La Conferencia ONE de Alltech (ONE) regresa del 22 al 24 de mayo a la ciudad de Lexington de Kentucky

ONE ofrecerá también la opción de una participación virtual

Entre los expositores principales se incluyen a Mick Ebeling y Paul Polman, reconocidas personalidades que han impulsado el poder de la innovación y el liderazgo en beneficio de la sociedad.

En menos de 100 días, la Conferencia ONE de Alltech (ONE) vuelve a la ciudad de Lexington, en Kentucky; para explorar juntos los desafíos y las oportunidades presentes en el sector agroalimentario y otros asuntos. Alltech, compañía global líder en salud y nutrición animal, anunció que su evento insignia anual –en su 38.º edición– se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo tanto de manera presencial, como virtual a través de una plataforma única; con conferencias transmitidas en vivo y bajo demanda, para asegurar así un acceso a todos los participantes que se encuentren en cualquier parte del mundo.

Para abordar los aspectos más importantes que están teniendo un impacto en la industria agropecuaria, entre los principales temas que se analizarán en ONE se incluyen la ciencia, la sostenibilidad y el arte de contar historias.

“Son muchas las oportunidades que tiene la industria agroalimentaria global para dar forma al futuro de nuestro planeta”, señaló el Dr. Mark Lyons (presidente y CEO de Alltech). “Podemos alimentar a todo el mundo, a la vez que impulsamos la vitalidad económica y reponemos los recursos naturales de la Tierra. Nuestro potencial de impacto es enorme, pero se requiere un mayor compromiso y colaboración de cada uno de nosotros. ONE es mucho más que un encuentro; es una invitación para dar un paso adelante y compartir una visión esperanzadora para el único planeta que tenemos”.

Los participantes de ONE encontrarán inspiración de los expositores principales que han promovido el poder de la innovación y el liderazgo valiente; para lograr un impacto positivo en la sociedad.

Mick Ebeling (fundador y CEO de Not Impossible Labs, y autor de ‘No es imposible: El arte y la felicidad de hacer lo que no se podía hacer’) subirá al escenario principal de ONE en persona; y su conferencia también será transmitida en vivo para aquellos que participan de forma virtual.

Ebeling ha sido recientemente reconocido por la revista Fortune como uno de los 50 líderes más importantes del mundo. Ha obtenido el Premio Humanitario Muhammad Ali y aparece en la lista de las personas creativas más influyentes del mundo de The Creativity 50s. Ebeling ha impulsado una corriente de innovación pragmática e inspiradora. En su carrera como productor y director de cine utiliza el poder de la tecnología y la narrativa para transformar el mundo.

De manera virtual se presentará en ONE Paul Polman, quien ha sido descrito por el diario británico Financial Times como “un sobresaliente CEO de la última década”. Como CEO de Unilever (2009-2019), Polman dejó de reportar ganancias trimestrales para enfocarse en una estrategia de largo plazo; que duplicaría exitosamente los ingresos de la compañía, a la par que reduciría a la mitad su impacto ambiental.

Antes de incorporarse a Unilever se desempeñó como director de finanzas y vicepresidente de Nestlé para la Zona de las Américas, y como presidente de Procter & Gamble para Europa Occidental. Participó en el Foro de Alto Nivel de la Secretaría General de las Naciones Unidas que elaboró los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Polman continúa trabajando con organizaciones globales para impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El su último libro, ‘Neto positivo’, hace un llamado a la acción a los valientes líderes empresariales; señalando cómo se puede construir compañías “netas positivas” que son rentables, solucionando a la vez los problemas del mundo en lugar de crearlos. Polman se desempeña actualmente como presidente de IMAGINE (empresa social dedicada al cambio de sistemas) y de Saïd Business School. Además, es vicepresidente del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, líder de la organización The B Team, y presidente honorario de la Cámara de Comercio Internacional (la cual dirigió durante dos años).

Mientras los conferencistas principales –de primer nivel– de ONE proporcionarán información global valiosa, las sesiones foco (sobre determinados temas y especies) explorarán las oportunidades que se presentan en sectores como la acuacultura; el ganado de carne; los cultivos; el ganado de leche; los cerdos; las aves; los equinos; la salud y el bienestar; los negocios; y la cervecería y destilería. Los expositores confirmados ya aparecen en la página web de ONE, y pronto otros serán añadidos.

Los participantes virtuales de ONE tendrán acceso a las conferencias magistrales transmitidas en vivo y a las ponencias grabadas de las sesiones foco –que estarán disponibles bajo demanda–. Para los asistentes presenciales, la experiencia ONE los llevará al hermoso centro de la ciudad de Lexington, en Kentucky (con eventos, cenas y excursiones especiales).

Para obtener más información sobre la Conferencia ONE de Alltech, incluyendo cómo inscribirse, visite one.alltech.com . Y participe en la conversación sobre este evento en las redes sociales con el hashtag: #AlltechONE.

Desde 1985, la conferencia anual de Alltech ha reunido a líderes, innovadores y agentes de cambio del sector agroalimentario en la ciudad de Lexington, en Kentucky, Estados Unidos. En 2020, Alltech rediseñó este evento en un formato virtual para asegurar que sus conocimientos e inspiración pudieran llegar a todos, en cualquier parte del mundo. El año pasado, este encuentro virtual congregó a más de 10 000 personas (incluyendo más de 400 medios de comunicación) de 101 países.