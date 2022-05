La Conferencia ONE de Alltech volvió de manera presencial y virtual con expertos en agroalimentación y destacados expositores

La Conferencia ONE de Alltech (ONE) fue inaugurada ante una audiencia presencial en la ciudad de Lexington; luego de que se haya realizado solo de manera virtual durante dos años seguidos. El evento insignia de Alltech continúa siendo un referente valioso para la industria; al ofrecer ideas innovadoras, inspiración y motivación a través de expositores de primer nivel y un contenido inigualable. Así, este año ONE recibió a cerca de 2 mil asistentes internacionales en Kentucky, y se conectó en línea con otros 5 mil participantes de todo el mundo.

El primero en subir al escenario principal de ONE fue el Dr. Mark Lyons (presidente y CEO de Alltech); quien dio la bienvenida a los asistentes presentes en Lexington y a los participantes virtuales conectados desde todo el mundo; a quienes exhortó a pensar en lo que les depara el futuro. “Han pasado casi mil 100 días desde la última vez que estuvimos aquí juntos y, ciertamente, vemos que han ocurrido muchas cosas: disturbios sociales, una pandemia global, entre otros hechos”, señaló Lyons. “¿Qué nos dice todo esto? Y ¿cómo podemos dar un paso atrás para ver todo en perspectiva y reflexionar en lo que debemos hacer para avanzar?”

A Lyons lo acompañó en el escenario principal de ONE Heather White (escritora, y fundadora y CEO de OneGreenThing); quien ha plasmado dos décadas de trabajo en la defensa ambiental y de liderazgo público no lucrativo en su libro ‘One green thing: Discover your hidden power to help save the planet’. White compartió tres pasos para hacer que la acción climática sea una práctica diaria placentera: primero, piense más allá de su edad y escuche. En segundo lugar, descubra una función única. Y, por último, adopte una práctica cotidiana en favor de la sostenibilidad.

Luego de la ponencia de White, Lyons explicó el papel que tiene el sector agropecuario para salvar el planeta. “Reducir no es suficiente; por lo que debemos hacer algo diferente”, destacó. “Nuestra convicción es que esta industria tiene el mayor potencial para tener un impacto positivo sobre el futuro de nuestro planeta; al proporcionar nutrición para todos, ayudar a las comunidades rurales a desarrollarse, y reponer los recursos de nuestro planeta”.

Otra de las expositoras principales de ONE fue Nikki Putnam Badding (dietista-nutricionista registrada, y directora general Acutia, Inc. ). Putnam Badding habló sobre la gran importancia de hacer que la nutrición sea accesible para todos. “Los efectos de la malnutrición son de gran alcance”, indicó. “Por lo que hay que preguntarnos si ¿basta con solo alimentar al mundo? ¿o necesitamos, en cambio, enfocarnos en proporcionar una nutrición para todos; cambiando así la atención de la seguridad alimentaria a la seguridad nutricional?”

Luego, el Dr. Vaughn Holder , director del Grupo de investigación de rumiantes de Alltech, compartió sus perspectivas sobre cómo la producción pecuaria puede ser parte de la solución para mejorar la sostenibilidad. “Estamos en una posición en la que somos la principal industria de captura de carbono a nivel global y, además, el sector más importante para la producción mundial de alimentos”, dijo Holder. “Ambos aspectos están estrechamente vinculados. Por lo que nos encontramos en una situación privilegiada para hacer frente al debate sobre el carbono, y es muy importante que no olvidemos uno de los dos aspectos; ya que tenemos que enfocarnos en ambos”.

Durante la sesión de apertura de ONE, Lyons entregó la Medalla a la Excelencia de Alltech al Dr. Karl Dawson; por su dedicación en la promoción de la ciencia animal a lo largo de una carrera que abarca más de cinco décadas. Esta distinción reconoce, además, las contribuciones de Dawson como educador, innovador, mentor, científico y técnico. De esta manera, Dawson se convierte en el 31.º galardonado con la Medalla a la Excelencia de Alltech y, habiéndola ya recibido en 1992, se convierte también en la primera persona en recibirla dos veces.

Además de escuchar a los ponentes principales de la primera jornada, los asistentes a ONE pudieron participar en talleres presenciales y acceder a sesiones foco que les permitió abordar los desafíos y las oportunidades de la industria agropecuaria, los negocios, la salud y el bienestar, y el desarrollo profesional.