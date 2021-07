Estudio comparativo en la utilización de bebederos campana versus tipo tetina en pollos de carne (Parte 2)

Autores: Pedro Morales Chumpitaz1 y Marcial Cumpa Gavidia2

1Ingeniero Zootecnista UNALM

2Profesor Principal, Departamento Académico de Producción Animal – UNALM

El agua es un nutriente esencial y debe ser considerado al momento de planificar los programas de alimentación y al evaluar la formulación de raciones o suplementos minerales para aves. Es muy importante implementar un Programa de control de calidad del agua basado en el monitoreo, control, limpieza y sanitización del agua de bebida.

La calidad del agua es fundamental para mantener el buen estado de salud de las aves y así obtener una buena performance productiva de estas. Las aves requieren agua con temperaturas entre 18 a 21oC, cuando la temperatura del agua está por encima de los 26oC, las aves disminuyen su consumo de agua y por ende el consumo de alimento, afectando significativamente los rendimientos productivos de carne y/o huevos.

Los bebederos empleados en la crianza de aves pueden ser bebederos de tipo abierto o cerrado. Los bebederos abiertos, se contaminan muy fácilmente con el material de cama, alimento, saliva, plumas y heces presentes en los galpones avícolas. Dentro de los bebederos abiertos, los bebederos tipo campana son bastante empleados en la industria avícola nacional, son de forma redonda generalmente a base de polipropileno (plástico), donde el agua permanece a una altura visible para el animal. Este tipo de bebedero tiene el inconveniente de la limpieza y de la mala higiene del agua, en el sentido que el agua se contamina con facilidad y se calienta, siendo rechazada por los animales. Por ello es conveniente efectuar la limpieza frecuente de los mismos. También es conveniente vigilar su mantenimiento, para evitar pérdidas y desperdicios de agua que provocan un aumento de la humedad en la cama o yacija, empeorando la calidad de la misma.

La limpieza de estos bebederos suele ser una labor bastante dificultosa, ya que se pega el polvo del galpón y/o los restos del alimento a las paredes de la campana. Las condiciones de la cama son un buen indicador del ajuste de la presión de agua.

La cama excesivamente mojada debajo de los bebederos indica que la presión de agua es muy elevada, que los bebederos están demasiado bajos o que los sedimentos dentro de los bebederos son inadecuados. Si la cama debajo de los bebederos está demasiado

seca, puede indicar que la presión de agua está demasiado baja. Desde el punto de vista técnico, uno de los aspectos críticos es el de su válvula que suele dar problemas, siendo necesarias el cambio de sus juntas y de los muelles con frecuencia. En los bebederos cerrados tipo chupón, nipple o tetina, la entrega de agua ocurre cuando las aves lo activan y en ese instante entrega agua directamente a su pico. Este tipo de bebederos deben ser presurizados mediante un tanque presurizador o un sistema de bomba, en galpones con pendientes en el suelo, se deben instalar con reguladores de pendiente para manejar la presión de agua correcta.

Las aves no deberían caminar más de tres metros para beber agua, las tetinas deben espaciarse a una distancia máxima de 35 cm. Es muy importante que los nipples sean completamente cerrados y que no tengan necesidad de tener una copita anti goteo, pues esa copita está convirtiendo este bebedero en un sistema abierto. Entre las ventajas del uso de bebederos nipple, encontramos que: brindan una mejor higiene, proporciona una mejor temperatura del agua, no requiere mano de obra para su limpieza, la cama permanece más seca, no ocupan espacio, no permiten la contaminación a través del agua, y sobre todo no hay desperdicio de agua. Además, estos bebederos son fáciles de limpiar, con poco mantenimiento, permite un suministro óptimo de medicación y aditivos. Su uso permite una menor humedad de cama y menor producción de amoniaco. Debido a que ocupan poco espacio, se puede incrementar la densidad de población en el galpón cuando los bebederos de campana son reemplazados por las tetinas, asimismo no obstruye la ventilación a nivel de las aves como los bebederos tipo campana. Instalar tetinas para pollos de engorde es la mejor inversión en equipos para suministro de agua (Cornelison et al., 2005).

La presencia de microorganismos es mayor en bebederos tipo campana en comparación a los bebederos tipo tetina, en la entrada y salida del agua, tal como se aprecia en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Efecto del tipo de bebederos en la contaminación bacteriana del agua (microorganismos/ml).

La prueba de campo se realizó en una granja avícola ubicada en el distrito de Punta Negra, con galpones de 200 metros de largo y 12 metros de ancho, construida sobre terreno plano (nivel cero) y afirmado. La estructura de los galpones está hecha con palos de eucalipto, techo recubierto con tela arpillera de polipropileno y brea. Consta de cuatro cortinas (arpilleras) de 3 x 200 m, y una de 1 x 200 m. a cada lado del galpón. Además, tiene seis cortinas adicionales: una a cada extremo (sellando al galpón) y dos internas a cada lado en el área de crianza, éstas se van corriendo a medida que el ave crece. Se utiliza viruta y cascarilla de arroz como material de cama.

La viruta se coloca en el tercio central del galpón (área de recepción) y la cascarilla de arroz en los tercios restantes (a cada extremo). La altura de cama utilizada por lo general es de 5 a 6 cm. La densidad usada para la recepción de pollos BB es de 50 pollitos por metro2. Esta densidad va a depender de la estación y realidad de cada granja (estado de cortinas y cantidad de criadoras). En primavera y verano se puede criar de 40 a 50 pollitos BB por metro2, debido a una mayor temperatura ambiental, pero en invierno y otoño la densidad inicial aumenta de 50 a 60 pollitos por metro2.

Instalación de bebederos tipo campana

Los bebederos tipo campana son instalados en cuatro líneas a lo largo del galpón. Éstos se implementan en montaje suspendido por medio de un cordel de nylon (driza) a un alambre que está clavado en la estructura de soporte del cielo raso a lo largo del galpón. El alambre que soporta a los bebederos campana también puede ser clavado a la estructura del techo. El bebedero cuelga del nylon por medio de un gancho. La altura del bebedero se regula con el freno de cuerda a medida que el pollo crezca. Los bebederos son de estructura liviana y poseen, en su parte interna, un depósito que se llena con agua o arena a fin de aumentar su peso y evitar el movimiento y derrame de agua. Asimismo, poseen un sistema que regula la cantidad de agua ofrecida en la canaleta circular exterior. El mismo peso del agua sirve para cerrar la válvula que impide que salga más líquido del necesario.

Manejo de bebedero tipo campana.

Se debe revisar diariamente la altura de los bebederos y ajustarlos gradualmente de manera que el borde superior de cada bebedero esté a nivel del dorso de las aves. El nivel de agua que se utiliza en los bebederos son los siguientes:

Del primer día hasta los 14 días: ¾ de nivel.

De los 15 días a la venta: ½ nivel.

Cuando se utilizan bebederos de fuente abierta, la contaminación bacteriana es muy frecuente. Aparte de la humedad que se genera cuando se hace la limpieza. En este tipo de sistema el agua está a la vista disponible para las aves, que generalmente comparten el bebedero un número no menor de 80. Por eso, es necesario que se haga una limpieza periódica y frecuente, especialmente cuando se trata de pollitos jóvenes en la etapa de cría. El lavado del bebedero se realiza mínimo una vez al día y dos veces adicionales el cambio de agua. Mientras más veces al día se lave es mucho mejor.

Instalación de bebedero tipo tetina.

Las tetinas se distribuyen en líneas y la cantidad de éstas dependen del ancho del galpón. Si se tiene un galpón de 8 a 10 metros, entonces necesitará 3 líneas de bebederos, un galpón de 10 a 12 metros; 4 líneas de bebederos, uno de 12 a 15 metros; 5 líneas y uno de 15 a 20 metros necesitará 6 líneas.

La separación de las líneas para el galpón de 12 m. de ancho comenzando del lateral es la siguiente: 2-3-2-3-2. Cada línea tiene cuatro cortes y dos reguladores de agua, éstos se sitúan al medio del galpón ya que el ingreso de agua es por la parte central. Con el regulador de presión, la altura de la columna de agua puede ser seleccionada como sea requerida (según la edad de las aves).

Los visores o respiraderos se instalan al final de cada línea de bebedero y estos indican el nivel de agua al término de ésta. Otra función que cumple es el desalojo del posible aire que pueda quedar en la línea. También se usa para purgar agua (flushing) de la línea de bebedero en verano y evitar de esta forma que los animales bajen su consumo.

Las líneas o carriles de bebederos son suspendidas por medio de colgadores los cuales las sostienen por un perfil de aluminio. Estos colgadores se conectan por un cordel de nylon a un cable de acero, que está suspendido por la parte superior del galpón y el mismo que corre a través de poleas y se conecta a un malacate central.

Manejo de bebedero tipo tetina.

Desde la recepción de los pollitos, el pin de la tetina debe estar a la altura del ojo hasta el segundo día. Al tercer día debemos levantar las tetinas a un ángulo de 45° a 55° con respecto al ojo del pollo y a partir del séptimo día hasta la venta, debemos mantener un ángulo de 60° a 70° para que puedan tomar agua con el pico ligeramente levantado (Ross Tech, 2008). Sabemos que los pollos crecen a diario y por tanto es importante estar pendiente del ajuste de la altura.

Cuadro 3: Cuadro de caudal de las tetinas según la edad (ml/min).

Fuente: Elaboración propia.

El flushing, consiste en sacar el agua contenida dentro de la tubería e intercambiarla por agua fresca. La duración del flushing va a depender de la longitud de la línea y de la presión de agua que esta tenga. A más presión, menos tiempo de flushing. Se efectúa después que se aplique un tratamiento al agua, medicación o vacunación. Dependiendo de la época del año, condiciones climáticas de la zona de crianza y la edad del ave, convendrá realizar uno o varios flushing durante el día para mantener el agua fresca y estimular de esa forma su consumo.

Lo recomendable es realizarlo en invierno de forma interdiaria, y en verano por lo menos una vez al día. Los depósitos de minerales, suciedad, bacterias y hongos (biofilm), pueden afectar los resultados productivos, tapar los filtros y disminuir el caudal de agua.

Un procedimiento de limpieza durante la crianza y desinfección al final de la campaña pueden reducir considerablemente estos problemas. Para cada tipo de estos problemas hay un tratamiento específico, tal como se aprecia en el Cuadro 4.

Para la limpieza de la línea se usa cualquier detergente comercial. Los detergentes usados en la industria avícola contienen amoníaco, peróxido de hidrógeno, cloro, bromuro de amonio. El biofilm, es una población bacteriana que recubre las superficies internas de las tuberías de agua. El control no es tarea sencilla, ya que existen numerosos puntos de contaminación posible a lo largo de todas las tuberías, pero hay una serie de medidas preventivas básicas que nos ayudan a controlarlo y mantenerlo en niveles muy bajos. Los productos usados en la eliminación de biofilm son: ácido acético (vinagre), ácido cítrico y bisulfato de sodio.

En el siguiente número continuaremos con la presentación del presente artículo.