supondrá una invitación para abordar en conjunto los principales desafíos que enfrenta la industria agroalimentaria. Por lo que en vez de invitar al mundo a su casa matriz en la ciudad de Lexington, Kentucky, –como lo ha hecho en los últimos 38 años–; el ONE World Tour de Alltech llevará las ideas y la inspiración de ONE a diferentes lugares de todo el planeta.

Ya se tienen previstos encuentros en países como Brasil, Canadá, Hungría, Indonesia, Irlanda, Italia, Filipinas, Singapur, España, los Estados Unidos o Vietnam. Y se espera que otros destinos se den a conocer en 2023. Estos viajes permitirán que más personas tengan la oportunidad de vivir la experiencia de ONE y de analizar temas relevantes actuales de la industria agropecuaria de la mano de sus expertos.

“Ya que actualmente muchos de nuestros clientes y socios están haciendo frente a numerosos desafíos e incertidumbres, hemos decidido que en 2023 buscaremos ofrecerles soluciones en sus mercados”, señaló el Dr. Mark Lyons (presidente y CEO de Alltech). “Esta edición especial de ONE se enfocará en proporcionar conocimientos globales para resolver problemas locales. Ya que en medio de inestabilidades económicas y políticas que dificultan los procesos de integración regional, este ONE nos permitirá cumplir la tarea que tenemos como compañía multinacional de conectar a las personas con las ideas; para avanzar cada vez más en nuestro propósito de Trabajar juntos por un Planeta de Abundancia”.

Si bien la compañía volverá a realizar ONE en Lexington en 2024; el ONE World Tour de Alltech de 2023 será una oportunidad única para analizar el futuro del sector agropecuario, junto con expertos de todo el mundo; para ofrecer a los asistentes perspectivas tanto globales como locales. Cada viaje reunirá a agentes de cambio y a líderes de opinión en foros exclusivos para debatir lo que le espera a la industria; abordando las tendencias de los mercados de los agronegocios, del comercio, de la salud y de la nutrición.

En las próximas semanas Alltech dará a conocer más detalles sobre los destinos y las fechas de este tour internacional. Visite one.alltech.com para obtener más información sobre ONE y para suscribirse a las notificaciones de la gira.