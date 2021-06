Dosis-respuesta de Lenerzyme, lipasa para nutrición animal, sobre dietas de pollo con EM reducida y extracto etéreo constante

Autores: Juan A. Javierre

Juan Javierre.DVM-DOM-MBA.

Especialista en investigación para Leveking.

Director de I+D, Tekzol Research.

Introducción

La energía en las dietas, y particularmente la derivada de las materias grasas, es costosa. Sin embargo, las dietas de alta energía requeridas por las estirpes avícolas de alto potencial de crecimiento deben forzosamente incluir materias grasas para alcanzar la relación energía-proteína adecuada.

Independientemente de la fuente de esas materias grasas, la absorción de lípidos para su utilización en el metabolismo energético es clave para el rendimiento. Si la absorción de lípidos depende de la presencia de emulgentes (ácidos biliares) y enzimas (lipasa), la suplementación exógena de alguno de estos intermediarios debería favorecer el balance energético de las dietas e influir en el crecimiento del ave. Lenerzyme es una lipasa termoresistente para nutrición animal. En el entorno intestinal, la lipasa actúa sobre triacil gliceroles o 1-2, diacil gliceroles emulsificados para liberar los ácidos grasos, que se absorben desde el tubo digestivo.

En un ensayo anterior, Tekzol validó Lenerzyme en condiciones de cría y alimentación colombianas, reduciendo la EM de la dieta final en 100 kcal/ kg (Lenerzyme aumenta la absorción de lípidos, reduce el costo de las dietas y mantiene el crecimiento en pollos de engorde. Tekzol SAS, 2015).

Para intentar descubrir los límites de la enzima, en esta ocasión se planteó un ensayo dosis-respuesta en pollos de engorde, modificando el programa de alimentación y la densidad nutricional. El ensayo se llevó a cabo en la Unidad de Experimentación Animal de Tekzol en Palmira (Valle).

Objetivo

En este experimento se estudió la capacidad de dosis crecientes de Lenerzyme de mejorar la digestibilidad de los lípidos del alimento, cuando se reduce la energía metabolizable de las dietas experimentales comparadas con el control.

El objetivo de la fase zootécnica de este estudio fue comparar el rendimiento a 42 días de pollos de engorde alimentados con una dieta estándar a base de maíz y soya, frente a pollos que recibieron dietas con reducción de 75, 100 y 125 kcal/kg a las que se les añadieron 100, 200 o 400 ppm de Lenerzyme. El resto de nutrientes se mantuvo en los valores correspondientes a la energía metabolizable de las dietas control, es decir, no se ajustaron a la menor EM de las dietas experimentales.

La hipótesis de trabajo fue que la presencia de Lenerzyme mejorará la digestibilidad de los lípidos de la matriz del alimento y favoreciera su utilización, de modo que se compensase la menor energía metabolizable de las fórmulas y se obtuviesen crecimientos similares a los de los animales control.

Diseño experimental

Manejo de los animales

El experimento se realizó a suelo, en los corrales de la Unidad de Experimentación Animal de Tekzol, sita en la localidad de Palmira (Valle), en 2016. La densidad para este experimento fue de 12 pollos/m2.

Los pollos se criaron en local limpio y desinfectado, tras un vacío sanitario adecuado previo al comienzo del ensayo. Como cama se usó viruta de madera nueva en una capa de una profundidad de 10-15 cm, desinfectada con amonio cuaternario y glutaraldehído.

Los comederos eran del mismo tipo y tamaño. Cada comedero se identificó con un marcador coloreado que informaba qué tipo de alimento recibió.

Los pollos dispusieron del alimento y agua ad libitum durante todo el ensayo. Diariamente se vaciaron los comederos, los restos se pesaron (si fuera el caso) y los comederos se rellenaron con el alimento nuevo. Se intentó evitar en lo posible desperdiciar el concentrado.

Se registraron diariamente el aspecto general de la parvada, temperatura, iluminación, agua, alimento, condición de la yacija y mortalidad. Los animales que tuvieron un rendimiento muy pobre se eliminaron del estudio, registrándose la fecha de eliminación y el peso vivo, para ajustar los datos.

Animales, alojamiento y diseño

Se usaron pollos broiler sexados (50% machos y 50% hembras) Ross 308 obtenidos de un proveedor cercano. Los animales se pesaron y distribuyeron por grupos de peso para conseguir poblaciones homogéneas por corral. Posteriormente, se volvieron a pesar uno a uno y se marcaron con bandas alares, de modo que cada uno dispusiese de un número de identificación único. Luego fueron distribuidos aleatoriamente en los corrales según tratamiento y repetición. Todos los animales se controlaron individualmente a lo largo del ensayo.

El diseño experimental fue totalmente aleatorio (CRD) y contó con 5 tratamientos: una dieta control positivo (CP); una dieta control negativo con energía reducida (CN); y tres dietas creadas a partir del control negativo añadiendo 100, 200 o 400 ppm de Lenerzyme, con 3 réplicas de 24 animales por tratamiento. Como se ha indicado, las dietas se codificaron por colores en el envase y debían suministrarse al comedero con la etiqueta del mismo color.

Programa de alimentación

El programa de alimentación constó de tres fases: una fase de pre iniciación, del día 1 al 10; una fase de iniciación, del día 11 al 23; y una fase de engorde, del día 24 al 42, con el suministro de alimento a voluntad.

La dieta control fue una ración que cumplía los requerimientos nutritivos establecidos por el productor de la estirpe elegida (Ross 308), siguiendo sus recomendaciones para pollos broiler as hatched (Aviagen, 2014). Su formulación se hizo a base de maíz y soya.

La dieta control negativo se reformuló para reducir la energía metabolizable de las dietas en 75, 100 y 125 kcal/kg (pre iniciación, iniciación y engorde, respectivamente) a costa del almidón de las raciones, diluyendo con mogolla de trigo, pero manteniendo constante el extracto etéreo. Las dietas experimentales CN100, CN200 y CN400 se construyeron añadiendo 100, 200 o 400 ppm de Lenerzyme a la dieta control negativo.

Criterio experimental y tratamientos

El criterio experimental se basó en asumir los mismos niveles de energía metabolizable para la dosis de 100 ppm, a pesar de la deficiencia creada en la formulación. Se esperaba que dosis crecientes de Lenerzyme tuviesen un efecto aditivo sobre la absorción de grasa que se tradujera en mejores pesos al término del ensayo.

La composición de los alimentos y el análisis nutritivo se recogen en las Tablas 1 y 2.

Registros

Los pollos se pesaron individualmente al término de cada semana. Se registró la desaparición de alimento diariamente y se anotó, en su caso, cualquier resto no consumido. Se calculó el consumo medio diario, el crecimiento medio y el índice de conversión medio por corral en cada período y el peso vivo individual a lo largo del experimento de los pollos marcados.

Al término del ensayo se sacrificaron 30 animales, 6 por tratamiento, para inspección visual de la grasa abdominal y estado del hígado. Tras el registro fotográfico, las canales se enviaron a la Universidad Nacional de Colombia para determinar la cantidad de grasa en relación con la canal y comprobar si el tratamiento tenía algún efecto sobre este parámetro. Se enviaron a la Universidad de Georgia muestras de alimentos CP, CN y CN100 para la determinación de EMAn por medio de la técnica de alimentación de precisión en gallos.

Análisis estadístico

El conjunto de datos obtenidos se sometió a análisis de varianza (ANOVA) para determinar el efecto de las dietas experimentales sobre el rendimiento productivo de los pollos y la cantidad de grasa en la canal, usando el programa estadístico SPSS. Todas las declaraciones de significancia se basan en un nivel de probabilidad de p<0.05.

Se usó la prueba de rango múltiple de Duncan (DMR) para separar las medias.

Resultados y discusión

Consumo y crecimiento

A lo largo del ensayo los animales crecieron sin dificultad y no se presentaron problemas especiales durante la cría, salvo a partir de los 35 días. En la 6ª semana se produjo un aumento de la temperatura que desencadenó un síndrome de estrés de calor agudo que alteró el patrón de crecimiento y consumo de los animales. por ello se considera que los resultados más representativos se consiguen al término de la 5ª semana.

La mortalidad fue baja a lo largo del ensayo. El tratamiento CN perdió sólo un ave en la segunda semana, el CN100, un ave en la 6ª semana; el CN200, un ave en la primera semana; y el CN400 2 aves en la segunda semana y una en la tercera.

En las Tablas 3 a 7 se muestran los resultados de consumo medio por corral y de crecimiento por sexo y promedio de las aves, y el índice de conversión.

En general, no se registraron grandes diferencias en el consumo de alimento entre los grupos hasta la 5ª semana. A partir de aquí se producen variaciones achacables al estrés de calor. Los valores de índice de conversión de la Tabla 7 no presentaron diferencias significativas a lo largo del ensayo.

En los promedios de machos y hembras, y considerando el peso a la 5ª semana, no hay diferencias significativas entre la dieta CP y la dieta CN100. Esto significa que la adición de la Lenerzyme recupera la energía no formulada en las tres dietas de que constó el ensayo, permitiendo un crecimiento comparable con un menor costo de formulación.

Los tratamientos CN200 o CN400 no ocasionaron diferencias corporales significativamente distintas de la dieta CN y fueron diferentes (p<0.05) al peso de las dietas CP o CN100. Se podría esperar que, al límite, un exceso de lipasa no tuviese efecto aditivo al de la dosis de 100 ppm; sin embargo, que no haya mejora en ganancia sobre la dosis inferior es desconcertante.

Si se tiene en cuenta que la acción lipolítica depende de las concentraciones relativas de ácidos biliares, colipasa y lipasa, la falta de actividad de las dosis elevadas de Lenerzyme, podría responder a una saturación del sistema lipolítico con inhibición de actividad de la lipasa por falta de suficiente secreción de colipasa.

Análisis macroscópico abdominal

En un ensayo anterior se pudo apreciar que el uso de Lenerzyme en dietas reducidas en energía ocasionaba una mejora visual del aspecto de la grasa abdominal y perihepática. También fue evidente que la reducción de energía con el uso de Lenerzyme limitaba la aparición de síndrome de hígado graso, muy visible por el color y textura del parénquima hepático.

En este ensayo se analizaron 6 animales por tratamiento y las diferencias macroscópicas entre ellos se atenuaron. Las diferencias en el aspecto y color de la grasa abdominal y los hígados fueron menores que en el ensayo anterior, pero se pudieron apreciar cambios en el aspecto de la grasa y el parénquima hepático entre el control positivo y los tratamientos con Lenerzyme (Figuras 1 y 2).

Es muy probable que la diferencia se deba al ajuste de la formulación y al programa alimentario adoptado, para hacerlo idéntico al recomendado por el creador de la estirpe que se usó en este experimento. Asumimos que la normalidad del aspecto abdominal denota un buen metabolismo de los cuerpos grasos del alimento.

En estas circunstancias, es todavía más relevante que Lenerzyme haya sido capaz de revelar efectos positivos en animales con una nutrición lipídica acorde a sus requerimientos.

Figura 1. Aspecto de la grasa abdominal e hígado de un pollo procedente del grupo control positivo.

Figura 2. Aspecto de la grasa abdominal e hígado de un pollo procedente del grupo Lenerzyme 100.

Grasa de la canal

En la Universidad Nacional de Colombia se disecó la grasa abdominal de los 30 animales usados para el análisis macroscópico, para determinar si el tratamiento con Lenerzyme tenía influencia en la deposición de grasa y el porcentaje de grasa de la canal.

No se apreciaron diferencias entre tratamientos dentro del mismo sexo, aunque hubo diferencias entre machos y hembras. Se concluye que el uso de Lenerzyme, no influye en la deposición de grasa en la canal ni en el porcentaje de grasa/magro de la misma.

Energía Metabolizable Aparente

En el departamento de Producción Avícola de la Universidad de Georgia en Athens, se procedió a la determinación de la AMEn de las dietas CP, CN y CN100, siguiendo la técnica de alimentación de precisión a gallos en jaula metabólica. Los resultados se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8. AMEn promedio, valor formulado y diferencias (cal) obtenidas en el ensayo de Georgia

El procedimiento arrojó un resultado muy cercano al formulado en la dieta CP. Sin embargo, el valor promedio de EMAn para la dieta CN fue un 3% inferior al valor formulado. Partiendo del valor obtenido para la dieta CN, el uso de 100 ppm de Lenerzyme consigue aumentar la EMAn de la dieta CN en 83 kcal/kg. Si se añadiese a los resultados de la dieta CN100 el 3% de error que existe en la CN, el resultado final sería 3159 kcal/ kg, muy cercano a la energía formulada en la dieta CP.

Conclusiones

– El uso de 100 ppm de Lenerzyme en dietas de pollo de engorde permite reducir 75 kcal/kg en el alimento de preinicio, 100 kcal/kg en el de inicio y 125 kcal/kg en el de engorde, a expensas del almidón, manteniendo el crecimiento de las aves.

– La dieta de menor contenido en energía y suplementada con 100 ppm de Lenerzyme consigue en las aves valores de crecimiento corporal e índice de conversión similares a los de la dieta control positivo.

– Dosis superiores a 100 ppm no revelan un efecto positivo sobre el crecimiento.

– El uso de Lenerzyme no cambia la proporción de grasa abdominal en la canal ni altera la relación grasa/magro.

– La determinación de energía metabolizable aparente por alimentación de precisión en gallos, muestra que 100 ppm de Lenerzyme sobre la dieta control negativo añaden 83 kcal/kg a la misma.

– La dieta de menor contenido en energía metabolizable y suplementada con 100 ppm Lenerzyme, es menos costosa que la dieta control no reformuladas ni suplementadas. A precios corrientes, el costo promedio de la dieta con 100 ppm Lenerzyme se reduce en valores superiores al 2%.

– Lenerzyme, permite una crianza más económica del pollo de engorde al reducir el costo de las raciones, manteniendo los crecimientos y la conversión.