Evaluación de la edad al despique en pollas de postura en la etapa de levante

Autores: Sonia Sarasara 1 y Marcial Cumpa Gavidia2

1 Ingeniera Zootecnista.

2 Profesor Principal, Departamento Académico de Producción Animal – UNALM

Introducción

El despique o corte parcial del pico, es una práctica generalizada para los avicultores de Estados Unidos y América Latina. Se realiza para disminuir el desperdicio de alimento; controlar el “canibalismo” y la pérdida de plumas causadas por el picaje (Craig y Lee, 1990), que es muy frecuente en este tipo aves en cautiverio; y que también permite disminuir los prolapsos debido al picaje.

Sin embargo, esta actividad ha sido criticada como una práctica inhumana por los grupos de bienestar animal (Harrison, 1964).

Ante ello muchas investigaciones han respaldado los beneficios que trae esta práctica cuando es realizada correctamente.

El despique de pollas ha logrado reducciones en la mortalidad (Lee y Reid, 1977; Craig y Lee, 1990), reducción del picoteo de dedos (Blockhuis, 1987; Lee y Craig ,1990), mejor conversión alimenticia (Lee y Reid ,1977; Lemus y López, 2009), retraso en la madurez sexual (Beane et al. ,1967; Carey, 1990), y mejora en la producción de huevos (Lemus y López, 2009).

Además, el despique mejora la rentabilidad de la parvada (North y Bell, 1990), razón por la cual, hay un objetivo económico en esta actividad.

Algunos estudios revelan que la edad del despique repercuten sobre el comportamiento productivo de las aves, así ponedoras marrones despicadas a las 12 semanas obtuvieron menor peso y consumo de alimento respecto a aves despicadas a las 2 y 7 semanas; y hubo diferencias significativas en cuanto a la mortalidad acumulada.

Además, se obtuvo una mejor relación beneficio/costo en aves despicadas a las siete semanas (Rengifo, 2010). El presente ensayo tuvo por objetivo evaluar el efecto del despique a la 5, 6, 7 y 9 semanas de edad sobre los parámetros productivos en la etapa de levante.

El despique o recorte del pico es la remoción de aproximadamente un cuarto (Sandilands y Savory, 2002) a un tercio (Gentle et al., 1995; Van Liere, 1995) del pico superior, o ambos, pico superior e inferior, (Van Liere, 1995) de un ave. El recorte del pico se realiza como parte de una estrategia general para reducir las lesiones por picaje (Pizzolante et al., 2007) y la muerte (Guesdon et al., 2006) al criar en grupos densos de aves de corral. Se puede realizar en muchas especies incluyendo gallinas ponedoras, pavos, patos, y codornices.

Hay diferentes métodos de despique y se pueden clasificar en cuatro métodos principales: mecánico, cuchilla caliente, eléctrico e infrarrojo.

Se han investigado otros métodos, como el uso de láseres, liofilización y retraso químico, pero no son de uso generalizado (Glatz, 2004). Entre los métodos más usados en el país tenemos el despique con cuchilla caliente y el despique con tratamiento infrarrojo.

El confinamiento intensivo, la competencia por el alimento, la agresividad genética de las aves son factores que probablemente se traducen en una alta mortalidad por picoteo en crianzas intensivas con altas densidades de aves por metro cuadrado.

El picoteo de las plumas, la lesión del pico y la mortalidad por picoteo (canibalismo) en aves de corral se producen a tasas variables y pueden ser impredecibles; y causar altos niveles de estrés, lesiones y mortalidad en la parvada.

El recorte del pico es muy doloroso, ya que los nociceptores están presentes en la punta del pico (Van Liere, 1995); sin embargo, el estrés que puede ocurrir en aves con los picos más recortados es más perjudicial para el bienestar de las aves que el estrés inicial al recorte del pico (Struwe et al. 1992). Gentle et al., 1997, concluyeron que los efectos adversos del corte de pico en las pollas de postura realizado a los 10 días de edad eran menores y eran compensados por los beneficios de reducir el canibalismo.

El recorte de pico de las aves más jóvenes parece evitar el dolor crónico a largo plazo que puede ocurrir cuando se realiza un recorte del pico en aves más viejas.

Hay evidencia sustancial de que los neuromas se forman después del corte del pico con una cuchilla caliente (Gustafson et al., 2007).

Un neuroma es una masa proliferativa de células de Schwann y neuritas (procesos nerviosos) que pueden desarrollarse en el extremo proximal de un nervio cortado. La literatura sobre el corte del pico mostró que cuando los pollos despicados a las cinco semanas de edad se muestrearon de 1 a 30 días después del tratamiento para examinar la histología de su pico restante, se identificaron neuromas al final del nervio cortado 15 días después del corte del pico.

También se identificó tejido cicatrizado adyacente a la masa de fibras nerviosas regeneradas (Breward y Gentle, 1985). La cauterización del pico de las gallinas adultas puede dañar los nervios a una distancia de 2 a 3 mm del extremo cortado debido a la alta temperatura de la cuchilla cauterizada.

A los diez días después de recortar con una cuchilla de cauterización, los nervios del pico de la gallina están creciendo con alguna ampliación del extremo de éste. A los 15 días después de recortar con una cuchilla de cauterización, pueden estar presentes neuromas claros al final del muñón nervioso junto con haces de fibras regeneradoras.

Las fibras regeneradoras continúan creciendo, pero son incapaces de inervar las estructuras dérmicas debido al tejido cicatricial adyacente.

Estas fibras pueden crecer de nuevo sobre sí mismas y formar masas complejas de fibras nerviosas entrelazadas dentro del tejido circundante (neuroma).

Los neuromas tienen patrones de descarga espontáneos similares a los observados en humanos amputados que experimentan dolor crónico del miembro fantasma.

Los picos recortados tenían un mayor número de unidades espontáneamente activas en comparación con las aves no recortadas (Duncan et al., 1989).

El recorte reduce la función sensorial debido a la eliminación de los mecanorreceptores, además la regeneración del pico carece de inervación, por lo que es probable que sea relativamente insensible (Gentle et al. 1986).

En cuanto al bienestar animal por la práctica del despique se han reportado diversas consecuencias, una de ellas es la pérdida de la función normal debido a la capacidad reducida de detectar materiales con el pico, hay dos funciones que se ven afectadas por el recorte del pico, que incluyen el comportamiento de ingestión de alimento y de agua. Se han descrito estudios que muestran que cuando se realiza el corte del pico a una edad temprana, la ingesta de alimentos y peso vivo se reducen significativamente durante las primeras semanas después del tratamiento (Gentle et al., 1997; Hartini et al., 2002).

Sin embargo, se ha informado que la disminución de la ingesta de alimentos no persiste y, la madurez sexual y la tasa de crecimiento vuelve a la normalidad (Craig y Lee, 1990; Struwe et al., 1992).

De otrolado, aunque uno podría intuitivamente considerar que la ingesta de alimentos y agua es similar, el comportamiento de comer difiere significativamente de beber y por lo tanto puede ser afectado de manera diferente después del recorte de pico.

Específicamente, la alimentación requiere más habilidad y precisión. Consta de 5 etapas: 1) reconocimiento de alimentos, 2) orientación de la cabeza y del pico hacia los gránulos o partículas de alimentación; 3) o apertura y cierre rápidos del pico sobre granos o partículas de alimentos, 4) el movimiento de partículas de alimentación desde el extremo del pico hacia la parte posterior de la boca; y 5) tragar, un reflejo que mueve el alimento desde la parte posterior de la cavidad bucal hasta el esófago.

La alimentación puede ocurrir con la cabeza y el pico colocados por encima o por debajo del cuerpo.

En contraste, beber en pollos requiere el uso de la gravedad, por lo tanto, la cabeza tiene que ser colocada por encima del cuerpo para permitir que el agua se mueva desde la parte inferior del pico que sirve como receptáculo por la boca, la faringe y el esófago hacia el resto del tracto gastrointestinal.

Los bebederos tipo nipple o tetina son ideales para las aves cuando se colocan por encima de las cabezas de las mismas.

Es importante vigilar la ingesta de agua después del corte del pico. Si el bebedero tipo nipple requiere cierta fuerza para desplazarla para obtener unas gotas de agua, los pollitos con picos sensibilizados pueden evitar este tipo de bebedero.

Por lo tanto, puede valer la pena el esfuerzo de proporcionar bebedores pendulares o bebederos de copa para el agua para los primeros días después de recorte de pico. (Kuenzel, 1983).

La eliminación de la punta del pico provoca un dolor a corto plazo, ya sea que se realice con los procedimientos de cuchilla caliente o infrarrojo.

Se ha registrado una descarga de lesión en el nervio intramandibular (nervio periférico principal que sirve al pico inferior), pero la descarga es de corta duración (Gentle, 1991).

Está documentado que de un período de 6 a 24 horas después de la descarga de la lesión, el dolor es reducido.

Se realizaron dos estudios en pollas de 16 semanas de edad, con el procedimiento de cuchilla caliente, no hubo una reducción significativa en el uso del pico después de 6 horas después del corte del pico. A las 26, 32 y 96 horas después del recorte del pico, el picaje a otras aves se redujo.

Una posible explicación para la disminución del dolor durante el primer día después del corte del pico fue la ausencia de una descarga de la lesión persistente y ninguna actividad neural anormal registrada desde el nervio intramandibular durante un período de cuatro horas después de recortar el pico (Gentle, 1991).

Otro indicador del estrés a corto plazo fue un aumento significativo de la frecuencia cardiaca de las gallinas adultas en comparación con los controles simulados (Glatz, 1987).

En un segundo estudio realizado para comparar la respuesta de la frecuencia cardiaca entre las aves de 1, 10 y 42 días de edad después del corte del pico, se evidencia que la edad fue un factor importante.

Los pollitos de un día de edad no mostraron aumento de la frecuencia cardíaca después del tratamiento, mientras que los de 10 y 42 días observaron aumentos significativos en la frecuencia cardíaca.

El estudio sugiere que la respuesta al estrés de los pollos al recorte, la manipulación y la retención del pico es menor cuando el procedimiento se completa poco después de la eclosión (Glatz y Lunam, 1994).

Cualquier daño de la lengua o las fosas nasales quemadas que ocurren después del corte del pico es inaceptable.

La razón es que la eliminación del 75 por ciento o más del pico causa daño a cualquiera de las dos estructuras.

No hay datos que apoyen la necesidad de eliminar una porción tan grande del pico, y, por lo tanto, esta preocupación no debería ser un problema en los lotes comerciales o privados que actualmente están sometidos a recorte de pico (Kuenzel, 2007).

Se han realizado estudios anatómicos más recientes cuando los pollos fueron despicados a una edad más temprana, ya sea de 1 o 10 días, y el examen histológico se realizó en edades posteriores.

En un primer estudio, el corte del pico ocurrió al primer día de edad, y las aves fueron muestreadas para el análisis histológico 10 o 70 semanas más tarde (Lunam et al., 1996).

Los resultados mostraron microneuromas en los picos examinados 10 semanas tras un corte moderado del pico; sin embargo, no se encontraron neuromas en ningún pico muestreado de aves, de 70 semanas de edad, después de un corte moderado del pico.

Un estudio diseñado similar en el que alrededor de un tercio del pico fue cortado ya sea a 1 o 10 días no mostró tejido cicatricial ni ningún neuroma detectado cuando las aves fueron muestreadas a los 21 o 42 días después de recorte (Gentle et al., 1997). Por el contrario, las aves que tenían dos tercios de su pico recortado dieron como resultado neuromas persistentes que permanecieron durante 70 semanas (Lunam et al., 1996).

Por lo tanto, los neuromas persistentes sólo se producen si se elimina una cantidad grande y crítica de tejido del pico. En el próximo artículo continuaremos con la presentación de este ensayo.