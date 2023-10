Rhodimet® AT88 = 100% de eficacia Prueba realizada con 1 millón de aves

Y. Mercier, D. Batonon-Alavo, T. Mahmood.

DL-Methionine and OH-Methionine exhibited equal performance

in one million broilers chickens.

26th World’s Poultry Congress, Paris, ID 2189, 2022.

La metionina líquida (OH-Met) se utiliza ampliamente en la industria avícola para satisfacer los requisitos de aminoácidos azufrados de las aves, así como por los beneficios operativos de un producto líquido en la fábrica de alimentos. Además de la OH-Met, la DL-Metionina (DLMet) es otra fuente de metionina comúnmente utilizada en la industria avícola. Varios estudios científicos publicados demuestran que ambas moléculas son igualmente eficaces en la producción del pollo de engorda.

A continuación, se presentan las ventajas del uso de Rhodimet® AT88, la metionina líquida de Adisseo.

Gerente de Producción

• Ausencia de emisión de polvo;

• Precisión en la dosificación automática de líquidos;

• Optimización de la mano de obra;

• Facilidad de almacenamiento;

Nutricionista

• Fuente de metionina 100% eficiente

• Beneficios adicionales como ácido orgánico.

El objetivo de este estudio fue comparar, en un entorno comercial, el uso de dos fuentes de metionina (DL-Met u OH-Met) en el rendimiento productivo de los pollos de engorda.

Diseño experimental

2 fuentes de metionina x 57 casetas.

La metionina se añadió en dosis equimolares según las fases y los tratamientos (Cuadro 1).

Materiales y Métodos

Se criaron un total de 1.189.000 pollos de engorde machos de la línea Ross 308 hasta los 35 días de edad. El estudio se llevó a cabo en una integración en Francia entre julio de 2019 y mayo de 2020.

Las dietas se formularon con maíz, harina de soya, trigo y otros ingredientes locales, y después fueron peletizadas. Al ser un experimento de larga duración realizado en granjas comerciales, los ingredientes pudieron haber cambiado entre los lotes, pero siempre manteniendo la misma composición nutricional de los alimentos (Cuadro 1). El rendimiento se evaluó y calculó al final del período experimental.

Cada caseta se consideró una unidad experimental, y sus resultados se ponderaron según el número de animales en cada propiedad. Se eliminaron los valores extremos (valores atípicos) y los datos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de Tukey (P<0,05). En la Figura 1 se presenta la estadística descriptiva de cada uno de los tratamientos.

Resultados y Discusión

Después de eliminar los valores “atípicos”, obtuvimos un total de 24 casetas (475.389 pollos) que recibieron la dieta con DL-Met y 26 casetas (562.400 aves) que recibieron la dieta con DL-OH-Met (Figura 1).

La edad promedio de las aves al final de los experimentos fue de 35,6 días y 35,7 días para los tratamientos DL-Met y OH-Met, respectivamente.

En general, los resultados de rendimiento están por debajo de los descritos por la genética (Ross 308, 2019; Figura 2).

El consumo diario de alimento (P=0,46), la ganancia diaria de peso (P=0,61) y el peso vivo al final (P=0,58) no fueron significativamente diferentes entre las aves alimentadas con DL-Met o DLOH-Met (Figura 2).

Los resultados también muestran una conversión alimenticia similar (P=0,84) entre DL-Met y DL-OH-Met. La tasa de mortalidad fue del 4,72% y 4,17%, respectivamente, para las dietas que utilizaron DL-Met o DL-OH-Met, siendo consideradas aceptables para las diferentes casetas. Este estudio de campo obtuvo resultados similares a los presentados por Vázquez-Anon et al. (2006), Agostini et al. (2016) y Zhao et al. (2018), que demostraron respuestas de rendimiento similares para las dos fuentes de metionina en pollos de engorde.

Conclusión

La OH-Metionina (metionina líquida) y la DL-Metionina (metionina en polvo) son igualmente eficaces para promover el rendimiento de los pollos de engorda, como se demostró en un estudio con más de 1.000.000 de aves. OHMetionina 88% y DL-Metionina 99% = 100% de eficacia.