Cobb-Vantress enfatiza en la comodidad térmica de la incubadora para un mejor rendimiento de las aves

El médico veterinario y especialista en Incubación de Cobb-Vantress en Sudamérica, Guilherme Seelent, presentó los cuidados en el manejo de las aves desde el criadero hasta el transporte y sus impactos a lo largo de la vida productiva de los animales.

En avicultura, el resultado de un lote empieza a definirse desde el momento de la incubación de los huevos y va hasta el transporte y alojamiento de los pollitos. Un buen manejo de los pollitos dará como resultado aves más resistentes. Por ello, Guilherme Seelent, médico veterinario y especialista en Incubación de Cobb-Vantress en Sudamérica, destaca la importancia de utilizar equipos y técnicas que garanticen las mejores prácticas de bienestar animal. “Cualquier estrés, aunque sea por poco tiempo, puede ser perjudicial. Esto cobra aún más relevancia cuando nos referimos a pollitos producidos sin el uso preventivo de antibióticos”, reforzó.

Seelent explica que los pollitos recién nacidos no son completamente capaces de controlar su temperatura corporal, por lo que dependen del buen manejo humano para su comodidad. Es necesario prestar atención a los parámetros de temperatura corporal (40º C a 40,6º C) y evitar el sobrecalentamiento. En caso de sobrecalentamiento, las aves evaporarán agua a través del jadeo, dificultando su respiración, ofreciendo un mayor riesgo de deshidratación y consecuente pérdida de peso. Según él, el sobrecalentamiento es la causa más común de deshidratación en los pollitos (pérdida de calor latente) y, para evitar que los pollitos se sobrecalienten, el control de la temperatura debe cubrir la nacedora, el procesamiento, la sala de y, por último, la recepción de los pollitos en la granja.

Cuidado de la incubadora

En la nacedora existen estrategias específicas, siendo crucial el monitoreo de la temperatura de la cloaca, con un termómetro rectal, 12 horas antes del retiro y en el momento del retiro. El veterinario enfatizó la importancia del mantenimiento estricto a través de estrategias y el uso de equipos adecuados, evitando así tanto un aumento de la temperatura corporal como una posible caída, que es igualmente perjudicial para el rendimiento de los pollitos.

Por lo tanto, es necesario prestar atención a los ajustes finos a lo largo de las estaciones. “El control de reducción de temperatura junto con la apertura de las compuertas es quizás la herramienta más eficiente para controlar la temperatura de los pollitos en las nacedoras”, mencionó, destacando que el equipo con el que cuenta la incubadora ya está diseñado para atender diferentes demandas, especialmente en cuanto al confort térmico.

Sala de procesamiento

El especialista de Cobb-Vantress también destacó que se debe extender el cuidado a la sala de procesamiento para evitar el sobrecalentamiento. La temperatura dentro de las cajas de transporte debe ser como máximo de 32ºC, y es importante recordar que esta temperatura puede estar entre 6 y 12˚C (11 y 22˚F) por encima de la temperatura ambiente, es decir, en una habitación con set -punto de 24ºC, puede variar entre 30 y 36ºC. Por lo tanto, es extremadamente importante dejar espacio para el flujo de aire entre las pilas de cajas; como regla general, debe haber suficiente espacio entre pilas de cajas para caminar entre ellas. Seelent también llamó la atención sobre el cuidado de las tapas de las cajas.

“Si apilamos diez cajas por pila y la caja superior no tiene tapa, eso significa que el 10% de las aves tienen frío o el 90% tienen calor. La última caja se debe tapar con una tapa o una caja vacía”, advirtió. Del mismo modo, Guilherme Seelent destacó que la baja humedad relativa del aire también acelera el proceso de deshidratación de las aves. Lo ideal es mantener la humedad relativa del ambiente alrededor del 65% para mantener la calidad de los pollitos.

Transporte

Al igual que las etapas iniciales, el transporte merece un cuidado especial. Es importante que los camiones sean adecuados en cuanto a espacio, garantía de temperatura, circulación de aire, entre otros aspectos, así como que el conductor esté capacitado para la actividad y pueda monitorear los indicadores de confort de la cajuela desde su cabina. “Un camión y un embalaje adecuado de las aves, además de un profesional comprometido con el transporte, marcan la diferencia”, garantiza Seelent. Por último, el desembarco debe ser rápido y los pollitos necesitan acceso inmediato al agua y al alimento. Si se toman muestras de control de calidad y conteo, estos procedimientos deben realizarse simultáneamente con la descarga, por personal capacitado.

El seguimiento de la mortalidad por áreas de camiones ayudará a diseñar futuras correcciones en el transporte. “El comportamiento de los pollitos es una de las mejores herramientas para evaluar las condiciones climáticas y la comodidad de las aves. Los pollitos deben estar tranquilos, respirando normalmente por la nariz, con poco ruido social y distribuidos uniformemente en la jaula. Al ser liberados a la casa, los pollitos deben estar activos, distribuidos uniformemente y con calma buscando agua y alimento”, concluyó la profesional de Cobb-Vantress durante una conferencia impartida en el Simposio de Actualización Avícola realizado de manera virtual por Facta.