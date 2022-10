Costo de producción de huevos se duplicó en los últimos dos años

Fuente: Gestión

En la actualidad, producir un kilogramo de huevo tiene un costo de S/ 6.70; cifra que se ha duplicado en los últimos dos años, así lo informaron Raúl Salas Delgado, Presidente de Avisur y Pedro José de Zavala, miembro de Avisur.

Esta situación deviene de un incremento en el costo de producción de este alimento, incluso, el levante (fases de cría y de recría) de una gallina ponedora antes costaba US$ 4.00, pero hoy llega a US$ 8.00, afirmó Salas.

De acuerdo con lo que explicaron Raúl Salas y Pedro José de Zavala, aún cuando las cotizaciones internacionales del maíz y la soya, principales insumos en la avicultura, están bajando, aún continúan afectando sus costos; a esto se suma el mayor tipo de cambio.

En setiembre, al día 20, el precio internacional del maíz fue de US$ 265 por tonelada; si bien se alejó del pico de mayo (US$ 304 por tonelada), aún está por encima del promedio del 2021: US$ 226 por tonelada.

En el caso de la soya (en grano), su cotización internacional se ubicó en US$ 547 por tonelada en setiembre, su menor valor tras siete meses. Sin embargo, todavía se coloca por encima del promedio del año pasado (US$ 499 por tonelada).

Al ser productos importados, el tipo de cambio (TC) también es un factora tomar en cuenta. Si bien el precio del dólar ya no supera los S/ 4.00 como en varios meses del 2021, aún está elevado.

En tanto, el precio promedio de los huevos rosados en los mercados minoristas de Lima empezó octubre al alza: en los primeros días del mes, se ubicó en S/ 8.57 por kilogramo, según información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Si solo se analiza la data de este año, el precio minorista de un kilogramo de huevos en enero era de S/ 5.61, mientras que en setiembre cerró en S/8.29. Con ello, en lo que va del 2022, se ubica en S/ 7.55 por kilogramo de este alimento, casi 30% más respecto al promedio del 2021 (S/5.84 por kilogramo).

Por su parte, Avisur denunció que en los últimos meses se habría registrado el ingreso al Perú de huevos de contrabando procedentes de la zona de Huancané, Bolivia. Se estima que el volumen de estos huevos, destinados a consumo humano, asciende a 3.8 millones de unidades por semana (240,000 kilogramos) que ingresan por carretera donde no existe mayor control aduanero, hasta Arequipa, Cusco, Puno y Tacna.

“Las autoridades regionales del Senasa y Sunat están haciendo su mejor esfuerzo, pero la magnitud del contrabando ha superado sus recursos. Desde Avisur, gremio avícola que representa a más de 400 granjas del sur del país que proveen de pollo y huevos a diferentes ciudades, solicitan que el gobierno nacional pueda apoyar estas iniciativas”, comentaron.