Aviagen América Latina invierte en prácticas sostenibles

Las iniciativas en las unidades refuerzan el compromiso de la empresa con una avicultura sostenible y el uso adecuado de recursos

Aviagen® América Latina, empresa de genética de aves, trabaja continuamente en su compromiso con la sostenibilidad ambiental. “Por medio de una genética equilibrada, hacemos progresos continuos en la eficiencia, bienestar animal y rendimiento de las aves, los pilares de la sostenibilidad”, afirma el presidente de Aviagen para América Latina, Ivan Pupo Lauandos.

“La sostenibilidad forma parte de nuestro día a día, es un viaje que seguimos continuamente”, explica el coordinador de Medio Ambiente de Aviagen América Latina, Gustavo Braz Vilela. “Además, integramos permanentemente las más recientes tecnologías e innovaciones para impulsar prácticas sostenibles, que disminuyan nuestra huella de carbono, preservando al mismo tiempo los recursos naturales”, destaca.

Para reducir activamente su huella de carbono y avanzar en la conservación ambiental y de los recursos naturales, Aviagen viene realizando una serie de acciones.

Energía limpia

Aviagen adoptó una política con visión de futuro en abril de 2023, haciendo una transición de sus vehículos corporativos a 100% con el uso de etanol. Esta decisión estratégica ya evitó la emisión de aproximadamente 177 tCO 2 e a la atmósfera – lo que equivale a la plantación de 1.239 árboles. Con más de 82 mil litros de etanol utilizados entre 2022 y 2023 en Brasil, Aviagen redujo significativamente sus emisiones de carbono.

Otro cambio fue el formato de adquisición de energía eléctrica, con 43% de su energía proveniente del mercado libre en 2022 y 2023, íntegramente proveniente de fuentes renovables. Asociada a la compra de mercado cautivo, predominantemente renovable (88%, en 2022), la empresa pasó a contar con fuentes renovables para cerca del 93% de su consumo de eletricidad.

Además, Aviagen está tomando medidas proactivas para generar su propia energía renovable, empezando por las plantas solares fotovoltaicas implementadas en las unidades de Uberaba (MG) y Sarutaiá (SP). El objetivo es suplir el 100% de la demanda de energía elétrica en estas unidades. Las iniciativas subrayan el compromiso de Aviagen con respecto a aprovechar las fuentes de energía sostenibles.

Preservando los recursos naturales

Aviagen posee más de 4 mil hectáreas de superficie en Brasil, incluyendo más de 1.181 hectáreas dedicadas a vegetación nativa en áreas de preservación. Como los bosques absorben dióxido de carbono (CO 2 ) de la atmósfera y lo almacenan en sus estructuras, estos bosques desempeñan un papel crucial en el almacenamiento de CO 2 , estimado en impresionantes 550.000 toneladas de CO 2.

Gestión eficaz de residuos y efluentes



La recién inaugurada granja de bisabuelos en Sarutaiá, concebida para ser una granja modelo, refleja la dedicación de Aviagen a la sostenibilidad. La unidad reutiliza las aguas de lluvia en sus baños y trata todos los efluentes – de manera centralizada y colectivamente, en secuencia. Solamente en esta granja fueron realizadas inversiones de R$ 2,6 millones en el tratamiento de efluentes. Adicionalmente más de R$ 1,5 millones fueron invertidos en paneles solares para garantizar el suministro del 100% de energía, además de composteras para la gestión de residuos.

También fueron realizadas acciones enfocadas en el tratamiento de efluentes en Uberaba (MG) y Carambeí (PR), con verificación de requisitos legales, aporte financiero, estudio para identificación de causas y soluciones de problemas, desarrollo de proyectos, planos de plantas, dimensionamiento, adecuaciones, nuevos equipamientos y análisis de laboratorio. Estas iniciativas dieron como resultado una mayor eficiencia y agua más limpia.

La gestión de residuos es otra área en la que Aviagen hace avances significativos. La empresa formó una sociedad con una empresa de tratamiento de residuos para gestionar en forma responsable los residuos sanitarios, como jeringas, agujas, vacunas y cadáveres. Esta iniciativa garantiza que los residuos sean convertidos, por medio de la incineración y/o pirólisis, en recursos en forma de carbón o aceite de pirólisis, en lugar de acabar en vertederos.

Generando un futuro sostenible

Ivan Lauandos enfatiza el compromiso general de Aviagen con la sostenibilidad: “Siempre buscamos que nuestras operaciones sean sostenibles: en el uso de los recursos, en el crecimiento, en el mejoramiento genético, entre otros. Seguimos enfocados en la consolidación de nuestra estrategia ambiental con medidas que de hecho funcionen, traigan beneficios concretos y sean aplicables en nuestras unidades. Somos modelo en sostenibilidad avícola y seguiremos comprometidos en promover la sostenibilidad de manera amplia, obteniendo resultados siempre mejores”.