Ecuador: sector de postura en crisis ante alza en costos de producción de huevos

Fuente: AviNews

El sector de postura ecuatoriano viene afrontando los altos precios de las materias primas como el maíz y otros insumos importados, repercutiendo en un incremento de los costos de producción. Por lo cual, los avicultores están trabajando a pérdida, dado que el precio del huevo final no alcanza a cubrir los costos.

La directora ejecutiva de Unión de Productores de Huevos, Uniproh, en Ambato, Marisol Molina, indicó que “desde hace como 5 meses hemos estado en crisis». Debido a esta situación, los productores, han acudido a las autoridades ecuatorianas para lograr encontrar acuerdos en relación a mejorar los costos de producción, pero no han obtenidos resultados. «Estamos con US$ 2,60 la cubeta de 30 huevos, cuando en las tiendas la venden a US$ 3.50, es el intermediario que aprovecha”, sostiene Marisol Molina.

En tanto, tal como refiere Molina, debido a los permanentes cambios en el Ministerio de Agricultura, Agrocalidad y otros no se han podido concretizar las propuestas dirigidas a estas entidades. Posteriormente, complementa “El sector solicita al Gobierno Nacional mayor atención para lograr ser competitivos y mantener a flote la producción de esta proteína importante para la alimentación diaria”

Asimismo, Molina resaltó que, durante el año 2021, el sector de postura ecuatoriano ha logrado mantener el abastecimiento de huevos en forma permanente. Además, detalló que la producción de huevo fue de 14´000.000 de unidades diarias, generando 20.000 empleos principalmente en la zona rural de este país.

Con respecto a los proyectos para este año 2022, desde el gremio Unión de Productores de Huevos, se está gestionando permanentemente alianzas estratégicas, cuya finalidad es combatir la desnutrición infantil basada en el consumo diario de huevo. Esta propuesta será aplicada en las provincias que evidencian mayor índice se esta problemática social.