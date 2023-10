Gallipro, una herramienta natural para mejorar los parámetros productivos en aves

Chr Hansen

Revisado por Raúl Ibarra y Zoar Macher

(Área Técnica – Battilana Nutrición)

Una oportunidad global para extender el período productivo de las ponedoras. Mantener un ciclo de postura más allá de las 50 semanas es un desafío en la producción moderna de ponedoras. Además, la duración de la postura no es realmente el mayor obstáculo, sino más bien la capacidad de satisfacer los requisitos nutricionales y sanitarios de las razas modernas de gallinas altamente productivas durante un período prolongado de tiempo.

Uno de los componentes impulsores del éxito es el alto porcentaje de aves con una microbiota intestinal equilibrada y funcionando correctamente. El objetivo principal es crear un entorno favorable de bacterias buenas para lograr la máxima capacidad digestiva y de absorción intestinal, así como reducir el riesgo de acciones deletéreas de patógenos potencialmente dañinos.

Con ese objetivo en mente, los probióticos eficaces son una opción interesante de tecnologías, ya que pueden abordar ambos conjuntos de necesidades, ayudando así a los productores a aprovechar al máximo sus parvadas de puesta. Si bien es cierto que muchos estudios de investigación bien controlados en gallinas ponedoras han demostrado los beneficios de los probióticos, incluido GALLIPRO® (Ribeiro et al., 2014), los resultados obtenidos en estudios de campo comerciales (que requieren mucho tiempo y, a menudo, son difíciles de realizar), han sido inconsistentes.

Sin embargo, la necesidad de contar con este tipo de evidencia permanece siempre presente.

Prueba de que GALLIPRO® funciona en una gran operación comercial

Para atender esta necesidad, se realizó un estudio comercial en una gran empresa argentina durante un período de 12 meses. Los resultados de este estudio demostraron inequívocamente que una sola cepa probiótica de Chr. Hansen, que contiene una de las cepas más documentadas de Bacillus subtilis en aves de corral: DSM19489, afectó positivamente el rendimiento de las ponedoras comerciales. En una granja multi – edad de 350000 gallinas ponedoras Lohmann lite, Hyline W80 y Dekalb White, se proporcionó alimento sin suplementos probióticos durante cinco meses: desde agosto hasta diciembre de 2020. Después de eso, se alimentó continuamente con GALLIPRO® durante los siguientes siete meses a una tasa de inclusión de 500g/tonelada (entregando 8 x 105 UFC de Bacillus/g de alimento). En todo momento, las dietas a base de maíz y soya se ajustaron para asegurar un consumo de nutrientes apropiado para la edad, según las tablas de FEDNA 2018.

A partir de este estudio, las variables tradicionales de desempeño se midieron regularmente durante un año. Después de solo un mes de consumo del alimento suplementado con probióticos, se observó una mejora evidente en el rendimiento. Esta magnitud de mejora se mantuvo hasta el final del ciclo productivo.

En esta granja de edades múltiples, la edad promedio de las ponedoras aumentó en 3 días (de 54.6 semanas a 55.0 semanas) entre la primera fase (sin probióticos) y la segunda fase (con probióticos). Por lo tanto, podríamos haber esperado un desempeño estable para la tasa de puesta y CA. En contraste con nuestras expectativas y con lo que se observa típicamente en la industria con una mayor edad de la parvada, la alimentación diaria de un probiótico eficaz a base de Bacillus subtilis resultó en un índice de conversión alimenticio un 4.52% menor (un promedio de 2.002 versus 1.911) y un aumento de 0.7 puntos en la producción de huevos en comparación con el estándar de producción en la granja (91.0% versus 91.7%). Esto se debió, principalmente, a la capacidad de las gallinas para mantener una tasa de puesta por encima del 90% con un peso medio de los huevos de 65 g.

GALLIPRO® confirma su valor en gallinas ponedoras.

La cepa de B. subtilis suministrada en este ensayo tiene un modo de acción bien documentado y probado. Se seleccionó para mejorar la disponibilidad de carbohidratos, proteínas y lípidos al producir altas concentraciones de enzimas digestivas en el tracto gastrointestinal de las aves (Boroojeni FG, et al., 2018; Glávits R., et al., 2018). Estas enzimas producidas por bacterias complementan las producidas naturalmente por las aves.

También se demostró que GALLIPRO® promueve la diversidad microbiana saludable en el intestino y reduce la inflamación (Molnár A.K., et al., 2011), además de tener la capacidad de desarrollar biopelículas protectoras (Konieczka P. et al.).

En resumen, las gallinas ponedoras obtienen más nutrientes de su alimento, requieren menos energía para la defensa y pueden destinar más energía y proteínas disponibles a la producción de huevos. Estos y todos los resultados documentados previamente confirman que GALLIPRO® es una opción confiable para los productores de huevos que desean mejorar el rendimiento de sus aves. Además, brinda a los productores una herramienta confiable para extender los ciclos de producción sin una caída en el desempeño.

