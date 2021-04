Anuncian que Alltech One representará una revolución de ideas sobre ciencia y sostenibilidad

El encuentro global del sector agroalimentario realizado por Alltech: la Conferencia de Ideas de Alltech ONE (ONE), regresa de forma virtual del 25 al 27 de mayo de 2021. Ahora en su 37° edición, el evento insignia de la compañía continúa siendo un referente importante en la industria; al proporcionar un contenido inigualable, propuestas innovadoras, inspiración y la motivación de expositores de talla mundial. Su plataforma virtual ofrecerá sesiones temáticas bajo demanda, la transmisión de conferencias magistrales y conversatorios en vivo (con preguntas y respuestas) a cargo de ponentes destacados. Y este año, los participantes podrán acceder a una red de contactos interactiva, que les permitirá conectarse con colegas de todo el mundo.

“Nos encontramos en la antesala de una nueva época de auge en la industria agropecuaria, un momento en el que nuestro espíritu innovador inspirará una revolución aún más sostenible”, señaló el Dr. Mark Lyons (Presidente y CEO de Alltech). “La Conferencia de Ideas de Alltech ONE es un espacio de diálogo en el que los agentes de cambio analizan las ideas que darán forma al futuro del sector agroalimentario y de nuestro planeta”.

ONE reunirá a los líderes de opinión y a los tomadores de decisiones de la industria para abordar el poder de la ciencia, de la sostenibilidad y del arte de contar historias. Este encuentro virtual presentará este año sesiones temáticas que explorarán los desafíos y las oportunidades que se presentan en los sectores de la acuacultura; el ganado de carne; los negocios; los cultivos; el ganado de leche; los equinos; la salud y el bienestar; las mascotas; los cerdos; y las aves.

Cada mes de mayo, la Conferencia de Ideas de Alltech ONE reúne generalmente a más de 3 500 asistentes de más de 70 países en la ciudad de Lexington de Kentucky, en los Estados Unidos. En el 2020, ONE se convirtió en la Experiencia Virtual de Alltech ONE, y congregó de forma virtual a más de 21 500 personas registradas de 126 países; con un mayor número de inscritos durante todo el año y con un contenido nuevo que se estrenó mensualmente.

Pronto se darán a conocer los nombres de los conferencistas principales y la programación de este año; que promete ser tan interesante como siempre. Entre los importantes expositores que ya han participado en ONE se incluye a Bear Grylls, al general Colin Powell, a Steve Wozniak y a Beth Comstock.

Las inscripciones para la Conferencia de Ideas de Alltech ONE ya están abiertas en one.alltech.com. Y se puede participar en este evento en las redes sociales con el hashtag #OneBigIdea.