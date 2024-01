Canadá confirma el primer caso de IA áltamente patógena de 2024

Fuente: WattPoultry

Se informó de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en aves comerciales ubicadas en Quebec, el primer caso confirmado en Canadá en 2024. Según la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), la presencia del virus fue confirmada el 3 de enero en el municipio regional del condado de Papineau en Quebec. No se informó el tamaño de la manada ni el tipo de operación avícola involucrada.

El caso confirmado es el número 44 en Quebec desde el inicio del brote de IAAP de 2022-2023. El último caso notificado en Quebec se localizó en una granja avícola comercial en Les Maskoutains, reportado el 4 de diciembre. En Canadá se perdieron 103 bandadas de aves de corral a causa de la IAAP en 2023, frente a las 190 bandadas notificadas en 2022. La mayoría de las provincias también han experimentado una disminución año tras año. Quebec es la excepción, con 27 rebaños afectados en 2023, pero 15 en 2022.

Cambio de enfoque en el control de la IAAP La vacunación contra la IAAP puede ser necesaria para detener la propagación del virus a nivel mundial, según informó un informe de políticas publicado recientemente por la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH). Cuando se implementa correctamente, la vacunación contra la IAAP no debería afectar el comercio seguro, añadió. “Ha habido un aumento global de los brotes de IAAP y un aumento de la diversidad genética de las cepas de virus circulantes. Por lo tanto, el uso de medidas de control sanitario por sí solo puede que ya no sea una solución sostenible para contener eficazmente la enfermedad”, dice el comunicado. “Sin embargo, la vacunación de las aves de corral ya no puede excluirse de las alternativas disponibles y debe considerarse una herramienta complementaria”. Para obtener más información sobre los casos de HPAI en bandadas de aves comerciales en los Estados Unidos, México y Canadá, consulte un mapa interactivo en WATTPoultry.com. Vea nuestra cobertura continua de la situación mundial de la influenza aviar.