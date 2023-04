Argentina exportará productos avícolas de sus áreas no afectadas por la IA

Fuente: Wattagnet

Hace casi dos meses, la industria avícola argentina amaneció con la noticia de que se detectó gripe aviar en su territorio. Eso llevó a las autoridades a detener las exportaciones en cumplimiento de las pautas internacionales, entre otras acciones.

Las autoridades locales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, la Agencia Nacional de Seguridad Agrícola (Senasa) y el Ministerio de Agricultura, están trabajando para recuperar los mercados de exportación de aves de corral. Lento pero seguro se reiniciaron las exportaciones, primero con ovoproductos a Japón. Ahora, se acaba de anunciar que Singapur aceptó la propuesta de recibir aves provenientes de áreas libres de gripe aviar, acompañadas de un certificado veterinario. Uruguay dijo lo mismo. Todo esto es para ciertos productos, principalmente procesados, pero que en cierto modo se están compartimentando. Rusia, Arabia Saudita, Hong Kong y algunas naciones africanas acordaron recibir pollo fresco de áreas no afectadas por la gripe aviar.

Argentina también está trabajando en restablecer las exportaciones a otros socios comerciales, particularmente de productos como productos de huevo en polvo y pasteurizados, hidrolizados de vísceras, carnes procesadas y, quizás lo más importante, exportaciones de material genético avícola a otros países del Mercosur y México.

Pero, ¿cuál es el significado de todo esto? Creo que por un lado, es el hecho de que la industria y las autoridades en Argentina están haciendo esfuerzos para restaurar la normalidad en las exportaciones. La compartimentación (si podemos llamarlo así) puede ser el camino a seguir. Cabe mencionar que todos estos mercados no son muy grandes para las exportaciones avícolas argentinas. De hecho, Argentina no es una súper potencia exportadora como el vecino Brasil, pero significa voluntad para arreglar las cosas y poder exportar ese excedente, que de lo contrario, impactaría negativamente en los precios locales del pollo. Además, hay pocas empresas en Argentina que dependan totalmente de las exportaciones, por lo que el mercado interno es lo que importa. Además, recordemos que Argentina es un productor muy importante de maíz y soja.

Las discusiones sobre si vacunar o no contra la gripe aviar están rondando. Muchos dicen que no hay forma de salir de esta situación sin vacunar a las aves longevas, como las gallinas y las reproductoras. Pero vacunar significaría aflojar las exportaciones, incluso si no son tan grandes como las de Brasil.