Ing. Miguel Viaña, 35 años informando a nuestro sector  

Reporteando en el medio de porcicultores, stands y médicos veterinarios, nos encontramos con él, Don Miguel Viaña, quien hace treinta y cinco años fundara una de las primeras revistas especializadas en los sectores avícola y porcino; hoy nos enseña con su andar cómo caminar en nuestro querido sector Pecuario.

Fue a fines de los ochenta, recuerda el Ing. Viaña, cuando se dieron mis inicios, pues antes no estaba seguro qué vendría después. En aquel entonces un reconocido porcicultor de apellido Ukura me dijo que en sus viajes a países tecnificados había observado que existían medios de comunicación especializados, por ejemplo revistas y programas de televisión. Ahí me entró el bichito y con su asesoría y primeros aportes creamos la primera revista, a la que titulamos “Mundo Avícola”, recuerda el Ing. Viaña.

Fueron años de arduo trabajo para hacernos conocidos, de recorrido de granjas en provincias y ferias del sector. Años más tarde llegaría “Mundo Porcino”, dedicada a toda la cadena porcícola peruana. Cuatro años después las fusionaríamos debido a los malos tiempos por los que pasaba nuestro sector y llegaría “Mundo Avícola Porcino”.

Han sido años de mucho trabajo, asegura el Ing. Miguel Viaña, pero de bastas recompensas y satisfacciones. Me han permitido salir adelante desempeñando mi asesoría mediante mi revista. También conocer varias ciudades en el Perú y en el exterior. Y, sobretodo, hacer amistades inigualables en mi querido sector. Por ello agradezco a las instituciones y a las personas, en ese conjunto al Ing. Guillermo Vidal y a la Ing. Ana María Trelles, al Ing. Juan Kalinowski, que en paz descanse, y a muchas otras personas, no solo relacionadas con el ámbito gremial sino también en el campo.

Nos queda agradecerle por su ejemplo constante. Saludos Ing. Miguel Viaña…¡Felices 35 años!