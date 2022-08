Colombia: precio del huevo y pollo aumentarían por efectos tributarios de transporte

Fuente: Caracol Radio

Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi informó que los alimentos como el huevo y el pollo podrían subir de precio, por lo cual una cubeta de huevos podría llegar a costar $50.000 pesos.

Asimismo, sostuvo que algunos gremios de transporte afirman que debe llegar a eliminarse algunos beneficios tributarios en los combustibles, para que no impacte en la subida de precios del huevo y pollo, sin embargo, esa no sería la solución.

«El costo de transporte no es signficativo frente al costo del huevo, ya que más del 80% del costo de producir pollo y huevo es el alimento (maíz y soya), por eso es poco probable que se lleguen a precios como los que están anunciando para la gasolina o el ACPM», comentó Moreno.

Por otra parte, el huevo ha sido protagonista de los últimas reformas tributarias. Así las cosas, no incluyeron IVA a la canasta familiar, entonces no existe un sobrecosto directo en este momento. «Sin embargo, sí sería un cobrecosto que podría afectar el precio de mover el huevo y pollo como tal. Pero no como lo que vienen anunciando», reiteró Moreno.

Según el presidente de Fenavi, hay una reducción de casi 5 millones de aves, pero la producción se va a recuperar a lo largo del primer semestre de 2023. Se han vendido 1,8 millones de toneladas de pollo en 2022, con un crecimiento del 8% versus el año anterior.